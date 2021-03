Eurovision 2021: Μεγάλο φαβορί η Μάλτα με μια ωδή στη γυναικεία ενδυνάμωση

Το πρωί της Τρίτης 16/3 κυκλοφόρησε η συμμετοχή της Μάλτας για την Eurovision 2021, η οποία θα εκπροσωπηθεί από την 18χρονη Destiny, η οποία θα τραγουδήσει το "Je Me Casse". Το τραγούδι κινείται σε ρυθμούς τσάρλεστον, το οποίο θίγει το θέμα της γυναικείας ενδυνάμωσης. Η φωνή της νεαρής τραγουδίστριας είναι εντυπωσιακή.

Δείτε παρακάτω το επίσημο βίντεο κλιπ:

Η 18χρονη Destiny Chukunyere είναι Μαλτέζα τραγουδίστρια από τη Birkirkara της Μάλτας. Η Destiny είχε αναδειχτεί νικήτρια της περσινής έκδοσης του X-Factor Malta, κι κέρδισε το δικαίωμα εκπροσώπησης της χώρας στης στην Eurovision με το τραγούδι All Of My Love.

Μετά την ακύρωση του διαγωνισμού λόγω του κορονοϊού, η δημόσια τηλεόραση της Μάλτας αποφάσισε να επιλέξει τη νεαρή τραγουδίστρια και για τον διαγωνισμό του 2021.

Το τραγούδι βρίσκεται ήδη στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων, ενώ τα σχόλια είναι παραπάνω από θετικά. Θα καταφέρει η 18χρονη Destiny να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης;

