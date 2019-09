Eric Burdon: Η Μερκούρη μού έδειξε πώς πραγματικά είναι οι Έλληνες

Ο Eric Burdon μίλησε στο Oneman, λίγο πριν την τελευταία ιστορική του συναυλία στην Ελλάδα και μεταξύ άλλων, δεν ξέχασε να αναφερθεί και στη Μελίνα Μερκούρη. Όταν ο μύθος των Animals ρωτήθηκε αν θυμάται την πρώτη φορά που ήρθε για συναυλία στη χώρα μας, απάντησε χαρακτηριστικά:

«Ήρθα μετά από πρόσκληση της υπουργού Πολιτισμού η οποία ήταν μία μεγάλη σταρ του σινεμά. Ναι το θυμάμαι το όνομά της, αλλά δεν έχω ξυπνήσει ακόμη (σ.σ. γέλια). “Μελίνα Μερκούρη”. Και όταν ήμουν στη σκηνή, εκείνη ήταν τρεις θέσεις μακριά και σκέφτηκα πρέπει να είναι φανταστικό να έχεις μία όμορφη γυναίκα όσο εκείνη να ενδιαφέρεται για μένα, ήταν μία τόνωση της αυτοπεποίθησής μου, όπως όλα τα υπόλοιπα. Και λέω “υπάρχουν αληθινοί άνθρωποι σ' αυτόν τον κόσμο” και ήταν μια ένδειξη για μένα για το πώς πραγματικά είναι οι Έλληνες, ότι έπαιρναν την ιστορία τους, τη μουσική τους και τον πολιτισμό τους σοβαρά».

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί τι άλλο είπε για τον Hendrix, τους Beatles και για την αγάπη του στο ποδόσφαιρο:

Eric Burdon and The Animals

"It's my life. Live at the Acropolis"



Ωδείο Ηρώδου Αττικού



Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019