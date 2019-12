Mariah Carey: Νέο βίντεο κλιπ για το "All I Want For Christmas Is You"

Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You YOUTUBE

Την Πέμπτη κυκλοφόρησε το νέο βίντεο κλιπ της χριστουγεννιάτικης επιτυχίας "All I Want For Christmas Is You" και ήδη μετράει σχεδόν 4,5 εκατομμύρια προβολές.

Μπορεί να έχουν περάσει 25 χρόνια από την αρχική κυκλοφορία του τραγουδιού, αλλά η Mariah Carey δεν μας αφήνει να την ξεχάσουμε. Η επιτυχία της "All I Want For Christmas Is You" που έχει σημαδέψει τη χριστουγεννιάτικη σεζόν παντού στον κόσμο, επανακυκλοφόρησε με νέο βίντεο κλιπ. Όπως δήλωσε η τραγουδίστρια σε ένα livestream στο Youtube, σκοπός της ήταν να δημιουργηθεί κάτι "μοντέρνο αλλά και ταυτόχρονα κλασικό". Το βίντεο κλιπ αναρτήθηκε στο Youtube την Πέμπτη και ήδη μετράει σχεδόν 4,5 εκατομμύρια προβολές. Όπως φαίνεται το χριστουγεννιάτικο χιτ της Mariah πρόκειται να μας "στοιχειώνει" για πολλά χρόνια ακόμα.

