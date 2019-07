Μπομπ Ντίλαν και Νιλ Γιανγκ μαζί στη σκηνή μετά από 25 χρόνια

Οι Μπομπ Ντίλαν και Νιλ Γιανγκ εμφανίστηκαν μαζί στη σκηνή για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια. Οι δύο θρύλοι της ροκ έδωσαν συναυλία στο Κιλκένι της Ιρλανδίας στις 14 Ιουλίου και τραγούδησαν ντουέτο τον ύμνο «Will The Circle Be Unbroken».

Ο Μπομπ Ντίλαν είχε ηχογραφήσει μια εκδοχή του τραγουδιού με τους The Band το 1967, η οποία κυκλοφόρησε το 2014 με τίτλο "Τhe Bootleg Series Vol. 11: The Basement Tapes Complete".

Η τελευταία φορά που οι Ντίλαν και Γιανγκ ανέβηκαν μαζί στη σκηνή ήταν στο Roseland Ballroom της Νέας Υόρκης το 1994. Για πρώτη φορά ερμήνευσαν το "Will The Circle Be Unbroken" μαζί το 1975 στο στάδιο Kezar στο Σαν Φρανσίσκο, σύμφωνα με το Rolling Stone.

Αν και η συναυλία στην πόλη της Ιρλανδίας θα μεταδοθεί μέσω της συνδρομητικής υπηρεσίας Neil Young Archives αργότερα αυτήν την εβδομάδα, το stream δεν θα περιλαμβάνει το ντουέτο τους, ανακοίνωσε o τραγουδιστής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η συναυλία των Ντίλαν και Γιανγκ στην Ιρλανδία ακολούθησε την πολυαναμενόμενη εμφάνισή τους στο Hyde Park στο Λονδίνο στις 12 Ιουλίου. "Είναι δύο θρύλοι που κάνουν ακριβώς αυτό που θέλουν, όποτε θέλουν", έγραψε το NME στην κριτική για τη συναυλία. "Μερικές φορές ακούγονται όπως περιμένουμε και μερικές φορές όχι, αλλά είναι πάντα συναρπαστικό".