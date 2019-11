Bryan Adams: Το "Greeks Wanna Rock", μιας αξέχαστης συναυλίας στο ΟΑΚΑ

Μία από τις πιο πολυαναμενόμενες συναυλίες για φέτος - η οποία παραλίγο να ακυρωθεί, μόλις μερικές μέρες πριν - πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη χώρα μας και, συγκεκριμένα, στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ του ΟΑΚΑ. Ο γνωστός ροκ μουσικός Bryan Adams προσέφερε μία μοναδική μουσική εμπειρία στο ελληνικό κοινό, 27 χρόνια μετά από την τελευταία του συναυλιακή εμφάνιση στην Ελλάδα.

Ο Καναδός κιθαρίστας και τραγουδιστής είναι πολύ αγαπητός στη χώρα μας και αυτό αποδείχτηκε και με το παραπάνω χθες βράδυ, όπου υπήρξε πλήθος κόσμου. Ο Bryan αποθεώθηκε από τους μουσικόφιλους, οι οποίοι έστησαν στις πρώτες σειρές του χώρου πανό στα οποία αναγράφονταν οι φράσεις "Welcome back after 27 years" και "Greeks wanna rock".

Με την ίδια φράση ευχαρίστησε τον κόσμο που παραβρέθηκε στη συναυλία και που του χάρισε το πιο θερμό του χειρκοκρότημα ο Bryan Adams. Με ένα post στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου φαίνεται το κοινό να κρατά με χαρά και χαμόγελο τα πανό, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την υπέροχη βραδιά στη συναυλία του στην Αθήνα.

Όπως έγραψε: "Greeks wanna rock! Thank you for such an amazing reception in Athens, great singing!"

Όσοι βρέθηκαν στη συναυλία του Bryan Adams ενθουσιάστηκαν με την ερμηνευτική του απόδοσή, την απίστευτη όρεξή του πάνω στη σκηνή και με την ενέργειά που είχε σ' αυτή τη μεγάλη, μουσική γιορτή. Τραγούδησαν, χόρεψαν, συγκινήθηκαν, απόλαυσαν τη βραδιά και μιλούν για μία από τις καλύτερες συναυλίες ξένων ονομάτων που έγιναν φέτος στην Ελλάδα.

Πολλοί ήταν εκείνοι που μοιράστηκαν την εμπειρία τους στα social media, αναρτώντας φωτογραφίες και βίντεο σε facebook και twitter. Το ΟΑΚΑ γέμισε με κόσμο και συναισθήματα και όλοι έφυγαν ευχαριστημένοι από τη συναυλία.

Η μεγάλη συναυλία βρέθηκε "στον αέρα" όταν η διοργανώτρια εταιρία ART BG ΕΛΛΑΔΟΣ, μόλις πριν μια εβδομάδα ανακοίνωσε ότι λόγω οικονομικών προβλημάτων αδυνατούσε να πραγματοποιήσει την εκδήλωση και να καλύψει τα σχετικά κόστη. Η Viva τελικά ανέλαβε να φέρει εις πέρας την αποστολή, έχει εκκινήσει όλες τις νόμιμες ενέργειες κατά της ART BG ΕΛΛΑΔΟΣ για την αθέτηση των υποχρεώσεων που είχε αναλάβει.

Δείτε στιγμιότυπα από τη συναυλία: