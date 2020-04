Γαλάνη - Πετρούνιας: Μια χρυσή συνομιλία για τη δύναμη των Ελλήνων

Τα μεγάλα ονόματα του ελληνικού αθλητισμού ένωσαν το βράδυ της Πέμπτης τις δυνάμεις τους με σπουδαίους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής με σκοπό την ενίσχυση του συστήματος Υγείας και των κοινωνικών δομών που πλήττονται από τον κορονοϊό, για το μουσικό challenge αλληλεγγύης "The Unplagued Concert", της 24MEDIA σε συνεργασία με την Follow Me Now.

Η Δήμητρα Γαλάνη δέχθηκε την πρόκληση του Λευτέρη Πετρούνια και η "παραγγελιά" εκτελέστηκε!

"Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου όλο αυτό το πράγμα να πάρει ένα τέλος και να ξαναβρούμε τις ζωές μας, την καθημερινότητά μας", ανέφερε στην αρχή του βίντεο η σπουδαία μουσικός, ενώ στη συνέχεια έστειλε ευχές στον Λευτέρη Πετρούνια για τον ίδιο και την οικογένειά του.

"Ξεπερνάει κάθε φορά τον εαυτό του ο Λευτερης Πετρούνιας. Το συγκεκριμένο πρόσωπο για μένα είναι απο τα πιο καθαρα πλασματα που εχουν περασει απο τον χώρο του αθλητισμού", τόνισε η κ. Γαλάνη μετά το τραγούδι της.



Αναφερόμενη στο θέμα του κορονοϊού είπε χαρακτηριστικά: "Όλα γίνονται από εμάς τους ίδιους. Από έναν λαό που μπόρεσε να πειθαρχήσει. Όταν είναι σοβαρά τα πράγματα πειθάρχησε και έδωσε το δικαίωμα στην όποια κυβέρνηση να κάνει τη δουλειά της".

"Θα ηθελα να μπορω να σου τραγουδάω πάντα", είπε με συγκίνηση απευθυνόμενη στον Λευτέρη Πετρούνια.

Στη συνέχεια, η μουσικός άσκησε κριτική στο κράτος και την έλλειψη στήριξης στον χώρο του αθλητισμού: "Αυτή τη στιγμή υποφέρουν όλοι οι άνθρωποι του αθλητισμού. Πρέπει οπωδήποτε να μεριμνήσει το κράτος για αυτούς. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει. Πρέπει να τους έχει στο νου του το κράτος. Τρέχουμε μπροστά κι εμείς γιατί είμαστε φτιαγμένοι για αυτό, οι άνθρωποι που δεν είναι σαν εμάς είναι σε χειρότερη θέση".

"Μακάρι να μαζευτούν χρήματα για να λέμε οτι βάλαμε το πετραδάκι μας, ευχαριστώντας βέβαια τους ήρωες μας τους γιατρούς και τους επιστήμονες που κρεμώμαστε απο τα χέρια τους", είπε.

"Η αλληλεγγύη παίζει τεράστιο ρόλο στον λαό μας έχουμε δύναμη, είμαστε ανθεκτικοί σαν όλα τα είδη προς εξαφάνιση αυτό μας κάνει και κάνουμε Πετρούνιες ανθρώπους που τους θαυμάζει όλος ο κόσμος είμαστε λαός με τεράστια ιστορία και πιέζεται λανθασμένα μέσα από την παγκοσμιοποίηση αλλά κρατάει την ταυτότητά του στα δύσκολα γινόμαστε ένα".

"Η Ιταλία μας έδωσε το παράδειγμα και μας έκανε να μαζευτούμε σαν λαός ο κόσμος στην Ελλάδα. Έχουμε δείξει χαρακτήρα στα δύσκολα σε απλά καθημερινά πράγματα ζούμε μια αιώνια εφηβεία αλλά στα δύσκολα ενωνόμαστε και στο τέλος της διαδρομής η γη θα συνεχίσει να γυρίζει και ο ιός θα έχει καταφέρει κοινωνικά να μας ενώσει, όχι να μας χωρίσε. Η γη θα μας εξαφανίσει αν δεν τη σεβαστούμε εμείς οφείλουμε να συμπεριφερόμαστε σαν πλάσματα ενός ενιαίου συστήματος με σεβασμό και ευγένεια", κατέληξε συγκινημένη.