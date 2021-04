AΒΒΑ: Πώς βγήκε το όνομα του θρυλικού συγκροτήματος

Ο Björn Ulvaeus θρύλος της σουηδικής pop και προσφάτως ιδιοκτήτης ελληνικής ταβέρνας, γίνεται σήμερα 76 ετών. Σε ηλικία 18 ετών έγραψε το πρώτο του τραγούδι μαζί με τον Benny Andersson, το “Isn’t It Easy to Say".

ADVERTISING

To τραγούδι ηχογραφήθηκε τον Ιούνιο του 1966, από τους Hep Stars, την μπάντα του Andersson, η οποία μουσικά παρέπεμπε στους Beatles.

Η Anni-Frid "Frida" Lyngstad γνώρισε τον Bjorn το 1963 σε διαγωνισμό ταλέντων και πέντε χρόνια αργότερα, συναντήθηκε για πρώτη φορά με την Agnetha Fältskog.

Κατά τη διάρκεια καλοκαιρινών διακοπών στην Κύπρο τo 1970, με αρκετούς αυθόρμητους μουσικούς αυτοσχεδιασμούς και τραγούδι μπροστά σε βρετανούς στρατιώτες (!), το κουαρτέτο των ABBA εκτός από μουσική συνοχή απέκτησε και ερωτική διάσταση. Οι Bijorn -Agnetha έγιναν ζευγάρι, ενώ κάτι αντίστοιχο συνέβη και με τους Benny-Anni-Frid.

To πρώτο όνομα του κουαρτέτου ήταν 'Festfolk', που σημαίνει "οι άνθρωποι των πάρτι".

Σε εφημερίδα του Γκέτερμποργκ είχε γίνει διαγωνισμός ώστε το συγκρότημα να βρει το κατάλληλο όνομα. Οι τέσσερις μουσικοί είχαν ξεχωρίσει τα ονόματα “Alibaba”, “FABB” και “Baba”, όμως κατέληξαν στο "ABBA".

Παρά το γεγονός ότι μια από τις παλαιότερες εταιρείας παραγωγής κονσερβοποιημένων προϊόντων της Σουηδίας φέρει το ίδιο ακριβώς όνομα, το συγκρότημα ισχυρίζεται πως το όνομα τους προέρχεται από τα αρχικά των ονομάτων των τεσσάρων μελών.

Το 1974 κέρδισαν το πρώτο βραβείο στην Eurovision “Waterloo”. Στη συνέχεια έγιναν το πρώτο μη-αγγλόφωνο σχήμα που βρέθηκε στην κορυφή των αγγλόφωνων charts.

Στο απόγειο της δόξας τους, τα δυο συγκροτήματα έλαβαν διαζύγιο. Αρχικά οι Ulvaeus–Fältskog (1979) και στη συνέχεια οι Andersson–Lyngstad (1981)

Αξίζει να τονίσουμε ότι δεν είναι όλα τα μέλη της μπάντας από τη Σουηδία. Συγκεκριμένα, η Anni-Frid Lyngstad έχει γεννηθεί το 1945 στη Νορβηγία από Γερμανό πατέρα.

Από τις ελάχιστες περιπτώσεις που οι ABBA έδωσαν δείγμα μουσικής από τις ηχογραφήσεις τους σε άλλον καλλιτέχνη ήταν η Madonna, που πήρε το sample του “Gimme, Gimme, Gimme (A Man After Midnight)” και το ενέταξε στο "Hung Up". Το 1987 υπέβαλαν μήνυση στην βρετανική μπάντα KLF για μη-αδειοδοτημένη χρήση αποσπάσματος από το “Dancing Queen.”

Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα επανένωσης τους, όπως έχουν δηλώσει και τα τέσσερα μέλη της μπάντας.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις