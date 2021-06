Οι Guns N' Roses ξαναβγαίνουν στους δρόμους πιο νηφάλιοι από ποτέ

Τα περιστατικά με μέλη να προκαλούν από φασαρίες έως διαδηλώσεις (έρμαια των ουσιών), ενώ ήταν στη σκηνή αλλά και εκτός αυτής, είναι αναρίθμητα. Το Rolling Stone είχε προσπαθήσει να αναφέρει κάποια από το μακροσκελή κατάλογο με τα συμβάντα που εξηγούν γιατί όντως οι Guns N' Roses ήταν 'το πιο επικίνδυνο γκρουπ του κόσμου'.

Πέραν του αλκοόλ και των ναρκωτικών, πολλά εξαρτώνταν και από τις διαθέσεις του Axl Rose. Όπως η σύνθεση της μπάντας. Είχε κατηγορηθεί για δικτατορικές μεθόδους που τελικά, διέλυσαν ένα από τις μεγαλύτερα success stories της ροκ σκηνής. Δεν κατάφερε να εξαφανίσει την παρέα που είναι μέχρι σήμερα μεταξύ αυτών που έχουν πουλήσει τα περισσότερα άλμπουμ στις ΗΠΑ. Αυτήν την εβδομάδα οι Guns N' Roses ανακοίνωσαν πως επιστρέφουν στους δρόμους, για 14 εμφανίσεις. Στο opening θα έχουν για μπασίστα το γιο του θρυλικού Eddie Van Halen, Wolfgang. Από τα original μέλη θα υπάρχουν οι Axl Rose, Slash και Duff McKagan. Θα τους συμπληρώσουν οι Dizzy Reed (πλήκτρα -από το 1990), Richard Fortus (κιθάρα -από το 2002), Frank Ferrer (ντραμς -από το 2006) και Melissa Reese (πλήκτρα -από το 2016).

Ας δούμε 36 πράγματα που τους αφορούν, ένα για κάθε χρόνο από τη στιγμή που εμφανίστηκαν στην παγκόσμια μουσική σκηνή, έως σήμερα.

✍ Το 1983 ο κιθαρίστας, τραγουδιστής και leader του συγκροτήματος LA Guns, Τraciil Guns σύστησε τον -κιθαρίστα- Chris Weber με τον -κιθαρίστα, τραγουδιστή και συνθέτη- Izzy Stradlin, όταν ο Weber τον ενημέρωσε πως θέλει να φτιάξει μια νέα μπάντα. Άρχισαν να γράφουν μουσικές, με τον Stradlin να φέρνει στην παρέα και τον παιδικό του φίλο, William Bailey (έως τότε απασχολείτο ως τραγουδιστής στους LA Guns, όπου τον είχε προτείνει ο Stradlin). Mε αυτήν την αλλαγή, ο Bailey άλλαξε και το όνομα του σε W. Axl. Rose.

✍ Οι τρεις τους έγιναν οι AXL και ως τέτοιοι έκαναν κάποιες εμφανίσεις σε σκηνή του βόρειου Χόλιγουντ. Όταν τελείωσαν, μετονομάστηκαν σε Rose. Σύντομα έμαθαν πως το όνομα ήταν ήδη 'πιασμένο' από συγκρότημα της Νέας Υόρκης. Έγιναν οι Hollywood Rose. Ο Weber πήρε δανεικά από τον πατέρα του, για να πληρώσει για το demo με τα πέντε τραγούδια της μπάντας. Λίγα shows αργότερα, o μάνατζερ του συγκροτήματος απέλυσε τον Rose -που πήγε πίσω στους LA Guns. Όχι για πολύ.

✍ Ο Guns αποκάλυψε χρόνια μετά πως “ο Axl διαπληκτίστηκε με τον εκπρόσωπο μας και εκείνος τον απέλυσε. Τότε μέναμε όλοι μαζί και η κατάσταση ήταν λίγο περίεργη. Το βράδυ που απολύθηκε ο Axl, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε τους Guns N' Roses. Την επομένη τηλεφώνησα στον Stradlin και του είπα 'θα φτιάξουμε μια νέα μπάντα. Θες να έλθεις;'. Τα πράγματα ήταν τόσο απλά. Δεν υπήρχε στη μέση κοκαΐνη. Μόνο η ιδέα που είχε ο Axl πως εξακολουθούσαμε να μπορούμε να γράψουμε τραγούδια και να τα ηχογραφούμε, γιατί είχαμε έτοιμο ένα ανεξάρτητο ΕΡ προς κυκλοφορία -οπότε ξέραμε πώς να κάνουμε τη δουλειά και πώς να εκφραζόμαστε με τον τρόπο μας”.

