Η Σαβίνα Γιαννάτου τραγουδά το "Suzanne" του Λέοναρντ Κοέν

Η Σαβίνα Γιαννάτου στην μακρόχρονη πορεία της έχει ξεχωρίσει τόσο για τις φωνητικές της δυνατότητες όσο και για την πληθωρική και ανήσυχη καλλιτεχνική φύση της που την ωθεί να αναζητά συνεχώς νέα μουσικά μονοπάτια. Πριν λίγες ημέρες είχα την τιμή να συζητήσω μαζί της για το νέο της πρότζεκτ που παρουσιάζει την ερχόμενη Παρασκευή και Σάββατο στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου, μαζί πάντα με τους Primavera en Salonico. Ο τίτλος της συναυλίας είναι Watersong και βασική θεματική του το νερό και η απουσία του.

Όταν τελείωσε η κουβέντα μας, ήθελα κάτι παραπάνω, να μοιραζόταν μαζί μου ένα τραγούδι που ίσως δεν θα περίμενε κανείς να ακούσει από εκείνη (όσο άτοπο και αν μπορεί να φανεί δεδομένου ότι μπορεί να τραγουδίσει τα πάντα). Μου είπε ότι θα το κάνει και γύρισε στις μουσικές "ρίζες" της όταν πρωτοέμαθε να παίζει κιθάρα. Το κομμάτι που επέλεξε ήταν το "Suzanne" του Λέοναρντ Κόεν καθότι είναι το αγαπημένο της: «Κάποια στιγμή είχα τραγουδήσει το "Love calls you by your name", μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει εξαιρετικούς στίχους. Το "Blue Raincoat" έχει επίσης μια ξεχωριστή θέση. Μου αρέσουν περισσότερο τα παλιά του κομμάτια και να τα ακούω σε δικές του εκτελέσεις. Έχω συνδέσει τα τραγούδια του Κοέν με τη φωνή του, οπότε δεν θα ακούσω τις επανεκτελέσεις. Και μου αρέσουν τα vocals που έχει με τις κοπέλες από πίσω, που είναι απλά μια κιθάρα, ένα μπάσο και λίγα strings. Μετά που και αυτός αναγκαστικά μπήκε σε πιο "εμπορικές" ενορχηστρώσεις, δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάζομαι. Θα έλεγα είμαι "κολλημένη" στον παλιό κλασικό Κοέν» αποκάλυψε.

Τη ρώτησα πότε πρωτογνώρισε τον Καναδό τραγουδοποιό: «Έτυχε να πρωτοακούσω Λέοναρντ Κοέν όταν ήμουν μικρή, γύρω στα 12, νομίζω το 71' - '72. Μας είχε φέρει τον δίσκο "Songs of Leonard Cohen" στο σπίτι ο Αντώνης Σουρούνης, ένας φίλος συγγραφέας που ζούσε στη Γερμανία. Ήταν η "ανακάλυψή" του κατά κάποιον τρόπο. Έβαλα τον δίσκο στο πικάπ και έκτοτε τον άκουγα αυνεχώς. Εν τω μεταξύ τότε ξεκίνησα να παίζω κιθάρα και του Λέοναρντ Κοέν ήταν τα πρώτα τραγούδια που έμαθα να παίζω, το "Suzanne", το "So Long, Marianne" και άλλα».

Δείτε το βίντεο που ετοίμασε για το News 24/7 η Σαβίνα Γιαννάτου:

Watersong

«Τα κόκκαλά του γίνανε κοράλλια, τα μάτια του μαργαριτάρια»… Η Σαβίνα Γιαννάτου και οι Primavera en Salonico εμπνέονται από τους στίχους του Σαίξπηρ και δημιουργούν το "Watersong". Μαζί τους η Τυνήσια Λάμια Μπεντίουι.

Η αραβική γλώσσα και η διάλεκτος των Βεδουίνων διασταυρώνονται με τις γλώσσες της Μεσογείου. Ούτι, κανονάκι, νέι, βιολί, ακορντεόν, κρουστά, waterphone και κοντραμπάσο είναι τα όργανα που συνοδεύουν τις φωνές, συνδυάζοντας το παραδοσιακό στοιχείο με τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό.



Από την πλευρά του το video animation λειτουργεί αντιστικτικά στην συναυλία, φέρνοντας τον κόσμο της σημερινής πραγματικότητας, της οικολογικής καταστροφής και της αναγκαστικής μετανάστευσης σε σχέση με το «θέμα» νερό.

Στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου στις 14 και 15 Αυγούστου στις 21.30.