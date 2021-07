Iron Maiden: Κυκλοφόρησαν νέο κομμάτι μετά από έξι χρόνια

Οι θρυλικοί Iron Maiden, μία από τις μακροβιότερες metal μπάντες, επιστρέφουν με νέο υλικό.

Το απόγευμα της Πέμπτης ανέβηκε στο YouTube το νέο κομμάτι του βρετανικού συγκροτήματος με τίτλο The Writing of the Wall, το οποίο είναι το πρώτο που κυκλοφορούν οι Maiden μετά από έξι ολόκληρα χρόνια και το άλμπουμ "The book of Souls" του 2015.

To κομμάτι κινείται στο γνωστό ύφος του συγκροτήματος και σίγουρα θα αποζημιώσει τους φανς γιατί την πολύχρονη αναμονή.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Iron Maiden θα κυκλοφορήσουν πολύ σύντομα νέο ολοκληρωμένο album το οποίο, ως είθισται, θα συνοδευτεί από παγκόσμια περιοδεία.

Το κομμάτι

