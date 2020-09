"Καταψηφίστε τον": Eκκωφαντική επιστροφή των Public Enemy κατά του Τραμπ

Ο frontman του χιπ χοπ συγκροτήματος Public Enemy, Chuck D, δεν εξεπλάγη από την τελευταία εξέλιξη της υπόθεσης της αδικοχαμένης Breonna Taylor.

Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, ο εισαγγελέας του Κεντάκι κατηγόρησε έναν από τους τρεις αστυνομικούς που συμμετείχαν στη θανατηφόρα επίθεση στην 26χρονη Μαύρη γυναίκα που σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά στο Λούισβιλ τον Μάρτιο.

Ωστόσο, οι κατηγορίες που του αποδόθηκαν δεν συνδέονται άμεσα με τον θάνατο της δολοφονημένης Breonna Taylor, ούτε κατηγορήθηκαν οι άλλοι δύο αξιωματικοί, γεγονός το οποίο πυροδότησε μαζική οργή και διαδηλώσεις σε εθνικό επίπεδο.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εντωμεταξύ, επαίνεσε την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα του Κεντάκι, λέγοντας: "Νομίζω ότι είναι πραγματικά λαμπρό".

"Πρέπει να περιμένεις το αναμενόμενο", λέει ο 60χρονος Chuck, ο οποίος επιστρέφει με νέο άλμπουμ των Public Enemy.

"What You Gonna Do When the Grid Goes Down?" είναι ο τίτλος του νέου άλμπουμ του συγκροτήματος που αποδεικνύει κάθε φορά εκ νέου τις αντιρατσιστικές ρίζες του, μέσω των πολιτικά χρωματισμένων στίχων του.

"Καταψηφίστε αυτόν τον ανόητο". Αυτό ζητάει ο θρυλικός frontman των Public Enemy, Chuck D.

"Θα το εξηγήσω πραγματικά απλά: Είναι η πλευρά στην οποία βρίσκεσαι, έναντι της πλευράς η οποία σε μισεί. Όταν η μια πλευρά λέει ότι δεν έχει σημασία η ζωή σου, διαδίδει μίσος. Οι νεότερες γενιές αναγνωρίζουν αυτή την υποκρισία και περίμεναν τουλάχιστον δικαιοσύνη για την Breonna Taylor" προσέθεσε ο καλλιτέχνης, σύμφωνα με το USA TODAY.

Ο θρύλος του χιπ χοπ Chuck D, δεύτερος από τα δεξιά, με τους Public Enemy ερμηνεύει σε προεκλογική εκδήλωση του Γερουσιαστή Bernie Sanders, 1η Μαρτίου 2020. AP

Το "What You Gonna Do" είναι το 15ο άλμπουμ των Public Enemy. Τα 17 κομμάτια που το απαρτίζουν αποτελούν έναν ύμνο στην συντροφικότητα και την αλληλεγγύη, καθώς ο Chuck και ο συνιδρυτής Flavour Flav δοκιμάζουν μια ποικιλία από hip-hop και funk, ενώ συμμετέχουν και άλλοι καλλιτέχνες όπως Beastie Boys, Run-DMC, George Clinton, Ice-T και Questlove.

Ο τίτλος του άλμπουμ "Τι θα κάνετε όταν πέσει το πλέγμα" επιδιώκει να επιστήσει την προσοχή στα κυβερνητικά κόπλα και τα "όπλα" μαζικής απόσπασης της προσοχής, σύμφωνα με το συγκρότημα.

Στο εκρηκτικό κομμάτι "State of the Union (STFU)", διαμαρτύρονται εναντίον του Τραμπ και παρακαλούν τους πολίτες να ψηφίσουν, αποκαλώντας τον πρόεδρο "άθλιο" και "ναζί δικτάτορα".

Ακούστε όλο τον δίσκο εδώ



