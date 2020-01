Nirvana: Ένα απρόσμενο reunion στη μνήμη του Kurt Cobain

Ο Krist Novoselic, ο Pat Smear και ο Dave Grohl βρέθηκαν μαζί πάνω στη σκηνή, όντας καλεσμένοι του τελευταίου. Μαζί τους, η St Vincent και ο Beck, σε ένα απρόσμενο επετειακό "reunion" των Nirvana.

Για την ακρίβεια, ο Dave Grohl μάζεψε τους φίλους του, έκατσε στη θέση του ντράμερ και έδωσε ένα συλλεκτικό show στο Hollywood Palladium του Λος Άντζελες μπροστά σε λίγους τυχερούς.

Η μπάντα έπαιξε στη μνήμη του Kurt Cobain τα εξής:

‘Lithium’

‘In Bloom’

‘Been A Son’

‘Heart-Shaped Box’

‘The Man Who Sold The World’

Η St Vincent ανέλαβε τα φωνητικά στο Lithium και ο Beck στο In Bloom. Ο ίδιος θυμήθηκε και τις εποχές που όπως είπε, δεν τον βαστούσαν τα πόδια του και έφευγε ματωμένος από τις συναυλίες των Nirvana.

Οι Nirvana είχαν δώσει ένα ιστορικό live στο Palladium ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του Bleach, τριάντα χρόνια πριν.

Highlight της συναυλίας ήταν η στιγμή που ανέβηκε στη σκηνή η 13χρονη κόρη του Grohl, η Violet, η οποία τραγούδησε το Heart-Shaped Box.

Το μίνι live έκλεισε με το The Man Who Sold The World του Bowie, με τη φωνή του Beck. Ένα κομμάτι που οι Nirvana είχαν κάνει ολότελα "δικό" τους στο Unplugged του MTV.

Πριν τους φίλους του Grohl, στο Palladium εμφανίστηκαν οι L7, οι Cheap Trick και ο Marilyn Manson. Το event διοργανώθηκε από τη Linda Perry των Four Non Blondes, με τα έσοδα να πηγαίνουν για την ενίσχυση του οργανισμού Art of Elysium, μιας καλλιτεχνικής κολεκτίβας που δραστηριοποιείται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.