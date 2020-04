Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ παρομοίασε την πανδημία με τον Β' Παγκόσμιο και θυμήθηκε τους γονείς του

Γεννηθείς τον Ιούνη του 1942 στο Λίβερπουλ ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, θα ήταν δύσκολο να φανταστεί ότι το 2020 και βαδίζοντας για τα 78 του χρόνια θα βιώσει μια νέα εμπειρία, αυτή της πανδημίας του κορονοϊού, αντίστοιχη των όσων άφησε πίσω του ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος. Ο βετεράνος μουσικός και εκ των τεσσάρων Beatles, της μπάντας που έφερε την επανάσταση στη μουσική βιομηχανία καθ' όλη τη διάρκεια των 60s και σημάδεψε τις επόμενες εποχές, ήταν καλεσμένος στη ραδιοφωνική εκπομπή του Χάουαρντ Στερν και, μιλώντας τηλεφωνικά, χρησιμοποίησε αυτήν την αντιπαραβολή για να μεταφέρει τη συμβολή των γονιών του όταν η ζωή στη Μεγάλη Βρετανία δεν ήταν καθόλου εύκολη.

"Το πνεύμα που οι δυο τους έδειχναν ήταν πως όλοι μαζί θα το ξεπεράσουμε. Θα κάνουμε ό,τι είναι αναγκαίο, θα μείνουμε ενωμένοι, θα προσπαθήσουμε, θα παραμείνουμε χαρούμενοι και θα ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που μας φρόντισαν και πάλεψαν για μας. Αυτό το πνεύμα είναι αντίστοιχο που χρειάζονταν τότε και το έχουμε ανάγκη τώρα. Είναι τριγύρω, το βλέπουμε. Πολλοί συνεργάζονται και αυτό είναι σπουδαίο. Είναι καλό να το βλέπεις, σε εμπνέει", υποστήριξε ο ΜακΚάρντεϊ, διότι... "when the broken hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be". Άσ'το να συμβεί, όπως ακριβώς τραγουδούσε ο ίδιος το 1970.

Αυτήν την περίοδο απομόνωσης ο ΜακΚάρτνεϊ είναι αναγκασμένος να ζει χώρια από την τελευταία σύζυγό του Νάνσι, η οποία εξαιτίας της διακοπής των διεθνών πτήσεων βρέθηκε εγκλωβισμένη στη Νέα Υόρκη. "Τουλάχιστον είμαι τυχερός από μια άποψη, καθώς είμαι κλεισμένος σπίτι με την κόρη μου και την οικογένειά της. Αυτό το κάνει καλύτερο", ανέφερε.

Φυσικά ρωτήθηκε για τη διάσπαση των Beatles κι αν θα μπορούσαν να συνεχίσουν τη διαδρομή τους χωρίς τον Λένον. "Όταν οι οικογένειες χωρίζουν συμβαίνει με συναίσθημα και συναισθηματικό πόνο. Εκείνη την περίοδο δεν μπορούσες να σκεφτείς ότι είναι μια καλή ιδέα. Πονάς τόσο πολύ που δεν μπορεί να συμβεί".

Όλα αυτά, βέβαια, ανήκουν στο "Yesterday". Κάποια στιγμή εκεί θα περάσει και όλο αυτό που εξελίσσεται στις μέρες μας.