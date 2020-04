Η Lady Gaga ένωσε τους σταρ: Οι Rolling Stones, η απουσία Τραμπ και τα πιο ηχηρά μηνύματα

Οι πραγματικοί ήρωες αυτή την περίοδο της διαρκούς μάχης κόντρα στην εξάπλωση του κορονοϊού, είναι εκείνοι που στέκονται στην πρώτη γραμμή. Οι γιατροί και οι υγειονομικοί δηλαδή που δίνουν τον δικό τους αγώνα για την υγεία όλων μας. Η καμπάνια One World: Together At Home διοργάνωσε μια ιστορική συναυλία που θα μείνει παρακαταθήκη για όλους τους μουσικόφιλους ανά την υφήλιο, με στόχο να ενισχύσει τον ΠΟΥ και τους εργαζόμενους στην υγεία.

Έπειτα λοιπόν από πρωτοβουλία της Lady Gaga, η παγκόσμια διαδικτυακή συναυλία "One World: Together At Home", που είχε τη στήριξη του κινήματος Global Citizen σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ξεκίνησε το Μ. Σάββατο στις 14.00 τοπική ώρα στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ (21.00 ώρα Ελλάδας) και κράτησε πάνω από 8 ώρες.

Η πρωτοβουλία των καλλιτεχνών κατάφερε μάλιστα να συγκεντρώσει 127,9 εκ. δολάρια για τη μάχη κατά της εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19 μέσα σε λίγες μόνο ώρες.

Τα αμερικανικά δίκτυα ABC, NBC, ViacomCBS Networks, iHeartMedia και Bell Media μετέδωσαν ζωντανά το event, ενώ για online streaming προσφέρθηκαν οι κορυφαίες πλατφόρμες Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, beIN Media Group, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo και YouTube.

"Βγάλτε το πορτοφόλι σας, βοηθήστε την προσπάθεια και στη συνέχεια χαλαρώστε στην πολυθρόνα του σπιτιού σας και απολαύστε το σόου" είπε η Lady Gaga.

"Εχουμε δεσμευτεί ότι θα νικήσουμε την πανδημία του κορονοϊού με μέτρα που αποφασίζουν επιστήμονες για το συμφέρον της δημόσιας υγείας κι έχοντας την υποστήριξη των εργαζομένων στον τομέα της Υγείας, οι οποίοι άλλωστε βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντίδρασης", δήλωσε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανομ Γεμπρεγεσούς. "Μπορεί να χρειάζεται να είμαστε σωματικά μακριά για λίγο διάστημα, αλλά μπορούμε ακόμα να συναντηθούμε με κάποιον τρόπο για να απολαύσουμε υπέροχη μουσική. Η συναυλία "One World: Together at Home" είναι μια ισχυρή πράξη αλληλεγγύης απέναντι σε μια κοινή απειλή".

Το δικό τους μήνυμα έστειλαν άλλωστε η Laura Bush και η Michelle Obama, αλλά και η Oprah Winfrey.

Η Greta Thunberg έστειλε μήνυμα αλληλεγγύης, ενώ όπως είπε, "όταν τελειώσουν όλα αυτά, πρέπει να σταματήσουμε τη μαζική οικοδόμηση και να προστατεύσουμε τη φύση".

Στην παρουσίαση ήταν ο Jimmy Fallon, o Jimmy Kimmel και ο Stephen Colbert, η all-star δηλαδή των αμερικανικών εκπομπών.

Αξίζει να σημειωθεί πως πολλοί έγραψαν στο Twitter πως το μήνυμα των καλλιτεχνών ήταν σαφώς ισχυρότερο από εκείνο που στέλνει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ως προς την ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας των ΗΠΑ. Ο Ντ. Τραμπ ούτως ή άλλως απείχε από την καμπάνια των καλλιτεχνών, αφού έχει στρέψει τα βέλη του εναντίον του ΠΟΥ και της Κίνας.

Από τη δική της μεριά, η Beyoncé, σε μια εμφάνιση που δεν ήταν προγραμματισμένη, τόνισε πως η πανδημία σκοτώνει κυρίως τους πιο φτωχούς και τους μαύρους ανθρώπους στην Αμερική. "Είμαστε μια οικογένεια όλοι μας. Προστατέψτε αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη", είπε μεταξύ άλλων.

Η Global Citizen είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός που διοργανώνει εκστρατείες (μαζί με πολίτες, υποστηρικτές, ακτιβιστές) με στόχο την καταπολέμηση της πείνας και την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας μέχρι το 2030. Στην πλατφόρμα μπορείτε να δείτε τις δράσεις και τις κατακτήσεις του οργανισμού.

Η εμφάνιση των Rolling Stones μέσω Zoom:

Η εμφάνιση του Paul McCartney:

Ο σπουδαίος Stevie Wonder:

Ο Elton John:

Η Lady Gaga στο "Smile":

Celine Dion, Andrea Bocelli, Lady Gaga, Lang Lang, και John Legend μαζί, αν και από απόσταση:

Δεν θα μπορούσε να λείπει η Billie Eilish στη δική της εκτέλεση για το "Sunny":

Ο Eddie Vedder των Peal Jam:

Ο Billie Joe Armstrong των Green Day:

Η Taylor Swift εμφανώς συγκινημένη:

Η Jennifer Lopez:

John Legend & Sam Smith:

Camila Cabello & Shawn Mendes:

Η εμφάνιση της Lizzo:

Ολόκληρο το ιστορικό live μπορείτε να το δείτε εδώ: