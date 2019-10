Οι Judas Priest θα γιορτάσουν τα 50 χρόνια τους στο Release Athens 2020

Tο Release Athens παρουσιάζει τους μεγάλους Judas Priest! Την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020, το Κλειστό Φαλήρου (Tae Kwon Do) θα μετατραπεί σε... παράδεισο του headbanging, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια ζωής μιας μπάντας που καθόρισε όσες λίγες τον σκληρό ήχο.

Έχοντας ήδη ανακοινώσει headline εμφανίσεις στα σημαντικότερα metal φεστιβάλ του κόσμου για το 2020, οι "metal gods" φέρνουν και στην Αθήνα το πιο εντυπωσιακό show τους σε μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη από greatest hits!

Οι Judas Priest δημιουργήθηκαν το 1969 στο Birmingham της Αγγλίας και έμελλε να αλλάξουν για πάντα το πρόσωπο του heavy metal. Oι δύο πρώτοι δίσκοι "Rocka Rolla και "Sad Wings of Destiny" έδωσαν μια γεύση, αλλά η επόμενη τετράδα-δυναμίτης, τους εκτόξευσε σε δυσθεώρητα ύψη.

"Sin After Sin" ('77), "Stained Class" ('78), "Hell Bent for Leather" ('78) και "Unleashed in the East" ('80) μάς έδωσαν ύμνους όπως "Sinner", "Diamonds and Rust", "Ηell Bent for Leather" και "The Green Manalishi (With the Two-Pronged Crown)".

Τα... δερμάτινα και τα καρφιά κατέκτησαν τον πλανήτη. Τα 80s τους ανήκουν δικαιωματικά! To ένα μετά το άλλο, αθάνατα έπη όπως τα "British Steel", ('80), "Point of Entry" ('81), "Screaming for Vengeance" ('82) και "Defenders of the Faith" ('84) γεννούν κλασικά τραγούδια που έχουν αντέξει έως σήμερα. Τα "Breaking the Law", "Living After Midnight", "Heading Out to the Highway", "You've Got Another Thing Coming" τους οδηγούν σε headline θέσεις στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου.

Το 1990 έρχεται το "heaviest of them all" άλμπουμ τους, το μυθικό "Painkiller". H συνέχεια περιλαμβάνει ασταμάτητες sold out περιοδείες, βραβεία Grammy ενώ το 2014 το εξαιρετικό "Redeemer of the Souls" έφτασε στην 6η θέση του Billboard top 200 για πρώτη φορά στην ιστορία των Judas Priest.

Ελάχιστα είναι τα ονόματα του heavy metal που "πάτησαν" σε κορυφές όπως αυτές των Judas Priest. Η επιρροή τους δεν σταματά στιγμή, και το καταπληκτικό "Firepower" του 2018 απέδειξε ξανά πόσο σπουδαίοι παραμένουν, αφήνοντας άφωνο το πιστό κοινό τους και τους κριτικούς, με τη δύναμη και την ενέργεια της τεράστιας αυτής μπάντας που το 2020 θα γιορτάσει μαζί μας 50 χρόνια ατόφιου Heavy Metal!

Περισσότερα ονόματα για τη συγκεκριμένη ημέρα θα ανακοινωθούν σύντομα.

Η προπώληση ξεκινά την Πέμπτη 24/10, στις 11:00, προς 45 ευρώ (ένα εισιτήριο) και 80 ευρώ (δύο εισιτήρια) και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν σύντομα.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, με πρώτη τιμή τα 100 ευρώ.

Διάθεση:

Τηλεφωνικά / στο 11876

Online / www.viva.gr / www.releaseathens.gr

Φυσικά σημεία / στα καταστήματα Reload, Seven Spots, Καταστήματα Wind, Ευριπίδης, στον πολυχώρο Yoleni's (Σόλωνος 9, καθημερινά 8:00-00:00, Σάββατο 9:00-00:00, Κυριακή 10:00-20:00) και στο Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00)

