Μια Σχεδία, δυο συναυλίες, 50+ καλλιτέχνες

Τους ξέρουμε. Οκτώ χρόνια τώρα. Με το χαρακτηριστικό κόκκινο γιλέκο τους, τους βλέπουμε στις εισόδους του μετρό, σε πλατείες και πεζοδρόμους της πρωτεύουσας. Είναι καμιά 100ή άτομα. Κι άλλα 50 στην Θεσσαλονίκη. Συνάνθρωποί μας που ήρθαν αντιμέτωποι με την ανεργία, τον αποκλεισμό, την ένδεια, το ξεσπίτωμα, αλλά δεν το έβαλαν κάτω. Και με τη Σχεδία στο χέρι– και πρωτίστως, στο πλευρό τους– οι πωλητές του μοναδικού περιοδικού δρόμου της χώρας μάς περιμένουν κάθε μήνα να τους στηρίξουμε στην προσπάθειά τους να ορθοποδήσουν, να επανενταχτούν, να συνεχίσουν. Τους ξέρουμε, τους βλέπουμε…

Τους κοιτάμε, όμως; Τους ακούμε;

Όλα δείχνουν πως ναι. Σύμφωνα με στοιχεία της Διογένης ΜΚΟ https://www.shedia.gr/about-us που εκδίδει την Σχεδία, κατά μέσο όρο διατίθενται 22.000 με 23.000 τεύχη της κάθε μήνα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και, θυμηθείτε, από τα 4€ της τιμής της Σχεδίας τα μισά πάνε αμέσως στο πορτοφόλι και στην κοινωνική ασφάλιση του εκάστοτε πωλητή. Συνεπώς, τα έσοδα από την πώληση του περιοδικού είναι μια βοήθεια, μια λύση, μια καλή αρχή. Ή τουλάχιστον, ήταν…

Η ματαίωση της δημόσιας σφαίρας της ζωής μας ελέω πανδημίας είχε, όπως ήταν φυσικό, τεράστιες επιπτώσεις στα έσοδα των πωλητών της Σχεδίας. Για να καταλάβουμε περί τίνος πράματος μιλάμε, τους τελευταίους 14 μήνες το εξαιρετικής ύλης περιοδικό δρόμου έμεινε εκτός κυκλοφορίας τους οκτώ! Μέχρι που την περασμένη Τετάρτη, 5 Μαΐου, η Σχεδία και οι άνθρωποί της ξαναβγήκαν στους δρόμους της πόλης. Οπλισμένοι με μάσκες, αντισηπτικά, και λοιπά υγειονομικά που τους παρέχονται δωρεάν από το περιοδικό, οι πωλητές στα πόστα τους διαθέτουν ήδη το καινούριο τεύχος.

Δυο συναυλίες για λαμπρό σκοπό

Όμως ο χαμένος χρόνος και τα διαφυγόντα έσοδα είναι μια πραγματικότητα για τους ανθρώπους της Σχεδίας. Οπότε, έρχεται η (ελληνική) εταιρεία διοργάνωσης μουσικών παραγωγών United We Fly και για δεύτερη συνεχή χρονιά στήνει στριμαριστή συναυλία με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν στην Σχεδία. Για την ακρίβεια, στήνει δυο συναυλίες.

Σήμερα και αύριο στις 21:00, λοιπόν, στο σάιτ του περιοδικού θα μεταδοθεί ζωντανά η συναυλία «ENCORE: Ένα τραγούδι για τη Σχεδία», με διαφορετικούς καλλιτέχνες κάθε βραδιά. Συνολικά, πάνω από 50 καλλιτέχνες από όλο το φάσμα της ντόπιας εναλλακτικής μουσικής σκηνής, ανταποκρίθηκαν (αφιλοκερδώς, βέβαια) στο κάλεσμα της Σχεδίας και θα συμμετάσχουν στο «ENCORE». Ας σημειωθεί πως η εκδήλωση λειτουργεί με βάση το σύστημα «Πλήρωσε όσο θέλεις» (Pay What You Want), ώστε να συνεισφέρει ο καθείς ό,τι μπορεί.

«Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας,» λέει στο NEWS 24/ 7 η Αιμιλία Δούκα, Υπεύθυνη Επικοινωνίας & Κοινωνικών Προγραμμάτων της Σχεδίας, «καθώς για ακόμη μια χρονιά, σε τούτους τους πρωτόγνωρους καιρούς, αγαπημένοι καλλιτέχνες και συνάμα υπέροχοι άνθρωποι θα ενώσουν τις φωνές τους –ονλάιν λόγω των συνθηκών– στεκόμενοι πλάι στους πωλητές της Σχεδίας. Είναι η αλληλεγγύη στην πράξη, η αλληλεγγύη σε νότες. Είμαστε βαθιά ευγνώμονες σε όλους όσοι θα συμμετάσχουν. Και ελπίζουμε του χρόνου να το επαναλάβουμε, διά ζώσης, από κοντά, σε μία αξέχαστη συναυλία για όλους».

Συμμετέχουν οι: Παύλος Παυλίδης, Δημήτρης Μυστακίδης, Βαγγέλης Γερμανός, Sugahspank!, Νεφέλη Φασούλη ft. Φοίβος Δεληβοριάς, Κατερίνα Πολέμη, Theodore, Cayetano, Φώτης Σιώτας, Monsieur Minimal, Leon of Athens, Irene Skylakaki, Παιδί Τραύμα, Danai Nielsen, George Gaudy, Dury Dava, Matina Sous Peau, Whereswilder, Rsn & The Electric Quartet, Someone Who Isn’t Me, Nomik, Strawberry Pills, The Big Nose Attack, BnC (live), The Callas, Στέλιος Τσουκιάς, Sofia Sarri, Sigmataf, Sophie Lies, Πάνος Μπίρμπας, Logout, Dreamy Whispers, Project Uncut, The Bonnie Nettles, Dance With Invisible Partners, Atomic Love, Μινέρβα, Rosey Blue, Colorgraphs, Marva Von Theo, HEX, Τρύφων Λάζος, XOAN, Transparent Man, Desert Monks, Χριστίνα Ψύχα, This Darkness of Mine, Τopos, Alex Dante Duet, Ghone, Ψύλλοι Στα’ Άχυρα, The Dandelion Fields, Citrus Blossom, Διονύσης Φαρμάκης & Πεδίο Δ, και The Vocults.

Το μήνυμα των καλλιτεχνών

Με μια μικρή δήλωσή τους στο NEWS 24/7, πέντε νεαροί συμμετέχοντες και οι διοργανωτές δίνουν το στίγμα των δυο συναυλιών:

Whereswilder: «Η αλληλεγγύη και η αξιοπρέπεια είναι αρχές που χαρακτηρίζουν τη δράση της Σχεδίας. Χαιρόμαστε που μέσω του Encore θα έχουμε την ευκαιρία να συμβάλλουμε με την μουσική μας στην διάδοση των αρχών αυτών.»

Πάνος Μπίρμπας: «Το περιοδικό Σχεδία είναι οι άνθρωποί του, οι σημερινοί-οι αυριανοί-εμείς-εσείς. Αφιερώνω το τραγούδι μου στο λάιβ της UWF σε όλους τους ανθρώπους με τα κόκκινα γιλέκα, που δοκιμάστηκαν ακόμα περισσότερο στην περίοδο της πανδημίας.»

Παιδί Τραύμα: «Το μυαλό μας είναι πάντα στον δρόμο και στους ανθρώπου που παλεύουν με τον κοινωνικό αποκλεισμό.»

The Vocults: «Η δράση της Σχεδίας είναι μία πολύ καλή πρακτική υποστήριξης για συμπολίτες μας που το χρειάζονται περισσότερο. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μας δίνεται η ευκαιρία να συνεισφέρουμε σε αυτό το έργο με την μουσική μας.»

Rosey Blue: «Αισθάνομαι χαρά μεγάλη που συμμετέχω, για δεύτερη χρονιά, σε αυτό το υπέροχο εγχείρημα. Οι εποχές που διανύουμε, μέσα σε όλο τους το χάρος, εύχομαι και ελπίζω να έχουν διδάξει αξίες όπως αυτή της αλληλεγγύης, της αγάπης, της ομορφιάς, του "όλοι μαζί". [Η Σχεδία είναι] Ένα εξαιρετικό περιοδικό, με περιεχόμενο που θες να διαβάσεις. Πωλητές χαμογελαστοί και ευγενέστατοι, μια δράση που έχει βοηθήσει τόσους ανθρώπους να πατήσουν στα πόδια τους και να βρουν ξανά ό,τι μπορεί να είχε χάσει η ψυχή τους. Χαίρομαι να διαβάζω στο περιοδικό ιστορίες για τους πωλητές της Σχεδίας, για το πώς βρήκαν ξανά ελπίδα και χαμόγελο μέσα απ' αυτή την δράση. Καλή συνέχεια στην Σχεδία. Θα είμαστε εδώ να στηρίζουμε με όποιον τρόπο μπορούμε. Ευχαριστώ την UWF, που μου δίνει ξανά την ευκαιρία να βάλω κι εγώ μια μικρή πετρούλα στο "μαζί".»

United We Fly: «Σε μια πραγματικά πολύ δύσκολη χρονιά για τη κοινωνία, αλλά και τον πολιτισμό, η οικογένεια της United We Fly προσπαθούσε με ό,τι μέσα διέθετε να διατηρήσει την σπίθα και την ελπίδα ζωντανή, ώστε να συνεχίσουν οι μουσικοί, αλλά και όλοι οι άνθρωποι γύρω μας, να αντεπεξέρχονται σε αυτή τη σκληρή πραγματικότητα. Φυσικά, το σημαντικότερο στοίχημα είναι να μεταδώσουμε αυτήν την ενέργεια και την αγάπη μας σε ανθρώπους που το έχουν ακόμη περισσότερο ανάγκη, όπως οι πωλητές της Σχεδίας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και περήφανοι που περισσότεροι από 50 καλλιτέχνες αγκάλιασαν εθελοντικά το εγχείρημα –κι ευχόμαστε και ο κόσμος να το υποστηρίξει με την ίδια χαρά και ευαισθησία.»

