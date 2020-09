Led Zeppelin Symphonic: Η απόλυτη ροκ εμπειρία έρχεται στο Ηρώδειο

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους και απευθείας από το West End του Λονδίνου, με μια sold out παράσταση στο παγκοσμίου φήμης Palladium, το «Led Zeppelin Symphonic» έρχεται για να μαγέψει και το ελληνικό κοινό, σε δύο μοναδικές βραδιές στο Ηρώδειο, την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στις 21.00.

ADVERTISING

Η μουσική του μεγαλύτερου για πολλούς συγκροτήματος της ροκ, καταξιωμένοι τραγουδιστές της βρετανικής σκηνής και μεγάλη Συμφωνική Ορχήστρα, συμπράττουν για να παρουσιάσουν τα μεγαλύτερα hits των θρυλικών Led Zeppelin.

Για πάνω από 50 χρόνια οι Led Zeppelin λατρεύονται από εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο. Το «Led Zeppelin Symphonic» είναι μια γνήσια και αυθεντική παρουσίαση της μουσικής του συγκροτήματος, με την προσθήκη συμφωνικής ορχήστρας, που δημιουργεί για τους fans των Zeppelin μια συναρπαστική εμπειρία που ξεχωρίζει από οποιαδήποτε άλλη.

Τρεις φανταστικοί ερμηνευτές της ροκ ενώνονται στη σκηνή μαζί με μια ροκ μπάντα που απαρτίζεται από διαλεκτούς μουσικούς του Ηνωμένου Βασιλείου, υπό την καθοδήγηση του διάσημου κιθαρίστα Andy Martin και την συμμετοχή του θρυλικού drummer των “Thunder”, Harry James. Μαζί τους, κορυφαία Συμφωνική Ορχήστα, υπό την καθοδήγηση του του γνωστού μας από το «Queen Symphonic» μαέστρου Richard Sidwell. Ο Richard Sidwell είναι ο εμπνευστής και ενορχηστρωτής του «Led Zeppelin Symphonic», ο ίδιος μαέστρος που βρίσκεται πίσω από την εκπληκτική παγκόσμια επιτυχία του «Queen Symphonic» που μάγεψε και το ελληνικό κοινό, πέρυσι το καλοκαίρι, σε 2 sold out παραστάσεις στο Ηρώδειο!

Ο Richard Sidwell ξεκίνησε την καριέρα του σαν τρομπετίστας, δουλεύοντας με τεράστια ονόματα της παγκόσμιας σκηνής όπως οι Blur, ο Robbie Williams, οι Duran Duran, οι Pet Shop Boys, ο Boy George, η Shirley Bassey, και η Peggy Lee. Παράλληλα έχει εμφανιστεί σε πολλά θέατρα του West End. Έχει εμφανιστεί στα μεγαλύτερα φεστιβάλ της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των Glastonbury, Roskilde, Benicassim και T In The Park Ως ενορχηστρωτής και διευθυντής ορχήστρας έχεις συνεργαστεί με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής, όπως οι Katherine Jenkins, Will Young, Scott Walker, Shirley Bassey, Sarah Brightman και με μερικές από τις μεγαλύτερες ορχήστρες του κόσμου όπως η BBC Concert Orchestra και η BBC Big Band.

Την ερμηνεία αναλαμβάνουν 3 σπουδαίοι τραγουδιστές της βρετανικής μουσικής σκηνής: O Peter Eldridge, γνωστός στο Αθηναϊκό κοινό από την περσινή sold-out επιτυχία του Queen Symhonic, ήταν από τους πρωταγωνιστές στο original Λονδρέζικο cast του “We Will Rock You”. Ο Jesse Smith ήταν ο κεντρικός τραγουδιστής της καναδέζικης ροκ μπάντας CAUTERIZE, με πολλές cover ερμηνείες σε τραγούδια των Who και των Led Zeppelin, για τις οποίες, η φωνή του, έχει χαρακτηριστεί, ως όμοια με την φωνή του τραγουδιστή-θρύλου των Led Zeppelin, Robert Plant. Τέλος, μαζί τους, η Mollie Marriott, που μοιράστηκε τη σκηνή με τον Robert Plant για μια συναυλία-εορτασμό των 80ων γενεθλίων του μπασίστα Bill Wyman, του ιδρυτή των Rolling Stones, στα τέλη του 2016!

Στην συναυλία ακούγονται όλες οι μεγάλες επιτυχίες των Led Zeppelin, συμπεριλαμβανομένων των αγαπημένων Whole Lotta Love, Black Dog, Kashmir, Rock & Roll, Dazed & Confused και – βέβαια – το Stairway To Heaven.

Πληροφορίες

LED ZEPPELIN SYMPHONIC ΣΤΟ ΗΡΩΔΕΙΟ

Παρασκευή 25 και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 21.00

Εισιτήρια από 32 ευρώ

Για προπώληση εισιτηρίων πατήστε ΕΔΩ

Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 2118005141

*Οι θέσεις του Ηρωδείου είναι κατά πολύ περιορισμένες και -συμπεριλαμβανομένων των θέσεων του Ανω Διαζώματος - θα είναι ΟΛΕΣ αριθμημένες για την εκδήλωση, προκειμένου να διασφαλιστούν οι απαραίτητες αποστάσεις!

Μέρος των εσόδων θα διατεθούν για τους σκοπούς του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