Οι Duran Duran ζουν και θέλουν να βασιλέψουν (ξανά) με το νέο τους album

Αν έχετε προλάβει την εποχή με τις κασέτες και τα walkman, βάζουμε στοίχημα πως μεταξύ αυτών που έχετε αγοράσει είναι κάποια από τις δουλειές των Duran Duran. Πολύ περισσότερο αν είστε γυναίκα. Δεν θα βάλουμε και στοίχημα για την ανάρτηση σχετικής αφίσας στον τοίχο του δωματίου σας, γιατί θα είναι σαν να κλέβουμε εκκλησίες. Και δεν το θέλουμε αυτό.

ADVERTISING

Τι θέλουμε;

Nα σας ενημερώσουμε ότι κυκλοφόρησε η νέα δουλειά του βρετανικού συγκροτήματος, με τίτλο “Future Past”. Το πρώτο single λέγεται 'Ιnvisible”. Η τελευταία version αφορά τετραμελές σχήμα που περιλαμβάνει τους Σάιμον Λε Μπον (62 χρόνων), Νικ Ρόουντς (58 χρόνων), Τζον Τέιλορ (60 χρόνων) και Ρότζερ Τέιλορ (61 χρόνων) και το 15ο studio album έρχεται έξι χρόνια μετά το “Paper Gods”. Στο μεσοδιάστημα, o καθένας έκανε τα δικά του και όλοι μαζί live εμφανίσεις σε όλον τον πλανήτη. Ώσπου όλοι συμφώνησαν πως ήταν μοιραίο να μπουν για άλλη μια φορά στο στούντιο. Aπό το Σεπτέμβρη θα βγουν και πάλι στους δρόμους, για συναυλίες.

Το πρώτο studio album είχε εμφανιστεί στις προθήκες των δισκοπωλείων πριν 40 χρόνια. Και κάπως έτσι καταλήξαμε στο ότι θα ήταν χρήσιμο να ετοιμάσουμε μια λίστα με 40 πράγματα, για να θυμηθούν οι παλιοί και να γνωρίσουν οι νέοι το συγκρότημα που δημιουργήθηκε για να ασχοληθεί με την underground σκηνή και έγινε ο ορισμός της pop.

✍ Κατ' αρχάς, από τον πρώτο τους δίσκο (το 1981) έως τη σήμερον ημέρα δεν υπήρξε διάλειμμα για την μπάντα με το όνομα 'Duran Duran'. Υπήρχαν αλλαγές. Αλλά όχι τάιμ άουτ.

✍ Οι Τζον Τέιλορ και Νικ Ρόουντς ήταν αυτοί που αποφάσισαν τα της δημιουργίας του γκρουπ, το οποίο πήρε το όνομα του από τον χαρακτήρα του Μάιλο Ο Σι, στην κλασική ταινία της Τζέιν Φόντα με τίτλο Barbarella (ήταν ο Dr. Durand Durand). Η επιλογή είχε να κάνει με την αγάπη τους για τη ψυχεδελική μουσική της ταινίας και την ρετροφουτουριστική αισθητική της.

✍ Για πρώτο τραγουδιστή διάλεξαν τον Στέφεν Ντάφι. Για μπασίστα τον Σάιμον Κόλεϊ -ο Ρόουντς ήταν στα πλήκτρα και ο Τέιλορ ο κιθαρίστας.

✍ Παρεμπιπτόντως, το πραγματικό όνομα του Τζον Τέιλορ είναι Νάιτζελ. Το έκανε Τζον “για να δείχνω cool. Το Νάιτζελ δεν ήταν αρκετά ροκ”.

✍ Ο Ντάφι εγκατέλειψε νωρίς. Όπως και ο διάδοχος του. Ακολούθησαν και άλλες αλλαγές, με το 'σχήμα' που έκανε τη μεγαλύτερη επιτυχία να περιλαμβάνει τους Ρόουντς (πλήκτρα), Τζον Τέιλορ (μπάσο), Ρότζερ Τέιλορ (ντραμς), Άντι Τέιλορ (κιθάρα) και Σάιμον Λε Μπον (lead singer). Παρεμπιπτόντως, οι Τέιλορ δεν είχαν συγγενική σχέση και ο Λε Μπον είχε ξεκινήσει την καριέρα του ως ηθοποιός (έκανε και τις σχετικές σπουδές στο πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ). Στα 6 είχε πάρει μέρος σε διαφήμιση για το Persil.

✍ Στο μυαλό τους όταν δημιουργήθηκαν το 1978 ήταν 'ένα πειραματικό καλλιτεχνικό γκρουπ, με post punk rockers, λίγο πιο underground, με δυνατή καλαίσθητη εικόνα', επηρεασμένη από την Ιαπωνία.

✍ Την εποχή που εμφανίστηκαν, στην ποπ κουλτούρα της Αγγλίας κυριαρχούσε το κίνημα 'New Romantic', το οποίο προέκυψε από τα nightclubs του Λονδίνου και του Μπέρμιγχαμ. Το εν λόγω κίνημα χαρακτηρίστηκε από φανταχτερή, εκκεντρική μόδα -εμπνευσμένη από τις μπουτίκ του Λονδίνου. Είχε ως ξεχωριστά μέλη τους Spandau Ballet, τους Visage και τον Boy George.

✍ Από τις πρώτες μέρες του συγκροτήματος, δινόταν μεγάλη έμφαση στην εμφάνιση -το στιλ. Τα μέλη δούλευαν με τους σχεδιαστές Kαν Μπελ και Άντονι Πράις, για να 'χτίσουν' την σικάτη εικόνα του γκρουπ που κέρδισε το παρατσούκλι “τα πιο όμορφα αγόρια της ροκ” από το αμερικανικό περιοδικό People. Τη δεκαετία του 1990 δούλεψαν με τη Vivienne Westwood και αυτή του 2000 με τον Giorgio Armani. Μετά πήραν τις αποφάσεις στα χέρια τους.

✍ Οι Duran Duran έκαναν το ντεμπούτο τους στο κλαμπ Rum Runner του Μπέρμιγχαμ. Οι ιδιοκτήτες του (Πολ και Μάικλ) ήταν τα πρώτα αφεντικά των μελών (δούλευαν στην πόρτα, ως DJ και μάζευαν και τα άδεια ποτήρια, όταν δεν έκαναν πρόβες). Μετά έγιναν και οι εκπρόσωποι της μπάντας.

✍ Οι ατζέντηδες διαπραγματεύτηκαν το συμβόλαιο του με την ΕΜΙ -εταιρία των Beatles που είχε κρίνει ότι αυτά τα παιδιά θα πάνε μπροστά.

✍ Τη δεκαετία του '80 οι Duran Duran έγιναν παγκοσμίως γνωστοί ως 'το πρώτο boy band'. Η Sunday Herald είχε γράψει πως αυτή η ταμπέλα τους αδικεί “αφού το όπλο τους δεν ήταν ποτέ η εμφάνιση τους. Ήταν τα τραγούδια που έφτιαχναν οι ίδιοι”.

✍ Οι 'ιστορικοί' έχουν πει πως έγιναν θύματα της 'κατάρας' των Bee Gee's. Δηλαδή, έγραφαν καταπληκτικά τραγούδια, πούλησαν τόνους δίσκων για χρόνια, με συνέπεια και ένιωσαν στο πετσί τους την απόρριψη του ροκ 'συστήματος'.

✍ Ό,τι και αν πίστευαν τα μέλη για την πάρτη τους (και την καλλιτεχνική τους φύση) διαλύθηκε στα εξ ων συνετέθη, με τη δημιουργία του MTV. Το αμερικανικό καλωδιακό κανάλι που μετέδιδε μόνο μουσική -και προγράμματα για αυτή- έκανε πρεμιέρα την 1η Αυγούστου του 1981. Ο πρώτος δίσκος των Duran Duran (με τίτλο το όνομα τους) είχε κυκλοφορήσει στις 15/6 του ίδιου έτους.

✍ Το MTV είχε ανάγκη από χαρισματικούς performers και οι Duran Duran από προβολή της δουλειάς τους, μια εποχή που δεν τους έδιναν λεπτό στους ραδιοφωνικούς σταθμούς των ΗΠΑ -σνόμπαραν τη βρετανική μουσική. Είχαν φτιάξει και video clips.

✍ Eίχαν ποντάρει πολλά στο προβοκατόρικο “Girls on Film”. Ήταν βέβαιοι πως θα έπαιζε στις οθόνες των nightclubs και στο Playboy Channel. Αυτό που έγινε ήταν το πάρει το MTV και να του αλλάξει τα 'φώτα' στο editing, για να μπορεί να το προβάλει.

✍ Λογοκρίθηκαν από το MTV και το BBC τις δεκαετίες του '80 και του '90. Ο βρετανικός mediaκος κολοσσός πέρασε και στο επόμενο επίπεδο, όταν επέβαλε ποινή αποκλεισμού στο 'Electric Barbarella' -που περιλάμβανε και ρομπότ του σεξ.

✍ Η οπτικοποίηση του τραγουδιού με τίτλο 'Hungry like the wolf' έγινε σε Σρι Λάνκα και Αντίγκουα. Τα μέλη δεν 'έκαναν' ότι παίζουν τις μουσικές τους, αλλά έγιναν ηθοποιοί και υποδύονταν τους ρόλους που είχε το σενάριο, όπως διηγούνταν την ιστορία τους (τους στίχους) μπροστά στις κάμερες. Η επιτυχία του video που προβλήθηκε το 1982 για πρώτη φορά, ήταν τεράστια.

✍ To timing (το ντεμπούτο κοντά σε εκείνο του MTV) είχε ως συνέπεια να γίνουν οι Duran Duran από τις πρώτες μπάντες, των οποίων τα videos ανέλαβαν επαγγελματίες των κινηματογραφικών ταινιών (ο σκηνοθέτης Russell Mulcahy ανέλαβε 11), με επαγγελματικό εξοπλισμό.

✍ Ήταν και από τις πρώτες μπάντες που επιστράτευσαν γραφίστες για τo 'στόλισμα' των videos που αφηγούνταν τις ιστορίες τους (βλ. τα τραγούδια τους). Ο Νικ Ρόουντς είχε πει πως “το video είναι για εμάς ό,τι ήταν το stereo για τους Pink Floyd”.

✍ Η εμφάνιση τους και η απήχηση που είχαν, όπου 'έφτανε' τότε το MTV είχε ως συνέπεια να είναι η πρώτη επιλογή για εξώφυλλο σε περιοδικά που απευθύνονταν σε εφήβους. “Άπαξ και μπήκαμε σε αυτόν το δρόμο, δεν υπήρχε γυρισμός” δήλωσε ο Άντι Τέιλορ στην Guardian.

✍ To 1982 κυκλοφόρησε το video clip για το τραγούδι 'Save a prayer' που άνηκε στο άλμπουμ με τίτλο 'Rio'. Το ειδυλλιακό που βλέπετε, κατεστράφη όταν ο Άντι Τέιλορ έπεσε από το δέντρο όπου είχε ανέβει για να βγάλει τη φωτογραφία που είχε ως ιδανική στο μυαλό του. Προσγειώθηκε σε μια λακούβα που χρησιμοποιούσαν ως την τουαλέτα τους ελέφαντες. “Δεν είχα υπολογίσει στην επιρροή του Jack Daniel's στην αίσθηση της ισορροπίας που είχα”, έγραψε στην αυτοβιογραφία του με τίτλο “Wild Boy: My life in Duran Duran”.

✍ Το 1982 έκαναν και την πρώτη περιοδεία στις ΗΠΑ. 'Άνοιγαν' τις συναυλίες των Blondie.

✍ Το 1984 έγιναν αυτοί που σύστησαν στον πλανήτη τη video technology στις συναυλίες, με γιγαντοοθόνες που προέβαλαν υλικό, ενώ εκείνοι έκαναν τη δουλειά τους. Βιντεοσκοπούσαν τις εμφανίσεις με πανοραμικές 360 κάμερες.

✍ Το Rolling Stone τους είχε περιγράψει, το 1985 ως "The Fab 5", στο εξώφυλλο που τους είχε αφιερώσει. Ήταν αναφορά στις ορδές που μάζευαν με κορίτσια που ούρλιαζαν, όπου εμφανίζονταν. Σαν τους Beatles.

✍ Ήταν σε εξέλιξη η περίοδος που επισκέπτονταν τρεις διαφορετικές χώρες, σε μια μέρα, έκαναν live εμφανίσεις, συνεντεύξεις Τύπου -τα πάντα όλα. “Όταν είσαι 22 χρόνων δεν ξέρεις πώς να πεις όχι. Δεν είχαμε ούτε ένα λεπτό για τον εαυτό μας”, εξήγησε ο Τέιλορ πριν προσθέσει ότι “από τα 21 είχα αποφασίσει πως θα σταματήσω τα ναρκωτικά, γιατί η κατάσταση ήταν τόσο χαοτική που δεν ήθελα να χάσω τον έλεγχο”.

✍ Ο -μπασίστας- Τζον Τέιλορ λέει σήμερα πως “όσοι βρέθηκαν σε συνθήκη όμοια με τη δική μας, κατά κάποιον τρόπο σαμποτάρισαν τους εαυτούς τους. Δεν μπορείς να ζήσεις για πολύ καιρό αυτήν την τρέλα. Στην αρχή περνάς καλά, αλλά μετά σταματά να έχει πλάκα αυτό που συμβαίνει”.

✍ Στο πικ της καριέρας τους, στα μέσα της δεκαετίας του '80 έγιναν και επιτραπέζιο παιχνίδι, για δυο έως 4 άτομα. Στόχος ήταν η συλλογή video καρτών και καρτών των μελών, ώστε να μαζέψει ο κάθε παίκτης όσους περισσότερους πόντους μπορούσαν. Νικητής ήταν αυτός που εξασφάλιζε τους περισσότερους πόντους και όλες τις απαραίτητες κάρτες. Το 1985 το παιχνίδι απέκτησε και έκδοση video.

✍ Στα γυρίσματα του video clip για το Wild Boys ο Λε Μπον λίγο έλειψε να πνιγεί, όταν η ρόδα πάνω στην οποία ήταν δεμένος, σταμάτησε να γυρίζει ενώ το κεφάλι του ήταν μέσα στο νερό. Καταδύτες έσπευσαν να τον σώσουν. Ένα χρόνο μετά λίγο έλειψε να πνιγεί όταν τον 'πλάκωσε' το σκάφος του. Σώθηκε γιατί βρήκε ένα άνοιγμα που του επέτρεπε την πρόσβαση στο οξυγόνο.

✍ Υπήρξαν το αγαπημένο συγκρότημα της Νταϊάνα, όπως μπορείτε να δείτε στην τελευταία σεζόν του Crown, στο Netflix. Είχε κάνει τη σχετική τοποθέτηση η Λαίδη, λίγο μετά το γάμο της -πήγαινε στο ίδιο γυμναστήριο με τον Λε Μπον. Συνάντησε τους Duran Duran το 1983, σε συναυλία του Λονδίνου. O Λε Μπον μίλησε στη συναυλία που έγινε το 2006, στη μνήμη της αδικοχαμένης Πριγκίπισσας.

✍ Το μέρα-νύχτα μαζί, επί χρόνια κούρασε στο βαθμό που το 1985 έγιναν δυο 'κομμάτια'. Το ένα ήταν οι Τζον και Άντι Τέιλορ και το άλλο οι Λε Μπον και Νικ Ρόουντς. Οι πρώτοι δημιούργησαν το ντουέτο με όνομα Power Station. Οι δεύτεροι έγιναν οι 'Arcadia”. Ο ντράμερ Ρότζερ Τέιλορ έπαιζε ως μπαλαντέρ. Όλο αυτό κράτησε ένα χρόνο. Όταν έγιναν πάλι, ένα άλλαξαν και την εικόνα τους, ώστε να ενημερώσουν τον πλανήτη πως είχαν ωριμάσει. Δεν ήταν πια, τα teen idols.

✍ Συνέχισαν να είναι over the top, όπως ήταν και η δεκαετία του '80 στιλιστικά. “Αυτή η δεκαετία ήταν ένα συναρπαστικό πεδίο για τους μουσικούς και για τη δημιουργία του δικού σου ήχου. Κανείς μας δεν τολμούσε τότε να αντιγράψει τον άλλον. Όλοι είχαμε τη δική μας, ξεχωριστή ταυτότητα. Ήταν το παράσημο μας. Το '80 αφορούσε τον ατομικισμό. Το '90 μας ήθελε να φοράμε τις ίδιες φόρμες, τα ίδια τζιν και να είμαστε μέλη της ίδιας κλίκας”. Πώς ένιωθε ο Ρότζερ Τέιλορ το '90, αφότου είχε 'κακομάθει' το '80; “Δεν είχα στην ντουλάπα μου ούτε ένα τζιν”.

✍ Μεταξύ αυτών που τους έκανε ξεχωριστούς ήταν και η εμφάνιση τους στους διαγωνισμούς που είχαν ως θέμα τους lookalike τους, σε μια εποχή που το έκαναν μόνο οι Dolly Parton και Cher. Αποκάλυπταν ποιοι είναι, πριν την ανακοίνωση των βραβείων.

✍ Το 1995 κυκλοφόρησαν το 8ο studio album με τίτλο 'Thank You'. Είχε διασκευές τραγουδιών άλλων καλλιτεχνών. Το περιοδικό Q το χαρακτήρισε 'τη χειρότερη δουλειά όλων των εποχών'. Λίγο έλειψε να εξαφανίσει όσα είχαν χτίσει έως τότε οι Duran Duran.

✍ Στο ένατο studio album με τίτλο 'Medazzaland' υπάρχει το μοναδικό τραγούδι που ερμηνεύει ο Ρικ Ρόουντς. Γενικά, είναι το μοναδικό στο οποίο ακούγεται η φωνή του, να αφηγείται όσα πέρασε ο Λε Μπον σε μια επίσκεψη στον οδοντίατρο και υπό την επήρεια αναλγητικών για τις πολλές επόμενες ώρες. Ο τίτλος του τραγουδιού έγινε και αυτός του άλμπουμ.

✍ Το 2000 το γκρουπ συνέχισε τις... τεχνολογικές εξελίξεις, με τον πειραματισμό στην τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας, που επέτρεπε σε εικόνες τριών διαστάσεων που δημιουργούσε computer, να εμφανίζονται on stage, μαζί με τα μέλη.

✍ Το 2006, πριν εγκαταλείψει ο Άντι Τέιλορ για δεύτερη φορά, η μπάντα ηχογράφησε άλμπουμ με τίτλο 'Reportage', που είχε έντονα πολιτικό ύφος και θυμό. Δεν κυκλοφόρησε ποτέ -γιατί δεν έδωσε ποτέ το ΟΚ η Sony.

✍ O μόνος εκ των μελών που έκανε documentary ήταν ο Ρότζερ Τέιλορ. Ο τίτλος ήταν Searching for Roger Taylor και προβλήθηκε το 2000. Μπορείτε να το streamαρετε.

✍ Συνολικά έχουν ξεπεράσει τις πωλήσεις 100.000.000 δίσκων και ανήκουν στη λίστα των best-selling της ιστορίας. Έχουν κερδίσει και πάρα πολλά βραβεία, ενώ έχουν το δικό τους αστέρι στην Walk of Fame του Hollywood.

✍ Ο Λε Μπον δεν ήθελε να φτιάξουν νέο άλμπουμ. “Όταν μαζευτήκαμε για πρώτη φορά, προσπαθούσα να τους πείσω να γράψουμε ένα, δυο τραγούδια, γιατί όλοι πια περιορίζονται στα σινγκλ. Όλοι οι άλλοι ήθελαν να φτιάξουμε ολοκληρωμένη δουλειά. Οπότε νίκησε η πλειοψηφία. Είμαστε μια τετράδα καλλιτεχνών. Δεν έχουμε leader”.

✍ Όταν πήραν την απόφαση για τον 15ο δίσκο, είχαν μόλις τελειώσει περιοδεία και δεν μπορούσαν να βλέπουν άλλο ο ένας τον άλλον. “Υπήρχε όμως, μια αίσθηση του μοιραίου για αυτήν τη νέα δουλειά”, λέει ο Λε Μπον, ο οποίος αποκάλυψε πως μετά τις τέσσερις πρώτες ημέρες δουλειάς, είχαν προς εξέλιξη 25 τραγούδια.

✍ Πιστοί στις παραδόσεις, το music video του Invisible δημιουργήθηκε με σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που έχει το όνομα Huxley. “Ηχητικά είναι ένα πολύ ασυνήθιστο κομμάτι μουσικής” δήλωσε ο Νικ Ρόουντς στο Rolling Stone “καταφέραμε να σκαλίσουμε το γλυπτό όπως ακριβώς θέλαμε. Όταν ενώνεις όλα τα μουσικά όργανα, δημιουργείται ένας ήχος που ενδεχομένως να μην έχετε ξανακούσει ποτέ. Δεν λέω πως είναι κάτι επικό. Ή μάλλον, αυτό λέω”.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις