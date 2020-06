Πέθανε η τραγουδίστρια των Pointer Sisters, Μπόνι Πόιντερ

Η Μπόνι Πόιντερ, ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Pointer Sisters, πέθανε σε ηλικία 69 ετών στο σπίτι της στο Λος Άντζελες στις ΗΠΑ. Η αδερφή της και μέλος του συγκροτήματος της R&B, soul και disco επιβεβαίωσε την είδηση.

ADVERTISING

Η αιτία θανάτου ήταν καρδιακή ανακοπή, διευκρίνισε ένας εκπρόσωπος της, σύμφωνα με το TMZ.

«Με μεγάλη λύπη πρέπει να ανακοινώσω στους θαυμαστές των The Pointer Sisters ότι η αδερφή μου, Μπόνι πέθανε σήμερα το πρωί» ανέφερε τη Δευτέρα σε δήλωσή της η Ανίτα Πόιντερ. «Η οικογένειά μας είναι συντετριμμένη, εκ μέρους των αδελφών μου και ολόκληρης της οικογένειας Πόιντερ, σας ζητάμε να προσεύχεστε αυτή τη στιγμή» ανέφερε.

Η Μπόνι Πόιντερ γεννήθηκε στο Όκλαντ της Καλιφόρνια. Ως παιδί, μαζί με τις αδερφές της -Ρουθ, η Ανίτα και Τζουν- τραγουδούσαν γκόσπελ στην εκκλησία, στην οποία λειτουργούσε ο πατέρα τους, αιδεσιμότατος, Έλτον Πόιντερ.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 η Μπόνι και η Τζουν δημιούργησαν το συγκρότημα Pointers -- A Pair. Αργότερα ενώθηκαν με την Ανίτα και γεννήθηκαν οι Pointer Sisters. Οι αδελφές κυκλοφόρησαν μια σειρά από άλμπουμ με τη Blue Thumb Records βασισμένα στα μουσικά είδη της γκόσπελ, τζαζ και funk. Η Ρουθ εντάχθηκε το 1972 στο συγκρότημα. Το 1973, οι Pointer Sisters κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο τους άλμπουμ με τίτλο το όνομα του συγκροτήματος και είχαν την πρώτη τους επιτυχία με το «Yes We Can Can».

Το «Fairytale» τραγούδι από τον δίσκο του 1974 «That's a Plenty» χάρισε στο γκρουπ Grammy για την καλύτερη κάντρι ερμηνεία από ντουέτο ή γκρουπ. Χάρη στην επιτυχία του τραγουδιού, ήταν το πρώτο αφροαμερικανικό συγκρότημα που εμφανίστηκε στο Grand Ole Opry, συναυλιακή σκηνή κάντρι μουσικής στο Νάσβιλ.

Το «Fairytale» διασκευάστηκε αργότερα από τον Έλβις Πρίσλεϊ.

Το 1977, η Μπόνι εγκατέλειψε το συγκρότημα για να ακολουθήσει σόλο καριέρα. Οι Pointer Sisters συνέχισαν να έχουν μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία ως τρίο, χωρίς τη Μπόνι στη σύνθεση (με τραγούδια όπως «I'm So Excited», «Jump (For My Love)» και «Automatic»).

Η Μπόνι κυκλοφόρησε τέσσερα σόλο άλμπουμ, με πρώτο εκείνο που έφερε το όνομά της και ηχογραφήθηκε για τη Motown το 1978. Η νέα εκδοχή της ντίσκο επιτυχίας του «Heaven must Have You Sent» των Elgins έφτασε στο Νο 11 στο Billboard Hot 100.

Οι Pointer Sisters επανενώθηκαν για να γιορτάσουν την απόκτηση αστεριού στη Λεωφόρο Δόξας του Χόλιγουντ το 1994. Η Μπόνι κυκλοφόρησε το τελευταίο σόλο άλμπουμ της, «Like a Picasso», το 2011. Το 2010, έπαιξε στην ταινία Road to Nowhere.

Νωρίτερα φέτος οι Ανίτα και Μπόνι Πόιντερ κυκλοφόρησαν ένα single στη μνήμη της αδερφής τους, Τζουν, η οποία πέθανε το 2006.

Η Ρουθ είναι η μόνη από τις αδερφές που τραγουδά ακόμη στο συγκρότημα Pointer Sisters, μαζί με την κόρη της Ίσα και την εγγονή της, Σαντάκο Πόιντερ.