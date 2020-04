Η Έλλη Κοκκίνου συναντά τη Φανή Χαλκιά με την "Κοσμοθεωρία" της

Τα μεγάλα ονόματα του ελληνικού αθλητισμού ένωσαν το βράδυ της Πέμπτης τις δυνάμεις τους με σπουδαίους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής με σκοπό την ενίσχυση του συστήματος Υγείας και των κοινωνικών δομών που πλήττονται από τον κορονοϊό, για το μουσικό challenge αλληλεγγύης "The Unplagued Concert", της 24MEDIA σε συνεργασία με την Follow Me Now.

Η Έλλη Κοκκίνου δέχθηκε την πρόκληση της Φανής Χαλκιά και τραγούδησε το αγαπημένο κομμάτι "Κοσμοθεωρία".

"Είμαι η Έλλη Κοκκίνου και συμμετέχω στη φιλανθρωπική ενέργεια "Μουσικές Αγάπης" της 24Media. Η δική σας συμμετοχή είναι εξίσου σημαντική ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όλοι μαζί αυτήν την όμορφη πρωτοβουλία", ανέφερε στην αρχή του βίντεο η υπέροχη μουσικός.



"Δέχομαι με χαρά την πρόσκληση της φίλης μου Φανής Χαλκιά και το επόμενο τραγούδι το αφιερώνω σε εκείνη και σε εσάς", κατέληξε πριν εκτελέσει το αγαπημένο κομμάτι "Κοσμοθεωρία"