Νέες αφίξεις στο Rock and Roll Hall of Fame: Depeche Mode, Nine Inch Nails και άλλα ονόματα

Οι Depeche Mode, Doobie Brothers, Whitney Houston, Nine Inch Nails, Notorious B.I.G. και T-Rex είναι οι “επιτυχόντες” που θα εισαχθούν φέτος στο Rock and Roll Hall of Fame.

Μόνον οι Depeche Mode και οι Nine Inch Nails υπήρξαν ξανά υποψήφιοι κάποια προηγούμενη χρονιά. Οι τρεις καλλιτέχνες από τους έξι (Whitney Houston, Notorious B.I.G. και ο Marc Bolan των T-Rex) δεν είναι πια στη ζωή.

Ο Jon Landau, μουσικός παραγωγός και κριτικός και ο Irving Azoff, μάνατζερ μουσικών θα παραλάβουν φέτος το τιμητικό βραβείο Αχμέτ Έρτεγκουν (εκλιπόντος προέδρου του Ιδρύματος Rock & Roll Hall of Fame και συνιδρυτή της Atlantic Records).

Για να διεκδικήσει ένας καλλιτέχνης ή συγκρότημα μία θέση στο Rock and Roll Hall of Fame πρέπει να έχει κυκλοφορήσει το πρώτο του single ή άλμπουμ τουλάχιστον 25 χρόνια πριν από το έτος υποψηφιότητας.

Οι φιναλίστ προκύπτουν από ψηφοφορία διεθνούς επιτροπής αποτελούμενης από περισσότερους από 1.000 καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων εκείνοι που έχουν ήδη εισαχθεί στο Rock and Roll Hall of Fame, ιστορικοί και μέλη της μουσικής βιομηχανίας.

Παράγοντες όπως η μουσική επιρροή του καλλιτέχνη, το σύνολο του έργου του, η καινοτομία, το ύφος και η τεχνική, λαμβάνονται υπόψη κατά την ψηφοφορία, σύμφωνα με τον οργανισμό.

Παρότι είχαν προβάδισμα στην ψηφοφορία του κοινού, δεν τα κατάφεραν φέτος οι Dave Matthews Band, Pat Benatar, Soundgarden και Judas Priest.

Εκτός έμειναν επίσης οι Thin Lizzy, Motörhead, Todd Rundgren, Rufus featuring Chaka Khan, Kraftwerk, MC5.

Οι ψήφοι του κοινού έχουν ρόλο, αλλά όχι καθοριστικό για την εισαγωγή ενός καλλιτέχνη ή συγκροτήματος στο Rock and Roll Hall of Fame, θεσμού που ξεκίνησε το 1983 στο Οχάιο των ΗΠΑ. Από τότε κάθε χρόνο, η επιτροπή ανακοινώνει 16 υποψηφιότητες και οι νικητές, τα ονόματα των οποίων θα χαραχτούν στο Μουσείο του Hall of Fame για πάντα, αναδεικνύονται με ψηφοφορία.

Με το βραβείο Άχμετ Έρτεγκουν, το οποίο θα απονεμηθεί στους Landau και Azoff, τιμώνται τραγουδοποιοί, δισκογραφικοί παραγωγοί, δημοσιογράφοι και άλλοι επαγγελματίες του κλάδου με σημαντική επιρροή στο rock and roll.

Η 35η Ετήσια Τελετή Εισαγωγής στο Rock and Roll Hall of Fame θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στο Κλίβελαντ του Οχάιο και θα μεταδοθεί ζωντανά από το HBO.