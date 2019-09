Λέοναρντ Κοέν: Νέο, μεταθανάτιο άλμπουμ θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο

Ένα μεταθανάτιο άλμπουμ του Καναδού τραγουδοποιού Λέοναρντ Κοέν με τίτλο "Thanks for the Dance" πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο, ανακοίνωσε η εταιρεία Sony χθες Παρασκευή.

Για να προωθήσει την κυκλοφορία του, που είναι προγραμματισμένη για τις 22 Νοεμβρίου, η εταιρεία έδωσε στη δημοσιότητα ένα τραγούδι, το οποίο έχει τον τίτλο ενός ποιήματος του καλλιτέχνη, του "The Goal".

Ο Λέοναρντ Κοέν πέθανε τον Νοέμβριο του 2016 σε ηλικία 82 ετών, λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του 14ου άλμπουμ του "Yοu want it darker".

Ο γιος του Άνταμ Κοέν ασχολήθηκε με το μεταθανάτιο άλμπουμ του πατέρα του, στο οποίο συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο Beck, ο Feist και ο Ντέμιεν Ράις.

"Συνθέτοντας και γράφοντας μουσική για τους στίχους του, επιλέξαμε αυτές τις πιο χαρακτηριστικές μουσικές υπογραφές, προκειμένου να τον κρατήσουμε μαζί μας", ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

"Αυτό που με συγκινεί περισσότερο με αυτό το άλμπουμ είναι η εκπληκτική αντίδραση των ανθρώπων που το άκουσαν. 'Ο Λέοναρντ ζει!', λέει ο ένας μετά τον άλλο", πρόσθεσε ο Άνταμ Κοέν.