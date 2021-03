Grammys 2021: Σάρωσε η Μπιγιονσέ - Οι μεγάλοι νικητές

Τα 63α Βραβεία Grammy ολοκληρώθηκαν για το 2021, με οικοδεσπότη τον Trevor Noah στο Συνεδριακό Κέντρο του Λος Άντζελες σε μια χρονιά με λιγότερη λάμψη, αλλά με εντυπωσιακές στιγμές και μεγάλους νικητές.

Η φετινή τελετή απονομής των μουσικών βραβείων Grammy που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ, ξημερώματα ώρα Ελλάδος ήταν αρκετά διαφορετική, λόγω των περιορισμών της πανδημίας, καθώς ούτε στα φετινά Grammy υπήρχε ζωντανό κοινό.

Grammys 2021: Ρεκόρ για Μπιγιονσέ - Σουίφτ

Η βραδιά θα μείνει στην ιστορία ως η χρονιά των ρεκόρ, μιας και η Μπιγιονσέ έγινε η γυναίκα με τα περισσότερα βραβεία στην ιστορία του μουσικού θεσμού, 28 στο σύνολο, ενώ η Τέιλορ Σουίφτ έγινε η πρώτη που κατάφερε να κερδίσει το βραβείο για το Άλμπουμ της Χρονιάς τρεις φορές.

Όπως κάθε χρόνο, υπήρξε ειδικό αφιέρωμα στις προσωπικότητες της μουσικής που έφυγαν από τη ζωή τη χρονιά που πέρασε. Από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ενότητας ήταν όταν ο Λάινελ Ρίτσι ερμήνευσε την διαχρονική επιτυχία «Lady» του Κένι Ρότζερς ενώ ιδιαίτερη μνεία έγινε στους επίσης εκλιπόντες Ένιο Μορικόνε, Τσικ Κορία, Μπιλ Γουίδερς, Λίτλ Ρίτσαρντ κ.α.

Η Αμερικανίδα R&B καλλιτέχνιδα H.E.R κέρδισε χθες το βραβείο Grammy για Τραγούδι της Χρονιάς με το «I Can't Breathe», έναν ύμνο που καλεί στον τερματισμό των φυλετικών διακρίσεων και της αστυνομικής βαρβαρότητας στον απόηχο των διαδηλώσεων που πυροδότησε η δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ την περασμένη άνοιξη.

Το «I Can't Breathe» αναφέρεται στα τελευταία λόγια που εκστόμισε ο Έρικ Γκάρνερ, ενός μαύρος Αμερικανός, πριν πεθάνει από ασφυξία κατά τη σύλληψή του από την αστυνομία στην Νέα Υόρκη τον Ιούλιο του 2014.

Στα βραβεία Grammy που απονεμήθηκαν το βράδυ χθες Κυριακή στο Λος Άντζελες, η ράπερ Megan Thee Stallion βραβεύτηκε ως καλύτερη νέα καλλιτέχνιδα.

Grammys 2021: Οι νικητές στις βασικές κατηγορίες

Άλμπουμ της χρονιάς

“Folklore”, Taylor Swift

Ηχογράφηση της χρονιάς

“Everything I Wanted,” Billie Eilish

Τραγούδι της χρονιάς

“I Can’t Breathe,” Dernst Emile II, H.E.R. & Tiara Thomas (H.E.R.)

Καλύτερο act στην κατηγορία R&B

“Black Parade,” Beyoncé

Καλύτερο ραπ τραγούδι

“Savage,” Beyoncé, Shawn Carter, Brittany Hazzard, Derrick Milano, Terius Nash, Megan Pete, Bobby Session Jr., Jordan Kyle Lanier Thorpe & Anthony White (Megan Thee Stallion feat. Beyoncé)

Καλύτερο pop σόλο

“Watermelon Sugar,” Harry Styles

Καλύτερη νέα καλλιτέχνιδα

Megan Thee Stallion

Καλύτερο ροκ άλμπουμ

The New Abnormal, The Strokes

Καλύτερο ροκ τραγούδι

“Stay High, Brittany Howard (Brittany Howard)

Καλύτερο ραπ άλμπουμ

King’s Disease, Nas

Καλύτερο ντουέτο / συγκρότημα

“Rain on Me,” Lady Gaga and Ariana Grande

Καλύτερο μουσικό βίντεο

“Brown Skin Girl,” Beyoncé

