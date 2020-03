Κορονοϊός: "Σπάμε" την καραντίνα με free δίωρη συναυλία των Radiohead

Ζούμε την καραντίνα και την απαγόρευση κυκλοφορίας ο καθένας προσπαθώντας να βρει τον δικό του ρυθμό για να "σπάσει" την επαναληπτικότητα των πραγμάτων, για να αισθανθεί ομορφότερα και να αισιοδοξεί πως οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας.

Σε αυτό συμβάλλουν οι καλλιτέχνες με τις δράσεις τους από τα σπίτια τους, με νέες ηχογραφήσεις, μηνύματα, τραγούδια, ή live events που ανεβάζουν δωρεάν στο διαδίκτυο για το κοινό τους.

Αυτό έκαναν και οι αγαπημένοι Radiohead δίνοντας free τη δίωρη συναυλία τους στο Best Kept Secret Festival της Ολλανδίας, όπου και είχαν εμφανιστεί στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδείας τους το 2016-2017 για την προώθηση του A Moon Shaped Pool.

Πρόκειται για ένα πλήρες setlist από σχεδόν ολόκληρη τη δισκογραφία τους. Το live ανέβηκε στο ελεύθερο Radiohead Public Library όπου υπάρχει όλο το αρχείο της μπάντας.

Setlist:

Daydreaming

Desert Island Disk

Ful Stop

15 Step

Myxomatosis

Climbing Up The Walls

All I Need

Pyramid Song

Everything In It’s Right Place

Bloom

Identikit

Idioteque

The Gloaming

The Numbers

Exit Music (for a film)

Bodysnatchers

Street Spirit (fade out)

Encore 1:

Nude

Let Down

Separator

Paranoid Android

Reckoner

Encore 2:

Lotus Flower

There, There