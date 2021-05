Eurovision 2022: Ποιες 11 πόλεις της Ιταλίας διεκδικούν τη διοργάνωση

Οι Måneskin με τον πολυσυζητημένο frontman του συγκροτήματος Damiano David έφερεραν τη νίκη για την Ιταλία στη φετινή Eurovision, με τη χώρα να αναλαμβάνει τη διοργάνωση της Eurovision 2022.

ADVERTISING

Παρά τις αρχικές φήμες που ήθελαν το Τορίνο να έχει σχεδόν "κλειδώσει" την επόμενη διοργάνωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με το InfeGreece, μέχρι αυτή την ώρα 11 πόλεις έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Ας δούμε παρακάτω ποιες είναι αυτές οι πόλεις:

Ρώμη – PalaLottomatica – 11200 θέσεις

Η πρωτεύουσα της Ιταλίας, η Ρώμη, γνωστή και ως Αιώνια Πόλη, προτείνει την PalaLottomatica για τη διοργάνωση του διαγωνισμού. Η PalaLottomatica με 11200 θέσεις είναι γήπεδο μπάσκετ, έδρα της Virtus Roma, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί για τους Ολυμπιακούς αγώνες του 1960 καθώς και για αρκετές Ευρωπαϊκές διοργανώσεις μπάσκετ και βόλεϊ. Αρκετοί παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνες έχουν πραγματοποιήσει συναυλίες σε αυτό το στάδιο όπως οι Rolling Stones, οι Depeche Mode, οι the Cure, ο Paul McCartney, οι Iron Maiden, οι Dire Straits και οι Bon Jovi. Στην Ρώμη πραγματοποιήθηκε και η Eurovision 1991, όχι όμως στην PalaLottomatica αλλά στo Studio 15 di Cinecittà.

Μιλάνο – Mediolanum Forum – 12700 θέσεις

Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ιταλίας και πρωτεύουσα της Λομβαρδίας, προτείνει το Mediolanum Forum, το δεύτερο μεγαλύτερο κλειστό στάδιο της Ιταλίας. Το Mediolanum Forum είναι η έδρα της ομάδας μπάσκετ Olimpia Milano και έχει χρησιμοποιηθεί για αρκετές αθλητικές διοργανώσεις σε Μπάσκετ, Βόλεϊ, Χόκεϊ επί πάγου και Τένις, ενώ αναμένεται να φιλοξενήσει αγώνες του επόμενου Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος μπάσκετ το 2022 αλλά και αγώνες Πατινάζ στους επόμενους Χειμερινούς αγώνες του 2026 που θα πραγματοποιηθούν στο Μιλάνο και σε αρκετές πόλεις της βόρειας Ιταλίας. Εκτός από αθλητικές διοργανώσεις έχει φιλοξενήσει και αρκετές καλλιτεχνικές με σημαντικότερες ίσως τις διοργανώσεις των Ευρωπαϊκών μουσικών βραβείων ΜΤV EMA το 1998 και το 2015.

Νάπολη – PalaBarbuto – 5500 θέσεις

Η PalaBarbuto είναι έδρα τοπικών ομάδων της Νάπολη στο μπάσκετ, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί για αγώνες μπάσκετ της πανεπιστημιάδας του 2019. Η Νάπολη φιλοξένησε τον πρώτο διαγωνισμό Eurovision που πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία το 1965 στην αίθουσα συναυλιών της RAI (Sala di Concerto della RAI).

Τορίνο – Pala Alpitour – 13347 θέσεις

Το Τορίνο με την Pala Alpitour, το μεγαλύτερο κλειστό στάδιο της Ιταλίας, φαντάζει ως το μεγάλο φαβορί για την διοργάνωση της φετινής Eurovision. Έχει φιλοξενήσει πολυάριθμες διοργανώσεις σε μπάσκετ, βόλεϊ, χόκεϊ επί πάγου, τένις, με μεγαλύτερη από αυτές να ήταν η διοργάνωση των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2006 στο Τορίνο, όπου φιλοξένησε αγώνες χόκεϊ επί πάγου. Έχει φιλοξενήσει επίσης συναυλίες σημαντικών καλλιτεχνών όπως οι Bob Dylan, Madonna, Rihanna, U2, Florence and the Machine, 5 Seconds of Summer, Lana Del Rey, Ariana Grande, Shakira, Renato Zero, Tiziano Ferro, Il Volo, Elisa and Marco Mengoni.

