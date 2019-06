Εκρηκτικοί οι Clutch, δυναμικοί οι BRMC στο Release Athens Festival

Το Release Athens Festival συνεχίζει δυναμικά τις συναυλίες του, συγκεντρώνοντας πλήθος κόσμου σε κάθε μέρα του. Την πέμπτη μέρα του επιτυχημένου μουσικού φεστιβάλ το line up ήταν πολύ ιδιαίτερο, ενώ αντίστοιχο ήταν και το κοινό που επέλεξε να παρευρεθεί για να παρακολουθήσει από κοντά τους Έλληνες Whereswilder, Godsleep και Planet of Zeus, τους Black Rebel Motorcycle Club (BRMC) και, φυσικά, τους ιστορικούς Clutch.

Πρώτοι στη σκηνή, στις 17:40, τηρώντας το πιστά το πρόγραμμα του φεστιβάλ, ανέβηκαν οι πρωτοπόροι της αναβίωσης του ψυχεδελικού ροκ ήχου στην χώρα μας, οι Whereswilder. Όπως και τις προηγούμενες μέρες, έτσι και αυτή τη φορά, αρκετοί ήταν εκείνοι που έφτασαν από νωρίς στην Πλατεία Νερού για να ακούσουν ολόκληρο το line up. Αποδείχθηκε πως έπραξαν σωστά, αφού οι Whereswilder δεν άφησαν κανέναν ανικανοποίητο με τη δυναμική τους παρουσία και τα γεμάτα ενέργεια τραγούδια τους. Υπήρξαν μια πραγματική έκπληξη και φάνηκε η εμπειρία τους, αφού έχουν ανοίξει πολλές συναυλίες, ενώ με το φρέσκο τους υλικό έχουν, πλέον, τρεις δίσκους στο ενεργητικό τους.

Godsleep στο Release Athens Festival

Τη σκυτάλη πήραν οι Godsleep που άλλαξαν το μουσικό ύφος και μας προετοίμασαν για τη μπάντα που θα ακολουθούσε, τους Planet of Zeus. Οι Godsleep με stoner ήχο και γεμάτοι όρεξη, έπαιξαν με την ψυχή τους στη σκηνή του Release, μετά από 1,5 χρόνο αποχής από τα συναυλιακά stages. Η τραγουδίστρια της μπάντας, η Amie, που αποτελεί πρόσφατη προσθήκη στο συγκρότημα, ήταν και η μόνη γυναίκα ερμηνεύτρια σε ολόκληρο το line up. Παίζοντας με τη χροιά της και με τα σκληρά γυρίσματά της, μας έδωσε μια πολύ καλή γεύση του τι εστί η μπάντα, η οποία, αξίζει να σημειωθεί, πως έχει συμμετάσχει σε πολλά σημαντικά ευρωπαϊκά φεστιβάλ του συγκεκριμένου είδους μουσικής.

Planet of Zeus στο Release Athens Festival

Επόμενη μπάντα ήταν οι Planet of Zeus, ένα συγκρότημα που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, αφού έχει μια μακρά ιστορία 20 περίπου χρόνων στον χώρο και ένα όνομα που είναι γνώριμο σε όλους, είτε έχουν αυτά τα ακούσματα είτε όχι. Οι Planet of Zeus πραγματικά ξεσήκωσαν την Πλατεία Νερού και φάνηκε πως ήταν ένα από τα δυνατά χαρτιά της ημέρας, κάτι που όλοι είχαμε στο μυαλό μας. Πολύς κόσμος έφτασε στο Release λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή, ακριβώς για τον λόγο αυτό: να προλάβουν να ακούσουν την καταιγιστική μπάντα του heavy metal που σαρώνει και δεν αφήνει τίποτα όρθιο στο "πέρασμά" της, με την ένταση, τον δυναμισμό και το εντυπωσιακό "εκτόπισμά" της.

BRMC στο Release Athens Festival

Η συνέχεια ήρθε από τους Black Rebel Motorcycle Club (BRMC), τη μαυροφορεμένη τριάδα από το San Fransisco της California, οι οποίοι ήταν εκπληκτικοί και, μάλιστα, με υπέροχους φωτισμούς που δημιουργούσαν μια άκρως ροκ και, παράλληλα, μυστηριακή ατμόσφαιρα. Οι Peter Hayes και Robert Levon Been, μαζί με την Leah Shapiro στα τύμπανα (ήταν η δεύτερη και τελευταία γυναικεία παρουσία που είδαμε επί σκηνής!) έπαιξαν με όλο τους το είναι και μας παρέσυραν σε έναν συνεχιζόμενο rock 'n' roll οίστρο, που ικανοποίησε όλους τους παρευρισκομένους, οι οποίοι ενθουσιάστηκαν με το set της μπάντας.

BRMC στο Release Athens Festival

Τα παλαιότερα "Whatever Happened To My Rock ‘n’ Roll", "Love Burns", "Beat the Devil’s Tattoo", "Spread Your Love", "παντρεύτηκαν" με τα πρόσφατα "Little Thing Gone Wild", "Question Of Faith", "Haunt", "Echo" από το τελευταίο τους άλμπουμ με τίτλο "Wrong Creatures" και το αποτέλεσμα τους δικαίωσε μέσα από μια μουσική πανδαισία. Εξαιρετική στιγμή του set τους ήταν, όταν, προς το τέλος, ο Robert Levon Been κατέβηκε από τη σκηνή, ανέβηκε στα κάγκελα όπου βρίσκονταν οι φαν και έπαιξε πιο δυναμικά από κάθε άλλη στιγμή, άλλοτε σηκώνοντας την κιθάρα του ψηλά και άλλοτε τραγουδώντας στο μικρόφωνο που είχε δώσει να το κρατά ο κόσμος!

Clutch στο Release Athens Festival

Και έπειτα τελευταίοι, αλλά όχι καταϊδρωμένοι (παρά μόνο στο τέλος του set τους, αφού έδωσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν!) ανέβηκαν στη σκηνή οι Clutch, το συγκρότημα από το Maryland των ΗΠΑ που δικαίως αποτελεί μία από τις κορυφαίες live μπάντες του πλανήτη. Ο frontman των Clutch, Neil Fallon, γεμάτος ενέργεια, όρεξη και με χαρά που παίζει στη χώρα μας, συντόνιζε καταπληκτικά τη μπάντα και φρόντισε να μάθει μερικές ελληνικές λέξεις, τις οποίες επικοινώνησε στο κοινό σε διάφορες φάσεις του set. Οι λάτρεις της μπάντας είχαν συγκεντρωθεί σύσσωμοι μπροστά από τη σκηνή και εναρμονίστηκαν με τους ρυθμούς των Clutch, οι οποίοι έπαιξαν τραγούδια από όλους σχεδόν τους δίσκους τους, με τα "Gimme The Keys", "Vision Quest" ,"Earth Rocker", "Mob Goes Wild", "How To Shake Hands", "In Walks Barbarella" να αποτελούν τα αγαπημένα του κοινού.

Clutch στο Release Athens Festival

Ο Fallon, μάλιστα, θέλοντας να δείξει την ευγνωμοσύνη του προς το ελληνικό κοινό, είπε χαμογελώντας: "The best crowds are the greek crowds! Keep up the good work!". Οι Clutch κερδίζοντας ένα θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο, που ίσως, όμως, να περίμενε το κάτι παραπάνω, τραγούδησαν τα "The Regulator" και "Electric Worry" στο encore, κλείνοντας το set τους και αφήνοντας την ανάμνηση μιας καλής συναυλίας.