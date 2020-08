Κυκλοφόρησε το "Black Is King" της Beyoncé

Η Beyoncé κυκλοφόρησε χθες το καινούργιο της visual album "Black Is King" αποκλειστικά στο Disney Plus. Η ταινία είναι ένα οπτικό άλμπουμ που επικεντρώνεται στη μουσική του "The Lion King: The Gift", το οποίο είναι το πρωτότυπο soundtrack για το remake της ταινίας της Disney "The Lion King".

Ενώ η ταινία προοριζόταν να κυκλοφορήσει παράλληλα με το "The Gift", η Beyoncé έγραψε στο Instagram ότι το έργο εξυπηρετεί έναν "μεγαλύτερο σκοπό" τώρα.



"Τα γεγονότα του 2020 έχουν καταστήσει το όραμα και το μήνυμα της ταινίας ακόμη πιο συναφή, καθώς οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ξεκινούν ένα ιστορικό ταξίδι. Όλοι αναζητούμε ασφάλεια και φως. Πολλοί από εμάς θέλουμε αλλαγή", έγραψε.

"Πιστεύω ότι όταν οι μαύροι λέμε τις δικές μας ιστορίες, μπορούμε να αλλάξουμε τον άξονα του κόσμου και να πούμε την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ιστορία μας για τον γενετικό πλούτο και τον πλούτο της ψυχής, που δεν αναφέρονται στα βιβλία της ιστορίας μας. Με αυτό το οπτικό άλμπουμ, ήθελα να παρουσιάσω στοιχεία της μαύρης ιστορίας και της αφρικανικής παράδοσης, με ένα μοντέρνο τρόπο και ένα καθολικό μήνυμα, για το τι σημαίνει πραγματικά να βρεις την ταυτότητά σου και να χτίσεις μια κληρονομιά".