Λονδίνο: Ο Ρότζερ Γουότερς θα τραγουδήσει για τον Τζούλιαν Ασάνζ

Σήμερα το απόγευμα, μπροστά από το γραφείο της Βρετανής υπουργού Εσωτερικών, Πρίτι Πατέλ, στην καρδιά του Λονδίνου, ο τραγουδιστής των Pink Floyd αναμένεται να τραγουδήσει το γνωστό διαχρονικό κομμάτι "Wish you were here", προς ένδειξη συμπαράστασης στον ιδρυτή του Wikileaks, Τζούλιαν Ασάνζ.

Η ερμηνεία θα λάβει χώρα στα πλαίσια μίας εκδήλωσης με αιτήματα υπέρ της ελευθερίας του λόγου και κατά της έκδοσης του Τζουλιάν Ασάνζ στις ΗΠΑ.

Το "παρών" θα δηλώσει επίσης και ο βραβευμένος δημοσιογράφος και δημιουργός ντοκιμαντέρ, Τζον Πίλτζερ, ο οποίος ανακοίνωσε μέσω Twitter τη συμμετοχή του γράφοντας "Προς ένδειξη αλληλεγγύης στον πολιτικό κρατούμενο της Βρετανίας, Τζουλιάν Ασάνζ".

Ρότζερ Γουότερς και Τζον Πίλτζερ έχουν υπάρξει θερμοί υποστηρικτές του ιδρυτή του Wikileaks, ο οποίος κρατείται στη φυλακή Μπέλμαρς στο Λονδίνο από την 1η Μαΐου. Έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση 50 εβδομάδων έπειτα από τη σύλληψή του στις 11 Απριλίου, καθώς η πρεσβεία του Ισημερινού, στην οποία είχε αιτηθεί άσυλο επτά χρόνια νωρίτερα, τον έδιωξε.

Σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, ο Ασάνζ αναμένεται να εκδοθεί στις ΗΠΑ για να δικαστεί με την κατηγορία της κατασκοπείας.