Daft Punk: "Επίλογος" μετά από 28 χρόνια επιτυχημένης πορείας

Την διάλυσή του ανακοίνωσε την Δευτέρα 22/2 το δημοφιλές ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής από τη Γαλλία, Daft Punk. Η απόφασή τους γνωστοποιήθηκε μέσα από ένα 8λεπτο βίντεο με τίτλο "Epilogue", το οποίο περιλαμβάνει στιγμιότυπα από την avant-garde ταινία του 2006 "Electroma", η οποία αποτελεί δημιούργημα του θρυλικού ντουέτου.

Η εκπρόσωπός τους, Kathryn Frazier επιβεβαίωσε την εν λόγω είδηση, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τους λόγους διάλυσης.

Οι Daft Punk δημιουργήθηκαν το 1993 από τους Γκι-Μανουέλ ντε Ομέμ-Κριστό και Τομά Μπανγκαλτέ. Το ντουέτο απέκτησε μεγάλη δημοτικότητα στα τέλη της δεκαετίας του 1990 ως μέρος του κινήματος της γαλλικής house μουσικής. Η μουσική τους διακρίνεται από disco, rock, funk, techno και synthpop επιρροές.

Κάποιες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους είναι τα κομμάτια: "One More Time","Around the World" και "Digital Love".

Είκοσι χρόνια μετά το ξεκίνημα της καριέρας τους, οι καλλιτέχνες γνώρισαν εκ νέου τεράστια επιτυχία με το single “Get Lucky”. Το single πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, ενώ κέρδισε και δυο βραβεία Grammy. Αυτό ήταν και το τελευταίο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν οι Daft Punk.