Μπολόνια – Unipol Arena – 11000 θέσεις

Το Unipol Arena της Μπολόνια είναι έδρα της Virtus Bologna, μια από τις πλέον ιστορικές ομάδες μπάσκετ της Ιταλίας. Έχει φιλοξενήσει συναυλίες σημαντικών καλλιτεχνών κατά την διάρκεια των οποίων μπορούσε να φιλοξενήσει μέχρι και 20000 άτομα. Μερικοί καλλιτέχνες που πραγματοποίησαν συναυλίες εκεί είναι οι παρακάτω:Coldplay, Paul McCartney, Jennifer Lopez, Muse, Marilyn Manson, Justin Bieber, Rammstein, Green Day, Depeche Mode, Black Sabbath, Florence and the Machine, The Who, Red Hot Chili Peppers, Justin Bieber, Enrique Iglesias, Metallica, Thirty Seconds to Mars, Roger Waters, Katy Perry.

Φλωρεντία – Nelson Mandela Forum – 7500 θέσεις

Μια από τις πλέον τουριστικές πόλεις της Ιταλίας η Φλωρεντία, προτείνει το Nelson Mandela Forum για την Eurovision 2022, το οποίο πήρε το όνομά του από τον μεγάλο Νοτιοαφρικανό πολιτικό ηγέτη Nelson Mandela. Το συγκεκριμένο στάδιο έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν πολλές διοργανώσεις μπάσκετ και βόλεϊ, με πιο σημαντική το παγκόσμιο πρωτάθλημα βόλεϊ το 2018.

Βερόνα – Verona Arena – 15000 θέσεις

Σε αντίθεση με τις περισσότερες πόλεις που προτείνουν στάδια, η Βερόνα προτείνει την χρήση ενός Ρωμαϊκού αμφιθεάτρου, χτισμένο τον πρώτο αιώνα μχ. Το συγκεκριμένο αμφιθέατρο θα χρησιμοποιηθεί για την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2026. Αξίζει να σημειωθεί πως η Βερόνα, είχε χρησιμοποιηθεί ως τίτλος της Εσθονικής συμμετοχής στην Eurovision 2017 από τους Koit Toome και Laura.

Ρέτζιο Εμίλια – RCF Arena

Η νέα RCF Arena στο Ρέτζιο Εμίλια της Βόρεια Ιταλίας αποτελεί τη μεγαλύτερη ανοιχτή συναυλιακή αρένα της Ευρώπης, με χωρητικότητα 100.000 θεατών.

Ρίμινι – Rimini Fiera

Το Rimini Fiera είναι εκθεσιακό κέντρο κα φιλοξενεί κάθε χρόνο το Rimini Meeting, το οποίο είναι ένα ετήσιο φεστιβάλ αφιερωμένο στην φιλία μεταξύ των λαών.

Πεζάρο – Adriatic Arena – 10300 θέσεις

Η πόλη που βρέχεται από την Αδριατική θάλασσα, φιλοξενεί μια από τις μεγαλύτερες κλειστές αρένες στην Ιταλία, της οποίας η χωρητικότητα μπορεί να αυξηθεί μέχρι τις 13000 θέσεις για συναυλία. Κατά κύριο λόγο χρησιμοποιείται για αγώνες μπάσκετ και βόλεϊ.

Σανρέμο – Teatro Ariston – 2000 θέσεις

Το Σανρέμο είναι πιο μικρή πόλη που διεκδικεί την Eurovision, αλλά ταυτόχρονα η πιο ιστορική για την Ιταλική μουσική αλλά και για την Eurovision. O λόγος για την σημαντικότητα του Σανρεμο φυσικά είναι το μουσικό φεστιβάλ του Σανρέμο, το οποίο αποτέλεσε έμπνευση για την δημιουργία της ίδιας της Eurovision, και φυσικά μέσω αυτού επιλέγεται και η συμμετοχή της Ιταλίας στην Eurovision.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις