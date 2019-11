"Να μη γίνει ο φόβος συνήθειά μας": Μεγάλη συναυλία σήμερα στα Προπύλαια

Μεγάλη συναυλία προγραμματίζεται να διεξαχθεί σήμερα το απόγευμα στα Προπύλαια με κεντρικό σύνθημα "Να μην γίνει ο φόβος συνήθειά μας".

Συγκεκριμένα, πολλοί καλλιτέχνες θα ενώσουν τις φωνές τους από τις 5 το απόγευμα του Σαββάτου, σε μία συναυλία - καταγγελία για την αστυνομική αυθαιρεσία, τις επιθέσεις σε βάρος νέων, προσφύγων, τις εκκενώσεις των καταλήψεων και την κατάργηση του φοιτητικού ασύλου.

Στη συναυλία συμμετέχουν:

Άγνωστος Χειμώνας

Anser

Βandallusia

Bazooka

Coyote's Arrow

Desert Monks

Dury Dava

Σπύρος Γραμμένος

Εισβολέας

Frank Panx (Panx Romana)

Fer de Lance

JazzMatazz

Αλέξ. Κτιστάκης

Π. Κυραμαργιός

Λόγος Τιμής

Lost Bodies

Πέτρος Μάλαμας

Δ. Μητσοτάκης (Ενδελέχεια)

Π.Ι.Ε.Β. Αλεξάνδρα Επίθετη (The Bad Poetry Social Club)

ΟΙ ΑΛΛΟΙ - ΟΑ

ΣΤΙΧΟΙΜΑ

Small Chanter

Someone Who Isn't Me (S.W.I.M.)

Υπεραστικοί

Υπόγεια Ρεύματα

Urban Pulse

Stand Up Comedy:

Βύρωνας Θεωδορόπουλος – Ντενίζ Ουρέμ – Αλέξανδρος Τιτκώβ – Γιάννης Ρούσσος – Γιώργος Αλεβίζος – Οδυσσέας Μαυρομμάτης – Αλεξ Κενσιν Αποστολόπουλος – Άγγελος Σπηλιόπουλος

Το κείμενο της εκδήλωσης:

Μιλάνε για ασφάλεια, αλλά εννοούν την καταστολή.

Μιλάνε για κανονικότητα, αλλά εννοούν την αστυνομική αυθαιρεσία.

Μιλάνε για ανομία, αλλά εννοούν τις ελευθερίες.

Μιλάνε για άβατα, αλλά εννοούν τη διαφορετικότητα.

Τις τελευταίες εβδομάδες η κυβέρνηση έχει εξαπολύσει μια μεγάλης κλίμακας επίθεση στη νεολαία, τους πρόσφυγες, τους χώρους της αντίστασης. Το άγριο ξύλο των ΜΑΤ, η αστυνομική εισβολή στην ΑΣΟΕΕ οι αναίτιες συλλήψεις στο σωρό, οι εκκενώσεις των καταλήψεων, τα ντου στα σινεμά και τα κλαμπ, οι ηλεκτρονικές παρακολουθήσεις, το τελεσίγραφο Χρυσοχοΐδη, η δημιουργία στρατοπέδων-φυλακών για τους πρόσφυγες, ο ασφυκτικός περιορισμός του ασύλου, ο νέος ποινικός κώδικας, η φαλκίδευση των δικαιωμάτων στους χώρους δουλειάς, τα fake news και η καλλιέργεια ηθικού πανικού υφαίνουν ένα ασφυκτικό κλίμα κρατικού αυταρχισμού.

Στόχος των κυβερνώντων είναι να κάμψουν όσες και όσους αντιστέκονται, αλλά κι εκείνες-ους που αποκλίνουν από τη νόρμα του νεοσυντηρητισμού. Επίσης, επιδιώκουν να προκαταλάβουν τις αντιστάσεις που ξέρουν ότι θα γεννήσει η πολιτική τους. Πατώντας στο «έργο» όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, καθώς και στη διαχρονική ατιμωρησία της αστυνομικής αυθαιρεσίας, επιχειρούν να εμπεδώσουν μια κατάσταση εξαίρεσης δικαιωμάτων που μας απειλεί όλους. Δεν πρέπει να τους αφήσουμε. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να γίνει ο αυταρχισμός αυτονόητη συνθήκη της καθημερινότητας και ο φόβος συνήθεια μας. Να ορθώσουμε μπλόκο στην καταστολή. Να δώσουμε το χέρι σε όποιον σηκώνεται.

Κάτω τα χέρια από το άσυλο – Αλληλεγγύη στους συλληφθέντες – Όχι στο τελεσίγραφο Χρυσοχοΐδη στις καταλήψεις

Το Σάββατο 30 Νοεμβρίου στις 5:00μμ στα Προπύλαια μεγάλη αντικατασταλτική συναυλία.

Την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου πορεία μνήμης και αντίστασης (Προπύλαια, 6:00μμ)

Πρωτοβουλία ενάντια στην καταστολή