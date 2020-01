Eminem: Χιτσκοκικός δίσκος έκπληξη - Ραπ κατά της οπλοκατοχής και αντιδράσεις

Ο Αμερικανός ράπερ Eminem προκάλεσε έντονες αντιδράσεις κυκλοφορώντας έναν δίσκο - έκπληξη με τίτλο "Music to Be Murdered By", σήμερα Παρασκευή.

Το εξώφυλλο του δίσκου θυμίζει αισθητικά το μοναδικό άλμπουμ που κυκλοφόρησε ποτέ ο Alfred Hitchcock, με τον ίδιο τίτλο. Όπως και ο Hitchcock, έτσι και ο Eminem "ποζάρει" σημαδεύοντας τον εαυτό του με ένα πιστόλι. Μάλιστα, ένα από τα κομμάτια του δίσκου, έχει τίτλο "Alfred" και περιλαμβάνει έναν μονόλογο, 30 δευτερολέπτων, του σπουδαίου σκηνοθέτη.

Eminem Alfred

Ο νέος δίσκος του Eminem περιλαμβάνει συνεργασίες με ονόματα όπως: Ed Sheeran, Skylar Grey, Royce Da 5'9", Black Thought, Q-Tip, Denaun, White Gold, Young M.A, KXNG Crooked, Joell Ortiz, Don Toliver, Anderson .Paak και Juice WRLD.

Το 2018 είχε κυκλοφόρησε ο αμέσως προηγούμενος δίσκος του με τίτλο "Kamikaze", σε παρόμοιο στιλ με τον "Music to be murdered by". Και οι δύο προκάλεσαν αντιδράσεις εξαιτίας των πολιτικών μηνυμάτων που εμπεριέχουν και των αμφιλεγόμενων στίχων τους.

Στον τελευταίο γίνεται αναφορά στην βομβιστική επίθεση κατά τη διάρκεια της συναυλίας της Αριάνα Γκράντε το 2017, στο Μάντσεστερ, όπου 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, αλλά και σε πολλά ακόμα περιστατικά mass shooting που έχουν λάβει χώρα στις ΗΠΑ.

Πολλοί βρήκαν τους στίχους προκλητικούς και τάχθηκαν κατά του Eminem. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος ισχυρίζεται πως είναι μια προσπάθεια για αλλαγή της νομοθεσίας περί οπλοκατοχής στην Αμερική.

Το single "Darkness" τελειώνει με την εξής έκκληση προς τους Αμερικανούς πολίτες: "Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί και βοηθήστε να αλλάξουν οι νόμοι στην Αμερική".