Live and Loud: Οι Nirvana ανέβασαν ολόκληρη τη θρυλική συναυλία τους στο YouTube

Η συναυλία Live and Loud των Nirvana του Δεκεμβρίου του 1993 στο Pier 48 του Seattle , θεωρείται μία από τις σημαντικότερες ζωντανές εμφανίσεις της μπάντας μαζί φυσικά με το θρυλικό MTV Unplugged.

Τώρα, ο Dave Grohl και ο Krist Novoselic σε συνεργασία με τη Universal Music Group αποφάσισαν να δημοσιεύσουν δωρεάν για τους φίλους του συγκροτήματος όλα τα κομμάτια της συναυλίας στην πλατφόρμα του YouTube.

Το live αποτελείται από 17 τραγούδια και έγινε λίγο μετά την κυκλοφορία του τρίτου και τελευταίου στούντιο άλμπουμ των Nirvana, In Utero, και ξεκινά με το "Radio-Friendly Unit Shifter" για να κλείσει με το "Endless, Nameless". Η συναυλία είχε κυκλοφορήσει σε άλμπουμ το 2013 μαζί με την επετειακή έκδοση του In Utero για τα 20 χρόνια του δίσκου.

Μαζί με τους Kurt Cobain, Dave Grohl, Krist Novoselic στη σκηνή ήταν και ο Pat Smear ο οποίος και ακολούθησε τον Grohl στους Foo Fighters για τέσσερα άλμπουμ, μετά τον θάνατο του Cobain. Το μοναδικό κομμάτι που δεν αναρτήθηκε στο YouTube από το Live and Loud ήταν η διασκευή στο "The Man Who Sold The World" του Davib Bowie.

Πάρτε μια γερή γεύση στα παρακάτω βίντεο:

Όλο το Live μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο επίσημο κανάλι των Nirvana στο YouTube.

Το tracklist του Live And Loud:

Radio Friendly Unit Shifter

Drain You

Breed

Serve The Servants

Rape Me

Slive

Pennyroyal Tea

Scentless Apprentice

All Apologies

Heart-Shaped Box

Blew

The Man Who Sold The World

School

Come As You Are

Lithium

About A Girl

Endless, Nameless