✍ Το όνομα Guns N' Roses προέκυψε από τα ονόματα των προηγούμενων γκρουπ όπου άνηκαν τα μέλη -και ήταν αυτά των Traciil Guns και Axl Rose. Τα original μέλη του προϊόντος της ροκ σκηνής του Λος Άντζελες, ήταν αυτοί οι δύο συν τον Stradlin, τον μπασίστα των LA Guns Loe Beich και τον ντράμερ του ίδιου συγκροτήματος, Rob Gardner. Έκαναν το ντεμπούτο τους στις 26/3 του 1985, στο κλαμπ με το όνομα 'Troubadour'. Ως συγκρότημα και εταιρία. “Είχαμε ως ιδέες για όνομα το Heads of Amazon και το AIDS, αλλά τα απορρίψαμε”.

✍ Μετά την πρώτη εμφάνιση, ο Beich αντικαταστάθηκε από τον Duff McKagan, ενώ έπειτα από διαδοχικές τους απουσίες οι Guns και Gardner 'διεγράφησαν' για να εμφανιστούν οι Slash και Steven Adler -πρώην μέλη των Hollywood Rose. Δυο ημέρες αργότερα το 'σχήμα' αυτό παρουσιάστηκε στη σκηνή του 'Troubadour' στις 6/6 του 1985. Ήταν εκείνο που έγινε γνωστό ως 'η πιο επικίνδυνη μπάντα του κόσμου', γνωστό για την κραιπάλη και το επαναστατικό πνεύμα.

✍ Οι Guns N' Roses που “έγιναν παράδειγμα προς μίμηση και παράδειγμα προς αποφυγή”, όπως 'κατακτούσαν' τον κόσμο (έχουν πουλήσει περισσότερους από 100.000.000 δίσκους, παγκοσμίως) ξεκίνησαν από εμφανίσεις για τις οποίες αμείβονταν με 50 δολάρια και είχαν για κοινό 13 άτομα. Τα μέλη ζούσαν στο ίδιο σπίτι και την 'έβγαζαν' με μπισκότα και φθηνά κρασιά, αφού δεν υπήρχαν χρήματα για κάτι άλλο. Αναφέρονταν σε αυτό το σπίτι ως 'The Hell House'. Αρχικά ερμήνευαν δικές τους δημιουργίες, αλλά και κάποιες των Aerosmith, Elvis Presley και Rolling Stones. Έως τα τέλη του 1985 είχαν 14 δικά τους 'κομμάτια'. Μεταξύ τους ήταν μια πρώιμη version του 'Welcome to the Jungle'.

✍ Εικοσιτετράωρα μετά την πρώτη εμφάνιση της τελικής σύνθεσης, τα μέλη μπήκαν σε ένα βαν για να κάνουν ίσως την πιο ανοργάνωτη περιοδεία της ιστορίας, στη Δυτική Ακτή (από το Σακραμέντο της Καλιφόρνια έως το Σιάτλ της Ουάσινγκτον). Ο εξοπλισμός 'ταξίδευε' σε άλλο βαν. Και τα δυο τα παράτησαν στoν τελικό προορισμό, όταν ένα 'έμεινε' από μηχανή. Όταν επέστρεψαν στη βάση τους -με οτοστόπ- είχαν μαζί τους μόνο τις κιθάρες τους. Αυτή η ιστορία κατεγράφη στην ιστορία τους ως Hell Tour. “Μας έδειξε για το τι είμαστε ικανοί και τι ήμασταν διατεθειμένοι να αντέξουμε για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας ως μπάντα” είχε δηλώσει ο McKagan.

