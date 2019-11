Lizzo: Ποια είναι η ράπερ που αναδεικνύει την κυτταρίτιδα και "σαρώνει" στα Grammy 2020

Η αμερικανίδα τραγουδίστρια Lizzo έρχεται πρώτη με οκτώ υποψηφιότητες για τα Βραβεία Grammy, τις σημαντικότερες διακρίσεις της αμερικανικής μουσικής βιομηχανίας, σύμφωνα με τον κατάλογο των υποψηφιοτήτων που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η ενδιαφέρουσα ποπ καλλιτέχνης, ηλικίας 31 ετών, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Μελίσα Βίβιαν Τζέφερσον, προηγείται των δύο άλλων αποκαλύψεων της χρονιάς, της 17χρονης alt-pop τραγουδίστριας Billie Eilish και του 20χρονου ράπερ Lil Nas X, με έξι υποψηφιότητες ο καθένας.

Lizzo, Eilish και Lil Nas X είναι επίσης τα φαβορί στις μεγάλες κατηγορίες του θεσμού, την "Ηχογράφηση της Χρονιάς" και το "Άλμπουμ της Χρονιάς".

Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στο Λος 'Αντζελες στις 26 Ιανουαρίου. Οικοδέσποινα της βραδιάς θα είναι η τραγουδίστρια Αλίσια Κις.

Lizzo. Η Αμερικανίδα ράπερ που δεν ντρέπεται για τις καμπύλες της

Πρόκειται για μία από τις βασικές "εκπροσώπους" του κινήματος Body positive στη βιομηχανία του θεάματος.

Η 31χρονη Melissa Viviane Jefferson, γνωστή και ως Lizzo, είναι τραγουδίστρια, ράπερ και ηθοποιός από το Ντιτρόιτ.

Αφού πάλεψε με θέματα που αφορούν το σώμα της σε μικρή ηλικία, η Lizzo έγινε υπέρμαχος του Body positive, επικεντρώνοντας ταυτόχρονα στη διαφορετικότητα μέσω της μουσικής της, όσον αφορά το σώμα του καθενός (στο "Fitness" και στο "Juice") την σεξουαλικότητα (στο "Boys"), τη φυλή (στο "My Skin") και άλλα. Η ομάδα χορευτών της, οι Big Grrrls, αποτελείται από plus-size χορευτές.

Αναδεικνύοντας την αγάπη που θα έπρεπε να έχει κάθε άνθρωπος για το σώμα του, η Lizzo εμφανίστηκε στην καμπάνια του ModCloth "Say It Louder". Τον ίδιο μήνα, φόρεσε το πρώτο plus-size ρούχο που έγινε για το show FIT's Future of Fashion, από την Grace Insogna, σε εκδήλωση LGBTQ στο νησί Πράιντ.

Τα πρώτα της δύο άλμπουμ κυκλοφόρησαν το 2013 («Lizzobangers») και το 2015 («Big Grrrl Small World») από ανεξάρτητες δισκογραφικές εταιρίες και έθεσαν τα θεμέλια για την μετέπειτα πορεία της.

Έφτασε μέχρι την κορυφή των Billboard Hot 100 Charts με το τραγούδι "Truth Hurts". Όχι μόνο αυτό, αλλά και κατάφερε να παραμείνει νούμερο 1 για 5 συνεχόμενες εβδομάδες, σπάζοντας κάθε ρεκόρ τραγουδιού από γυναίκα ράπερ, εκτοπίζοντας την Cardi B.

Το παράδοξο είναι πως το συγκεκριμένο τραγούδι είχε κυκλοφορήσει πριν 2 χρόνια, αλλά μόλις πρόσφατα έγινε viral και τέθηκε σε επανακυκλοφορία.