The Doors: 5 πράγματα που πρέπει να ξέρεις για τη θρυλική μπάντα του Jim Morrison

Υπήρξαν ένα από τα πιο αξιοθαύμαστα συγκροτήματα όλων των εποχών, με κάθε τους σκέψη και πράξη και τραγουδί να εστιάζει στην ουσία του Rock N' Roll: τη μουσική επανάσταση. Οι Jim Douglas Morrison (φωνητικά) , Robby Krieger (κιθάρα), Ray Manzarek (πλήκτρα), John Densmore (τύμπανα) ήταν τα ιδρυτικά και μόνιμα μέλη των "The Doors", της θρυλικής μπάντας που δημιουργήθηκαν το 1965 στο Λος Άντζελες και παρέσυρε εκατομμύρια ροκόφιλους στους ρυθμούς της, μέχρι το 1971, όταν ο τραγουδιστής τους, Τζιμ Μόρισον, βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στο Παρίσι. Τα υπόλοιπα μέλη συνέχισαν ως τρίο μέχρι το 1973.

Στις 4 Ιανουαρίου του 1967, οι Doors κυκλοφόρησαν το πρώτο άλμπουμ τους, που έφερε το όνομά τους. Περιείχε τις επιτυχίες: «Break On Through (To the Other Side)», «Alabama Song», «Light My Fire» και «The End». Την ίδια χρονιά, το περιοδικό Rolling Stone τους τίμησε και τους λάτρεψε.

Με αφορμή την επέτειο 53 χρόνων που συμπληρώνεται σήμερα από την κυκλοφορία του συλλεκτικού πρώτου δίσκου των Doors, το News 24/7 παρουσιάζει πέντε αλήθειες που ίσως δεν είναι τόσο γνωστές για το θρυλικό μουσικό συγκρότημα:

1. Φόρος τιμής στον Χάξλεϋ

Το όνομά τους προέρχεται από το μυθιστόρημα «Οι Πύλες της Ενόρασης» ("The Doors of Perception") του Βρετανού μυθιστοριογράφου Άλντους Χάξλεϋ. Η εξερεύνηση του ψυχικού του κόσμου μέσω του μυστικισμού και των παραισθησιογόνων αποτέλεσε το κυρίαρχο στοιχείο στο έργο του Χάξλεϋ.

2. Ηχογράφηση σε χρόνο ρεκόρ

Το πρώτο ομότιτλο άλμπουμ των Doors δημιουργήθηκε μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα, για την ακρίβεια, μέσα σε έξι ημέρες. Η μουσική τους "σόκαρε" και τους τοποθέτησε κατ’ ευθείαν στην κορυφή, όχι μόνο για την αύρα που έφερε επειδή ήταν διαφορετική από το οτιδήποτε κυκλοφορούσε τότε, αλλά κι επειδή ήταν απίστευτα μελωδική. Ο δίσκος άφησε ιστορία όχι μόνο για το πως φτιάχτηκε αλλά και για το ότι ήταν ο πρώτος που προωθήθηκε μέσα από ένα billboard στην Sunset Strip για 1.200 δολάρια τον μήνα.

3. Η φυσαρμόνικα

Στις πρώτες μέρες των Doors, ο Τζιμ Μόρισον δεν τραγούδαγε μόνο, έπαιζε και φυσαρμόνικα. Του το "κόψανε" σιγά σιγά τα άλλα μέλη της μπάντας, με τρόπο σχετικώς ευγενικό.

4. Ο Μόρισον παραλίγο να πεθάνει από άσθμα

Ο Morrison έπασχε από άσθμα και έπαιρνε ένα φάρμακο που ονομάζεται Marax, το οποίο στη συνέχεια απαγορεύτηκε στις ΗΠΑ, καθώς αποφασίστηκε ότι η λήψη του σε συνδυασμό με αλκοόλ θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο.

5. Το τέλος

Το 1970 κυκλοφόρησε από τους Doors το δυνατό και "σκοτεινό" "Morrison Hotel" που ακολουθείται το 1971 από το σπουδαίο "LA Woman" και τη μετακόμιση του Τζιμ Μόρισον στο Παρίσι αμέσως μετά το τελείωμα των ηχογραφήσεων. Ήθελε να κάνει μία ποιητική καριέρα εκεί, αλλά ξαφνικά στις 3 Ιουλίου του 1971 βρέθηκε στη μπανιέρα του νεκρός.

Η επίσημη αιτία θανάτου του ήταν η καρδιακή προσβολή. Νεκροψία δεν έγινε ποτέ στο πτώμα, καθώς δεν υπήρξαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Η επικρατέστερη εκδοχή λέει ότι η σύντροφός του, Πάμελα Κούρσον, τον βρήκε νεκρό στο μπάνιο, έχοντας κάνει χρήση ναρκωτικών. Μια άλλη εκδοχή λέει πως ήταν ακόμα ζωντανός όταν η Κούρσον τον βρήκε, όμως εκείνη άθελα της κοιμήθηκε, αφήνοντας τον να πεθάνει, αντί να καλέσει ασθενοφόρο.

Πολλοί είναι πεπεισμένοι ότι ο θάνατος οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Το γεγονός ότι δύο χρόνια μετά πέθανε και η σύντροφός του -από χρήση ηρωίνης- θεωρείται για πολλούς η απόδειξη ότι οι πραγματικοί υπεύθυνοι της έκλεισαν το στόμα για να μη μαθευτεί ποτέ η πραγματική ιστορία του τέλους του... Τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας δεν τον αντικατέστησαν ποτέ. Κυκλοφόρησαν δύο άλμπουμ σαν τρίο με τον Manzarek στη φωνή, αλλά χωρίς τον Morrison να γράφει και να τραγουδάει, τίποτα δεν ήταν ίδιο.