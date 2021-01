Γιατί το "All I want for Christmas is You" της Mariah Carey ήταν πιο δημοφιλές από ποτέ το 2020

Το “All I want for Christmas is You” της Mariah Carey δεν μπορεί να σταματήσει να ακούγεται, όσα χρόνια κι αν περάσουν. Αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια όλων των εποχών και είναι άμεσα συνυφασμένο με τις γιορτές των Χριστουγέννων κάθε χρόνο, ωστόσο, το 2020 το τραγούδι υπήρξε πιο δημοφιλές από κάθε άλλη χρονιά. Κι αυτό συνέβη ενάντια σε όλες τις πιθανότητες, καθώς τα τραγούδια που βρίσκονται στην κορυφή του Spotify συνήθως ακούγονται λιγότερο από ότι τα προηγούμενα χρόνια.

Από τις 24 Νοεμβρίου μέχρι τις 30 Νοεμβρίου το "All I Want for Christmas is You" έφτασε περίπου τις 1 εκατομμύριο ακροάσεις ανά μέρα στην Αμερική, ενώ την ίδια χρονική περίοδο το 2019 οι καθημερινές ακροάσεις ήταν στις 600.000 και το 2018 στις 800.000. Το τραγούδι βρισκόταν στη 2η θέση των κομματιών με τις περισσότερες ακροάσεις στην Αμερική στις 30 Νοεμβρίου, ενώ την ίδια μέρα πέρυσι βρισκόταν στη 10η θέση. Το τραγούδι δεν κυριάρχησε μόνο στο Spotify, καθώς τα δεδομένα του Rolling Stone, τα οποία περιλαμβάνουν εκτός από το ιστορικό ακροάσεων του Spotify και τους ανταγωνιστές του, όπως την υπηρεσία της Apple Music, επίσης δείχνουν ένα τεράστιο άλμα στο hit της Mariah Carey.

Η επιτυχία του "All I Want for Christmas is You" το 2020 είναι αξιοσημείωτη, ειδικά αν λάβουμε υπόψη την μεγάλη πτώση στις ακροάσεις των μουσικών επιτυχιών του Spotify. Γενικά, η πλατφόρμα δεν μοιράζεται τους συνολικούς αριθμούς της, αλλά μοιράζεται τα στοιχεία για τις καθημερινές ακροάσεις των Top 200 τραγουδιών του. Για τον μήνα Νοέμβριο, οι συνολικές ακροάσεις για τα Top 200 τραγούδια έφτασαν τα 2.14 δισεκατομμύρια. Παρατηρούμε μια μείωση από τα 2.25 δισεκατομμύρια το 2019 και τα 2.5 δισεκατομμύρια το 2018, σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων του Quartz. Οι ακροάσεις των Top 200 επίσης ήταν μειωμένες τους προηγούμενους μήνες.

Είναι δύσκολο να πούμε με σιγουριά γιατί τα μεγαλύτερα hits δεν ακούγονται τόσο πολύ αυτές τις μέρες. Ο αριθμός των συνδρομητών του Spotify στην Αμερική συνεχίζει να ανεβαίνει, έτσι είναι απίθανο οι γενικές ακροάσεις να έχουν μειωθεί. Και δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε την πανδημία για αυτό, καθώς το φαινόμενο με την πτώση των ακροάσεων των μεγαλύτερων επιτυχιών παρατηρείται τα τελευταία δύο χρόνια. Μια αιτιολογία μπορεί να είναι η επένδυση του Spotify σε ένα μεγαλύτερο εύρος μουσικών ειδών, προωθώντας τις δημοφιλείς λίστες "Discover Weekly" και "Daily Mix", οι οποίες προσφέρουν στους χρήστες νέα τραγούδια που ίσως να τους αρέσουν με βάση τους αλγόριθμους της πλατφόρμας.

Η τρέχουσα επιτυχία του "All I Want for Christmas is You" μας φωτίζει και μια άλλη οπτική. Ίσως πολύ απλά οι ακροατές και οι δισκογραφικές εταιρείες να μην ενδιαφέρονται τόσο πολύ για το αν η μουσική είναι "νέα" πλέον. Ο Tim Ingham επισημαίνει στο Rolling Stone, ότι οι δισκογραφικές εταιρείες BMG και Universal Music Group αναφέρουν ότι ο "κατάλογος", δηλαδή η μουσική που περιλαμβάνει τραγούδια των τελευταίων τριών χρόνων, αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους.

Στην εποχή της φυσικής μουσικής, δεν είχε σημασία για μια δισκογραφική εταιρεία αν κάποιος που είχε ένα CD το άκουγε μία φορά ή ένα εκατομμύριο φορές. Σημασία είχε μόνο το ότι αγόρασε το άλμπουμ τουλάχιστον μία φορά. Στη σημερινή εποχή της ψηφιακής μουσικής, φαίνεται πως τα παλιά τραγούδια διατηρούν την αξία τους. Η ακρόαση ενός τραγουδιού που κυκλοφόρησε το 1994, όπως το "All I Want for Christmas is You", είναι εξίσου πολύτιμη με την ακρόαση ενός καινούργιου τραγουδιού. Αυτό σημαίνει ότι οι δισκογραφικές θεωρούν πιο ωφέλιμο να προωθήσουν ένα παλιό αγαπημένο και κλασικό τραγούδι, παρά να επενδύσουν σε μια νέα επιτυχία.

Βέβαια, δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε την πιθανότητα του να μη συμβαίνει τίποτα από τα παραπάνω και το "All I Want for Christmas is You" απλώς να έχει τη δική του φρεσκάδα κάθε Χριστούγεννα. Το τραγούδι της Mariah Carey επανεμφανίζεται μία φορά τον χρόνο, προκαλεί ένα συγκεκριμένο είδος εορταστικής διάθεσης, ειδικά κατά τη διάρκεια του 2020 που η διάθεση ήταν πεσμένη λόγω του κορονοϊού, και έπειτα εξαφανίζεται μέχρι την επόμενη χρονιά...

