Iggy Pop: Το ιστορικό "The Passenger" απέκτησε μουσικό βίντεο 43 χρόνια μετά

Ξεκίνησε ως B-side για το "Success", το πρώτο single δηλαδή του δεύτερου προσωπικού δίσκου του Iggy Pop, "Lust For Life" (1977). Έγινε "αυτόνομο" single το 1998 φτάνοντας στο νούμερο 22 των βρετανικών charts και οι στίχοι βασίζονται σε ποίημα του Jim Morrison.

Τώρα, 43 χρόνια μετά, το "Passenger" αποκτά το δικό του βίντεο κλιπ.

Το κλιπ απεικονίζει τον Iggy σε νεαρή ηλικία σε ασπρόμαυρα καρέ ενώ εμφανίζονται τα lyrics του κομματιού. Το βίντεο ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Iggy Pop στο Instagram. Για το ίδιο το κομμάτι, ο Pop είχε πει πως είχε εμπνευστεί για να το γράψει από μια περιοδεία που έκανε με τον David Bowie σε βόρεια Αμερική και Ευρώπη.

Το Passenger έχει χρησιμοποιηθεί σε δεκάδες soundtrack ταινιών και σειρών μεταξύ των οποίων είναι τα 30 Days, The Weather Man, Kurt Cobain: About a Son, 24 Hour Party People, Sons of Anarchy, 12 Monkeys, αλλά και σε video games (Mat Hoffman's Pro BMX 2, Scarface: The World Is Yours), ενώ έχει διασκευαστεί και από τη Siouxsie & The Banshees.

Μετά το "Lust For Life" ο Pop κυκλοφόρησε ακόμη 16 σόλο δίσκους με τελευταίο να είναι το εξαιρετικό "Free" του 2019. Επίσης, στις 7 Αυγούστου κυκλοφορεί η ζωντανή ηχογράφηση της τελευταίας συναυλίας των Stooges με το original line up τους που έγινε στις 8 Αυγούστου του 1970.

Στη σκηνοθεσία του βίντεο για το Passenger είναι ο Simon Taylor ενώ οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται είναι των Paul McAlpine και Esther Friedman.

O Simon Taylor είχε σκηνοθετήσει άλλωστε και το "We Are The People" για το "Free".