Η Γκρέτα Τούνμπεργκ σε ρυθμούς "Right Here, Right Now" από τον Fatboy Slim

Μπορεί να έχουν περάσει μέρες από την οργισμένη ομιλία της Γκρέτα Τούνμπεργκ, "Πώς τολμάτε να κλέβετε τα όνειρά μου", στα πλαίσια της συνόδου του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, ωστόσο εξακολουθεί ακόμα να αποτελεί έμπνευση για πολλούς ανθρώπους.

"Εδώ και τώρα, είναι η ώρα να δράσετε!" είχε φωνάξει η 16χρονη ακτιβίστρια στην παθιασμένη ομιλία της, μία ατάκα που έδωσε το έναυσμα στον διεθνούς φήμης μουσικό Fatboy Slim, να την εντάξει στο δημοφιλές τραγούδι του "Right Here, Right Now" (1999).

Έτσι και έκανε. Σε πρόσφατο λάιβ του στο Γκέιτσχιντ, ο Fatboy Slim, χρησιμοποίησε ως sample τη φωνή της Γκρέτα στο κομμάτι.

Το mashup ανοίγει με τη φωνή της Τούνμπεργκ να "κατακεραυνώνει" τους παγκόσμιους ηγέτες και να καλεί τον κόσμο να αφυπνιστεί, ενώ στο background ακούγεται το εισαγωγικό beat του κομματιού "Right Here Right Now".

«Άνθρωποι πεθαίνουν. Ολόκληρα οικοσυστήματα καταρρέουν. Βρισκόμαστε στο ξεκίνημα ενός μαζικού αφανισμού. Κι εσείς μιλάτε μονάχα για χρήματα», ακούγεται η 16χρονη, για να συνεχίσει: «Μας απογοητεύετε. Οι νέοι άνθρωποι αρχίζουν να αντιλαμβάνονται την προδοσία σας. Τα βλέμματα των μελλοντικών γενεών είναι πάνω σας. Δεν θα σας αφήσουμε να τη γλιτώσετε. Εδώ και τώρα θα βάλουμε ένα όριο. Ο κόσμος ξυπνά. Η αλλαγή έρχεται, είτε σας αρέσει είτε όχι».

Από το πλάνο εξαφανίζεται η Γκρέτα και τη θέση της παίρνουν στιγμιότυπα από διάφορες πορείες στον κόσμο για το κλίμα, βίντεο από λιώσιμο πάγων, η εικόνα μίας υποσιτισμένης πολικής αρκούδας, στιγμές από ομιλία του Τραμπ και το βίντεο κλείνει με φωτογραφία της Γης από δορυφόρο με τις φωτιές που τη σημάδεψαν το καλοκαίρι.

«Το mash-up ήταν εκπληκτικό. Από την αρχή του κομματιού ο κόσμος αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο να είναι κάτι το ξεχωριστό και οι υποψίες αυτές επιβεβαιώθηκαν», είπε χαρακτηριστικά ο Dj.