✍ Όπως επέστρεφαν στο Λος Άντζελες από τη Hell Tour, σε ένα Toyota Celica που είχε σταματήσει να τους πάρε, έπεσε πάνω τους ένα αυτοκίνητο με μεγάλη ταχύτητα. Αυτό το σοβαρό αυτοκινητικό ατύχημα είχε ως συνέπεια ένα κάταγμα στο χέρι του Adler.

✍ Στις 10/10 του 1985 οι Guns N' Roses εκτέλεσαν για πρώτη φορά το Paradise City, στο 'Troubadour'. Τα μέλη ένιωσαν πως μόλις είχαν βρει την εικόνα τους. Αφορούσε πολύ αλκοόλ, ναρκωτικά, φρενήρες rock n roll, με το flyer της πρώτης εμφάνισης για το 1986να είναι χαρακτηριστικό: έγραφε “get yourself together, drink till you drop, forget about tomorrow, have another shot. Happy New Year from the boys who brought you the most chaotic shows of 1985”. Σημείωστε και ότι οι Aerosmith τους απέφευγαν, όταν ήθελαν να παραμείνουν νηφάλιοι.

✍ Οι εμφανίσεις τους στη σκηνή του Hollywood τους έκαναν αντικείμενα του πόθου για πολλές δισκογραφικές εταιρίες. Υπέγραψαν με την Geffen Records, το Μάρτιο του 1986. Πήραν 75.000 προκαταβολή. Είχαν απορρίψει διπλάσια προσφορά από εταιρία που ήθελε να τους αλλάξει το image και τον ήχο. Η Geffen τους είπε να κάνουν ό,τι θέλουν.

✍ Φήμες θέλουν τον Rose να είχε πει στη γυναίκα εκπρόσωπο της Chrysalis records πως το συγκρότημα θα προτιμούσε αυτήν την εταιρία, αν εκείνη διέσχιζε γυμνή τη Sunset Boulevard. Ήταν κάτι που η γυναίκα αρνήθηκε να κάνει και οι Guns N' Roses πήγαν στην Geffen Records. Τη μέρα που ήταν να υπογράψει ο Rose, δεν έβρισκε τους φακούς επαφής του και είχε πιστέψει πως κάποιος τους είχε κρύψει, ώστε να μην μπορεί να διαβάσει το συμβόλαιο. Ο Slash έβαλε πλάτη, βρήκε τους φακούς και προσπάθησε να βρει και τον φίλο του που καθόταν στη μέση ενός δρόμου, σε στάση meditation.

✍ Το Δεκέμβριο του 1986 οι Guns N' Roses κυκλοφόρησαν ένα EP με τέσσερα τραγούδια και τίτλο 'Live ?!*@ Like a Suicide'. Ο στόχος τους ήταν να έχει να ασχολείται με κάτι το κοινό τους, όσο θα απείχαν από τις σκηνές για να ετοιμάσουν το πρώτο τους άλμπουμ. Μη ξεχνάτε πως είχαν 'χτίσει' αυτό που ήταν στις live εμφανίσεις τους που γίνονταν σε όλο και μεγαλύτερους χώρους, μπροστά σε μεγαλύτερα κοινά. Έως τότε δεν είχαν εκπρόσωπο. Απέκτησαν τον Αύγουστο του 1986, γιατί πια δεν γινόταν να τα βγάλουν πέρα μόνοι.

✍ Το 'Appetite for Destruction' κυκλοφόρησε στις 21/7 του 1987. Είχε εμφανιστεί ο παραγωγός Spencer Proffer για να δουλέψει δυο τραγούδια (Nightrain και Sweet Child of Mine). Αρχικά έπρεπε να διαπιστωθεί αν μπορεί να συνεργαστεί με τα μέλη της μπάντας. Τα εννέα τραγούδια που έφτιαξαν παρέα έδειξαν πως μπορεί. Κάτι που αρνήθηκαν να κάνουν άλλοι -μέσω προτάσεων για αλλαγές ήχου που απορρίφθηκαν. Μπήκαν στο στούντιο το Γενάρη του 1987. 'Έφαγαν' τις δυο πρώτες εβδομάδες, για να ηχογραφούν τα βασικά. Ένα μήνα για τον ήχο που προστέθηκε πάνω στην αρχική ηχογράφηση. Με τα ντραμς τελείωσαν σε έξι μέρες. Ο Axl χρειάστηκε μήνες για τις ερμηνείες, γιατί επέμενε να ηχογραφεί κάθε στίχο ξεχωριστά.

