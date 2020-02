Billie Eilish: Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι της για την ταινία James Bond: No time to die

Τον περασμένο μήνα, ανακοινώθηκε ότι η Billie Eilish θα γινόταν η νεότερη σε ηλικία καλλιτέχνης που θα ηχογραφήσει τραγούδι για μία από τις ταινίες του James Bond. Η είδηση δεν προκάλεσε έκπληξη δεδομένου του αντίκτυπου που είχε ο δίσκος - ντεμπούτο της Eilish «When We All Fall Asleep, Where Do We Go? »το 2019 (λατακτώντας τις πρώτες θέσεις των charts σε ΗΠΑ, Βρετανία, Αυστραλία, Γαλλία, Καναδά και Ελλάδα) και του θριάμβού της στα βραβεία Grammy.

Πλέον, η αναμονή έλαβε τέλος: πριν λίγες μόλις ώρες, η Billie Eilish έδωσε στη δημοσιότητα το ομότιτλο τραγούδι της με την ταινία του James Bond «No Time To Die»:

Η 25η κατά σειρά ταινία του θρυλικού πράκτορα 007 θα είναι και η τελευταία με τον Daniel Craig στον ρόλο του James Bond. Σκηνοθέτης θα είναι ο Cary Joji Fukunaga, με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό να είναι ότι το φιλμ θα βγει στους βρετανικούς κινηματογράφους στις 2 Απριλίου και στους αμερικάνικους στις 10 Απριλίου.