Νταλάρας: "Η πολιτεία να σταθεί σε όσους δεν θα έχουν ούτε ένα ευρώ για να επιβιώσουν"

Ο Γιώργος Νταλάρας αποδέχτηκε την πρόκληση του Γιώργου Πρίντεζη στα πλαίσια του μουσικού challenge αλληλεγγύης "The Unplagued Concert", της 24MEDIA σε συνεργασία με την Follow Me Now που διοργανώθηκε για την ενίσχυση του συστήματος Υγείας και των κοινωνικών δομών που πλήττονται από τον κορονοϊό, και εκτέλεσε το κομμάτι του σπουδαίου Μάνου Ελευθερίου και Σταυρου Κουγιουμτζή, που μιλάει για τις Κυκλάδες, με τίτλο "Του κάτω κόσμου τα πουλιά".

"Νιώθω αυτές τις ημέρες ότι κάτι καλό γίνεται γύρω μας. Είχα καιρό να αισθανθώ έτσι γιατί αυτή η συμφορά του κορονοϊού που μας βρήκε, μας οδήγησε στην απομόνωση, αλλά μας δίνει αισιοδοξία και μια νέα ηθική μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ο σύγχρονος γίγαντας του μικρού μας νησιού της Σύρου με προσκάλεσε να πω ένα τραγούδι δεν θα μπορούσα να πω όχι (αναφερόμενος στον Γ. Πρίντεζη)", ανέφερε αμέσως μετά την εκτέλεση του κομματιού.

"Ο Μάνος Ελευθερίου είναι μαζί μας ακόμα. Ο άνθρωπος αυτός έφυγε και όμως είναι σαν να βρίσκεται κοντά μας, σαν να μας ευλογεί. Σημασία έχει στο τέλος της ημέρας να δούμε τι γίνεται".

"Να μην ξεχάσουμε όσους δίνουν μάχη για τον κορονοϊό μετά την κρίση"

Στη συνέχεια, ο σπουδαίος μουσικός αναφέρθηκε στο κρίσιμο θέμα των ημερών, τον κορονοϊό: "Ο κόσμος έμεινε μέσα, βοήθησε το νοσηλευτικό προσωπικό και τα νοσοκομεία. Η κρίση θα αργήσει να τελειώσει. Το θέμα είναι να μην ξεχάσουμε τους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη στην υγεία, μολις τελειωσει η κρίση. Αύριο μεθαύριο που θα βγούμε στους δρόμους πρέπει να θυμόμαστε ότι ο ιός δεν μας άφησε, αλλά είναι δίπλα μας".

"Τρόμαξα με τον εγκλεισμό. Μου έκανε εντύπωση αυτό το γεγονός ότι περάσαμε από την επιστημονική φαντασία στην καθημερινή μας ζωή. Ένοιωσα σαν να ζούμε σε μια πρόβα τζενεράλε μιας κοινωνικής μοναξιάς. Εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι ασύμμετρο που ξεπερνάει τους πάντες. Αμέσως το αντίδοτο ήταν ότι η σκέψη μου κατάλαβε ότι δεν ζούμε σε θεωρία συνωμοσίας, αλλά σε κάτι που μας ξεπερνάει όλους. Πρέπει να σκεφτούμε λογικά. Να έχουμε μέτρο", τόνισε αναφερόμενος στις ημέρες του εγκλεισμού.

"Να τελειώσουμε το πέπλο διχασμού"

"Εμένα με νοιάζει να μην τρομάξει ο κόσμος. Να φτιάξουμε λίγο το πέπλο διχασμού που υπάρχει πάνω από τη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον απέναντί μας με επιχειρήματα και με καλή πρόθεση για να συνεργαστούμε μαζί του, διότι τώρα καταλάβαμε πόσο σημαντικός είναι ο γείτονάς μας, ο άνθρωπος που περνάει καθε μέρα και μαζεύει τα σκουπίδια μας, οι άνθρωποι που βρίσκονται στο πλευρό μας και μας γιατρεύουν. Έχουμε ανάγκη να πάμε στο μαγαζί αύριο να ψωνίσουμε, δεν έχουμε την πολυτέλεια να αντιμετωπίζουμε τη ζωή μας όπως ήταν πριν τον πόλεμο. Πρέπει να αποδείξουμε ότι από αυτό το ζόφο θα μείνει ένα ήθος ελληνικής βαθιάς σκέψης. Η πολιτεία οφείλει να σταθεί σε όσους δεν θα έχουν ούτε ένα ευρώ για να επιβιώσουν να τους φερθεί με αγάπη και στοργή όχι με αναλγησία", τόνισε.

Για το ποδόσφαιρο

Ο Γιώργος Νταλάρας στη συνέχεια ερωτήθηκε τι ομάδα είναι. "Είμαι λάτρης του ποδοσφαίρου. Τα τελευταία χρόνια απομακρύνθηκα από ομάδες και φανατισμούς. Γεννήθηκα στον Πειραιά και τα καλοκαίρια πηγαίνω στη Σύρο, ξέρετε τι σημαίνει αυτό.. Ο Πρίντεζης είναι Ολυμπιακός, θέλετε κι άλλα;", κατέληξε γελώντας.