To εξώφυλλο του Appetite for Destruction GUNS N ROSES

✍ Το εξώφυλλο του 'Appetite for Destruction' που είδαμε, δεν ήταν αυτό που είχε σχεδιαστεί αρχικά. Εκείνο απεικόνιζε σουρεαλιστική σκηνή, με τέρας που στιλέτα για δόντια επετίθετο με μανία σε έναν βιαστή ρομπότ. Η μπάντα επέμενε πως 'είναι συμβολική δήλωση για την κοινωνία, με το ρομπότ να εκπροσωπεί το βιομηχανικό σύστημα που βιάζει και μολύνει το περιβάλλον'. Δεν έπεισε. Η δουλειά του Robert Williams πήγε στράφι και αντικαταστάθηκε με αυτή του Andy Engell που βασίστηκε σε σχέδιο tattoo artist που είχε αναλάβει τον Rose.

✍ To πρώτο single που κυκλοφόρησε είχε τον τίτλο 'It's so easy'. “Βγήκε” στις 15/6 του 1987 μόνο στη Μεγάλη Βρετανία και 'πήγε' στο Νο48 των charts. Στις ΗΠΑ έκαναν πρεμιέρα με το 'Welcome to the jungle'. Το συνόδευσαν και με το music video. Δεν έπαιζαν ιδιαίτερα, έως ότου ο ιδρυτής της δισκογραφικής τους εταιρίας έκανε τα δέοντα για να εμφανιστεί το video στο MTV, στο rotation που γινόταν μετά τα μεσάνυχτα. Η πρώτη παρουσίαση έγινε στις 4 τα ξημερώματα. Ήταν αρκετό για να κάνει θραύση και να αρχίσουν να το ζητούν οι φαν της συγκεκριμένης μουσικής σκηνής.

✍ Ο Rose είπε πως η έμπνευση του για τους στίχους ήταν μια συνάντηση που είχε με έναν άστεγο, ενώ έβγαιναν με ένα φίλο του από το λεωφορείο που μόλις είχε φτάσει στη Νέα Υόρκη. Ο άστεγος φώναζε “ξέρετε που είστε; Είστε στη ζούγκλα, θα πεθάνετε”.

✍ Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ το γκρουπ βγήκε στους δρόμους για το υπόλοιπο του 1987. Για την ακρίβεια, ήταν στο δρόμο -σε όλον τον πλανήτη- για 16 μήνες. 'Άνοιγε' τους Motley Crue και τον Alice Cooper, ενώ εμφανιζόταν και με τους Cult. Σε μια από αυτές τις εμφανίσεις δεν παρουσιάστηκε ο Rose. Είχε συλληφθεί γιατί είχε χτυπήσει 'σεκιουριτά'. Τον αντικατέστησε συνεργάτης του γκρουπ.

✍ Το 'Appetite for Destruction' έφτασε στο Νο1 τον Αύγουστο. Ακολούθησε η κυκλοφορία ακουστικής εκδοχής των επιτυχιών και αυτή παλαιότερου υλικού. Οι στίχοι του 'One in a million' ήταν ρατσιστικοί και ομοφοβικοί. Ο Rose είχε πει πως “δεν έχω κάτι εναντίον των γκέι, όταν δεν μου επιβάλουν κάτι. Είχα μια πολύ κακή εμπειρία κάποια στιγμή”. Αυτή δηλαδή, ήταν η προσπάθεια του για συγγνώμη. Μετά την έκανε πιο ξεκάθαρη -γιατί είχε γίνει χαμός.

✍ Τον Αύγουστο του 1988, σε εμφάνιση στο Monsters of Rock Festival στην Αγγλία, δυο άνθρωποι πέθαναν από την ένταση του slam dancing ενόσω ήταν στη σκηνή οι Guns N' Roses.

✍ Το 1989, μετά την ολοκλήρωση της παγκόσμιας περιοδείας τα μέλη πήγαν διακοπές. Όπως γράφει το Rolling Stone, ο Slash δεν είχε να κάνει πολλά. Οπότε έπινε και έπαιρνε ναρκωτικά όλη μέρα. “Είχα πάθει εφιαλτική εμμονή που διήρκεσε έως το 1991” έγραψε στην αυτοβιογραφία του. Σε μια κρίση, πέρασε γυμνός μέσα από τζαμαρία γιατί τον κυνηγούσε ένα τέρας, με όπλα. Χρησιμοποίησε μια καθαρίστρια του ξενοδοχείου όπου έμενε, ως ασπίδα -προς το τέρας-, έτρεξε μέχρι το λόμπι και κρύφτηκε πίσω από μια μηχανή του γκαζόν. Μετά συνήλθε. Άλλη βραδιά έριξε γροθιά στον David Bowie γιατί κοιτούσε για πολύ ώρα τη σύντροφο του.

✍ Το 1990 οι Guns N' Roses ήταν πλούσιοι και διάσημοι. Ήταν και βαθιά 'βυθισμένοι' στην ηρωίνη, όπως είχε ομολογήσει δημοσίως ο Rose. Έδιωξαν τον Steven Adler, κρίνοντας πως ο εθισμός του δεν του επέτρεπε να κάνει σωστά τη δουλειά του (για μια ηχογράφηση χρειάστηκαν 30 προσπάθειες). Αντικαταστάθηκε από τον Matt Sorum. Έγινε και μια ακόμα προσθήκη: αυτή του Dizzy Reed στα πλήκτρα -που υπάρχει μέχρι σήμερα. Το Σεπτέμβριο του 1991 η μπάντα κυκλοφόρησε δυο άλμπουμ, την ίδια ημέρα: το Use Your Illusion 1 και 2. Με αυτήν τη σειρά εμφανίστηκαν και στα charts.

✍ Η περιοδεία που ακολούθησε 'κράτησε' 28 μήνες και ήταν γεμάτη προβλήματα. Όπως αναφέρει το Biography Channel http://www.thebiographychannel.co.uk/biographies/guns-n-roses.html σε μια εμφάνιση, ο Rose επιτέθηκε σε φαν που κρατούσε κάμερα και βιντεοσκοπούσε το show. Όταν επικράτησαν οι ψυχραιμότεροι, εκείνος από τα νεύρα του εγκατέλειψε το χώρο. Ακολούθησε πανικός, με δεκάδες τραυματίες.

✍ Είχε προηγηθεί επίθεση σε γειτόνισσα του, με σπασμένο μπουκάλι κρασιού και ένα κομμάτι κοτόπουλου. Συνελήφθη, πέρασε τέσσερις ώρες στο κρατητήριο και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 5000 δολάρια. Η γειτόνισσα είπε πως έκανε πολύ φασαρία ώρα κοινής ησυχίας και είχε πάει να του κάνει σύσταση. Εκείνος επέμενε πως η γυναίκα αυτή ήταν φανατική οπαδός του “που δεν άντεχε την απόρριψη”.

✍ Το 1991 εγκατέλειψε τους Guns N' Roses ο Izzy Stradlin, ο οποίος είχε ολοκληρώσει το πρόγραμμα απεξάρτησης. Η αφορμή ήταν μια έντονη διαφωνία που είχε με τον Rose. Αντικαταστάθηκε από τον Gilby Clarke που όπως είχε δηλώσει ο Slash 'μας έσωσε'. Για την ιστορία, show του 1992 στο Μόντρεαλ επίσης, κατέληξε σε 'μάχη', όταν η μπάντα αποφάσισε να παίξει τα μισά τραγούδια από αυτά που είχε προγραμματίσει. Λίγο καιρό αργότερα πήρε το βραβείο της καλύτερης μπαλάντας, από το MTV για το 'November Rain'.

