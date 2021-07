Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς "τελειώνει" την καριέρα της

Τα όσα περνάει η Μπρίτνεϊ Σπίαρς τα 13 τελευταία χρόνια βρίσκονται διαρκώς στο προσκήνιο τους τελευταίους μήνες, δίκην των τριών -αποτυχημένων- αποπειρων που έχει κάνει να απομακρύνει τον πατέρα της, Τζέιμι από τη διαχείριση της ζωής και της περιουσίας της.

ADVERTISING

Από το 2018 η πάλαι ποτέ 'πριγκίπισσα της pop' έχει σταματήσει να εμφανίζεται σε σκηνές. Αυτή ήταν η επανάσταση της για να σταματήσει να έχει λαμβάνειν από εκείνη ο -κατά της ιδίας το ρηθέν- 'δυνάστης' της. Βλέπετε, ο πατέρας της προγραμμάτιζε τις εμφανίσεις της, χωρίς να τη ρωτήσει και έπαιρνε ποσοστό από αυτές. Ο κόμπος έφτασε στο χτένι όταν εκείνη ήθελε να εμφανιστεί σε σκηνή του Λας Βέγκας και ο Τζέιμι δεν έδωσε την έγκριση του.

Μετά και την τελευταία δικαστική απόφαση που διατήρησε το καθεστώς της ως 'σκλάβας' του πατέρα της, κλήθηκε στο Κογκρέσο για να καταθέσει όσα έχει υποστεί και να γίνει αρωγός για μεταρρυθμίσεις σε όσα ισχύουν για την κηδεμονία. Κάτι που αφορά 1.3 εκατομμύρια Αμερικανούς.

Σύμφωνα με τον ατζέντη που είχε από τα μέσα του '90 έως και σήμερα, Λάρι Ρούντολφ η επόμενη κίνηση της καλλιτέχνιδος είναι να ενημερώσει σύντομα πως αποσύρεται. Ο Ρούντολφ υπέβαλε την παραίτηση του, με επιστολή που έστειλε στους κηδεμόνες της Σπίαρς. Μέρος του περιεχομένου αποκαλύφθηκε στην Deadline. Μεταξύ αυτών που έγραψε ο πρώην εκπρόσωπος της 39χρονης “έχουν περάσει δυόμιση χρόνια από την τελευταία φορά που επικοινώνησα με την Μπρίτνεϊ. Με είχε ενημερώσει ότι ήθελε να σταματήσει να δουλεύει, επ' αορίστου χρόνου.

“Νωρίτερα σήμερα, έμαθα πως η Μπρίντεϊ έχει εκφράσει την πρόθεση της να αποσυρθεί”.

“Όπως ξέρετε, δεν ήμουν ποτέ μέλος της κηδεμονίας ή του τρόπου που αυτή λειτουργεί. Ως εκ τούτου, δεν ξέρω πολλές από τις λεπτομέρειες της. Είχα προσληφθεί, μετά το σχετικό αίτημα της Μπρίτνεϊ να βοηθήσω ως ατζέντης και συνεργάτης, την καριέρα της. Ως μάνατζερ της, πιστεύω πως το καλύτερο που μπορώ να κάνω για εκείνη, είναι να παραιτηθώ από την ομάδα της, καθώς δεν χρειάζονται πια οι επαγγελματικές μου υπηρεσίες. Εύχομαι στην όλη την υγεία και τη χαρά του κόσμου”.

Όπως αναφέρει η Guardian, εφόσον 'πέσουν' και επίσημα οι τίτλοι τέλους στην καριέρα της Σπίαρς, θα έχει ολοκληρωθεί μια από τις πιο επιτυχημένες πορείες που έχει διαγράψει ποτέ μέλος της pop σκηνής, στην ιστορία των ΗΠΑ. Έξι από τα 9 άλμπουμ που κυκλοφόρησε, βρέθηκαν στην κορυφή των αμερικανικών τσαρτ, ενώ διάφορα δικά της τραγούδια -όπως το Baby one more time και το Oops! I did it again- βοήθησαν ως προς τον προσδιορισμό του ήχου της ποπ, στην αλλαγή της χιλιετίας.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις