Eurovision: Οι Måneskin της Ιταλίας κατηγορούνται ότι "έκλεψαν" το τραγούδι

Οι Måneskin με τον πολυσυζητημένο frontman του συγκροτήματος Damiano David έφεραν τη νίκη για την Ιταλία στη φετινή Eurovision, με τη χώρα να αναλαμβάνει τη διοργάνωση του 2022.

Η νίκη της Ιταλίας με το "Zitti e buoni" των Måneskin φαίνεται πως θα μας απασχολήσει αρκετά. Πριν καλά καλά καταλαγιάσει ο ντόρος σχετικά με τη χρήση ή μη ναρκωτικών ουσιών από τον Damiano στο green room κατά τη διάρκεια του τελικού, και την τελεσίδικη ετυμηγορία της EBU που τον απαλλάσσει από όλες τις κατηγορίες, μια νέα περιπέτεια έρχεται για το νεανικό συγκρότημα από τη Ρώμη.

Στη ραδιοφωνική εκπομπή “De Staat van Stasse” του NPO Radio 2 της Ολλανδίας, οι παρουσιαστές φιλοξένησαν τον Gert van de Velde από το Veluwe FM. Καθώς του έβαλαν να ακούσει το νικητήριο τραγούδι της φετινής Eurovision, ο ίδιος αναγνώρισε πίσω από τη μελωδία του τραγουδιού το “You Want It, You’ve Got It” των The Vendettas, ενός Ολλανδικού punk συγκροτήματος που ίδρυσε ο Joris Linssen το 1985 και δραστηριοποιήθηκε μέχρι το 1992.

Όπως γράφει ο OGAEGREECE, οι παρουσιαστές της εκπομπής επικοινώνησαν με τον Joris Linssen, ώστε να μάθουν αν ο ίδιος είναι ενήμερος για την ομοιότητα των δύο τραγουδιών. Πράγματι ο Linssen επιβεβαίωσε ότι γνώριζε την ομοιότητα των δυο τραγουδιών. Αρχικά, ο κιθαρίστας του συγκροτήματος παρακολουθώντας τον τελικό της Eurovision, νόμιζε ότι το riff του “Zitti e buoni” ήταν από κάποιο γνωστό τραγούδι του Lenny Kravitz, ενώ στη συνέχεια συνειδητοποίησε πως πρόκειται για δικό του δημιούργημα από το τραγούδι των The Vendettas “You Want It, You’ve Got It”.

Μπορείτε να ακούσετε τα δύο τραγούδια παρακάτω:

