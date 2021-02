Ισλανδία: Ιδρύεται μουσείο με θέμα τη Eurovision

Μετά από τη Στοκχόλμη, η οποία το 2016 φιλοξένησε στο Μουσείο των ΑΒΒΑ μια σειρά εκθεμάτων από την ιστορία της Eurovision, ήρθε η ώρα για ένα μουσείο αποκλειστικά για τον διαγωνισμό στην Ισλανδία.

Το 2019 η ταινία “Eurovision Song Contest: The Story of the Fire Saga” γυρίστηκε στο Húsavík, μια κωμόπολη 2.307 κατοίκων στη Βόρεια Ισλανδία. Σύμφωνα με το σενάριο, δύο καλλιτέχνες από τη συγκεκριμένη πόλη έχουν ως όνειρο να διαγωνιστούν στον Διαγωνισμό μουσικής.

Όπως γράφει το infegreece, η Ισλανδική κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη την τουριστική έκρηξη και τη διαφήμιση που έφερε η ταινία (η οποία έχει προβληθεί διαδικτυακά πάνω από 100 εκατομμύρια φορές και είναι υποψήφια για μια σειρά βραβείων), αποφάσισε να διαθέσει δύο εκατομμύρια ισλανδικές κορώνες (13.000 Ευρώ), προκειμένου να δημιουργηθεί μουσείο, μια ιδέα που υπήρχε ήδη από το 2016.

Στο εγχείρημα θα συμμετάσχουν η EBU, η κρατική τηλεόραση RÚV, το Netflix, το εμπορικό επιμελητήριο της πόλης, καθώς και το Μουσείο Ανακαλύψεων (Könnunarsögusafnið) που κατοικοεδρεύει επίσης εκεί. Τα θυρανοίξια αναμένονται τον ερχόμενο Μάιο, με αφορμή τα 65 χρόνια του διαγωνισμού.

