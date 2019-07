Florence and the Machine: Μετά τα δύο sold out και τρίτη συναυλία στο Κλειστό Γαλατσίου

Florence and the Machine AP

Οι συναυλίες των Florence and the Machine στην Αθήνα αναδεικνύονται στο απόλυτο "must" του φετινού καλοκαιριού. Με τις δύο συναυλίες του αγαπημένου γκρουπ στο Ηρώδειο να έχουν γίνει sold out σε χρόνο ρεκόρ, οι διοργανωτές μόλις ανακοίνωσαν και μία τρίτη συναυλία σε ακόμη μεγαλύτερο χώρο το Σεπτέμβριο. Μάθετε πού και πότε.

Η είδηση ότι οι Florence & the Machine θα εμφανιστούν στο Ηρώδειο στις 19 Σεπτεμβρίου προκάλεσε φρενίτιδα στους φίλους του γκρουπ, με αποτέλεσμα η συναυλία να γίνει sold out σε χρόνο ρεκόρ και να προστεθεί μία ακόμη συναυλία για τις 22 Σεπτεμβρίου, με τα εισιτήρια να κάνουν "φτερά" μέσα σε μία μόλις ώρα. Αν δεν προλάβατε και θέλετε να τους απολαύσετε "ζωντανά" έχετε μία ακόμη ευκαιρία. Η διοργανώτρια εταιρεία ανακοίνωσε ότι το συγκρότημα θα κάνει και τρίτη εμφάνιση, αυτή τη φορά στο κλειστό του Γαλατσίου, στις 21 Σεπτεμβρίου. Όσοι πιστοί ενδιαφέρεστε, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες προσεχώς.



