Andrew Weatherall: Πέθανε ο σπουδαίος DJ και μουσικός παραγωγός

Ο Andrew Weatherall, ο βρετανός μουσικός, DJ και παραγωγός πέθανε σε ηλικία 56 ετών, από πνευμονική εμβολή.

Andrew Weatherall FACEBOOK

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο μάνατζέρ του: "Είμαι στη δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσω ότι ο Andrew Weatherall, διακεκριμένος Dj και μουσικός έφυγε από τη ζωή τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, στο νοσοκομείο Whipps Cross στο Λονδίνο".

"Οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τον σώσουν, ωστόσο δυστυχώς ο θρόμβος του αίματος κατέληξε στην καρδιά του. Είχε έναν γρήγορο και ειρηνικό θάνατο", κατέληγε η ανακοίνωση.

Ο Weatherall έγινε ένας από τους πιο σημαντικούς εκφραστές του κινήματος acid house, στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Το 1991 ήταν ο πιο περιζήτητος DJ και παραγωγός στη Βρετανία. Συνδέθηκε με το Shoom, τις βραδιές που έκανε ο Paul Oakenfold στο Spectrum, με το Trip, τα πάρτι της Boy's Own Recordings.

Γνωστός για τα Remix που έκανε για το Hallelujah των Happy Mondays και το World in Motion New Order, μία εποχή που το rave ήταν συνώνυμο του τρόπου διασκέδασης, αλλά και και για τη μεταμόρφωση ενός παλιότερου κομματιού των Primal Scream, του "I'm Losing More Than I'll Ever Have", σε Loaded, ανοίγοντας το δρόμο για ένα από τα πιο σημαντικά άλμπουμ των '90s, του Screamadelica.