✍ Έως τότε είχαν μόλις ένα single που είχε φτάσει στο Νο1 του Billboard Hot 100. Ήταν το 'Sweet child of mine' -του πρώτου άλμπουμ που κυκλοφόρησαν ποτέ. Το riff ανήκει στον Slash, ο οποίος το σιχαινόταν. Είχε προκύψει στο πλαίσιο εξάσκησης που έκανε, αλλά άρεσε στον Rose και αποφάσισε -για όλους- να το χρησιμοποιήσουν. Ανέλαβε να γράψει και τους στίχους. Μετά τους πρώτους κανείς δεν μπορούσε να τον βοηθήσει με τη συνέχεια. Για αυτό και επαναλαμβάνεται -πολύ- το 'where do we go now'.

✍ H περιοδεία για τα δυο σε μια κυκλοφορίες τελείωσε τον Ιούλιο του 1993 στο Μπουένος Άιρες. Είχαν επισκεφτεί 27 διαφορετικές χώρες, σε αυτό που ήταν 'η πιο μεγάλη περιοδεία στην ιστορία της ροκ'. Πριν 'βγει' η χρονιά είχε κυκλοφορήσει νέα δουλειά, με τίτλο 'Spaghetti Incident' που δεν τρελάθηκε (εύλογα) στις πωλήσεις. Άρχισαν να δημιουργούνται μεγαλύτερα ρήγματα, μεταξύ των μελών που δεν κυκλοφόρησαν τίποτα για την επόμενη πενταετία.

✍ Οι Slash, Gilby Clarke και McKagan είπαν το πικρό 'αντίο' το 1996 και δημιούργησαν με μέλη των Stone Temple Pilots τους Velvet Revolver. O Slash απηύδησε όταν ο Rose επέμενε να ηχογραφεί και να ξαναηχογραφεί το 'μέρος' του στη διασκευή του 'Sympathy of the devil' έως ότου να ακουστεί σαν τον Keith Richards. Ο Clarke έφυγε 'γιατί κανείς δεν μου είχε ζητήσει να κάνω κάτι για αυτήν τη δουλειά και κατάλαβα ότι δεν με χρειάζονται άλλο'.

✍ Το 2011 ο McKagan έγινε ιδιοκτήτης εταιρίας διαχείρισης περιουσίας. Είχε διαλύσει το συκώτι του από τις καταχρήσεις και κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας που έκανε, το 1994 συνειδητοποίησε ότι ποτέ δεν είχε καταλάβει πώς μοιράζονται τα οικονομικά του συγκροτήματος. Αποφάσισε έτσι, να παρακολουθήσει σχετικά μαθήματα στο Santa Monica Community College. Μετά πήγε και στο Πανεπιστήμιο του Σιάτλ και όταν ολοκλήρωσε τις σπουδές, ίδρυσε την Meridian Rock για να βοηθά άλλους μουσικούς.

✍ Ο μόνος που είχε μείνει στους Guns N' Roses από τα original μέλη ήταν ο Rose. Ακολούθησε κι εκείνος το ρεύμα και έφτιαξε άλλη μπάντα, το 1998. Δούλευε επί του άλμπουμ με τίτλο 'Chinese Democracy' από το 1994 και το 1999 είχε πει πως είναι έτοιμος να το κυκλοφορήσει.

✍ Η κυκλοφορία αυτή έγινε πραγματικότητα το Νοέμβριο του 2008, στο MySpace. Ήταν το πρώτο άλμπουμ των Guns N' Roses, μετά το 1993. Έως σήμερα το 'Chinese Democracy' παραμένει ο πιο ακριβός στην ιστορία παραγωγής ροκ άλμπουμ. Σύμφωνα με τους New York Times είχε στοιχίσει 13.000.000 δολάρια. Ηχογραφήθηκε σε 15 διαφορετικά στούντιο και με αρκετούς διαφορετικούς παραγωγούς, ενόσω οι διαδικασίες διακόπτονταν λόγω μηνύσεων και αντιπαραθέσεων των μελών.

✍ Στο μεσοδιάστημα, η δισκογραφική εταιρία με την οποία είχαν συμβόλαιο οι Guns N' Roses κυκλοφόρησε ένα best-of άλμπουμ, το 2004. Ο Rose έκανε τα πάντα για να μη 'βγει' ποτέ στα δισκοπωλεία. Στο 'πάντα' ήταν και μια μήνυση. Είχε εξασφαλίσει από το 1997 όλα τα δικαιώματα του ονόματος της μπάντας.

✍ Έως το 2010 η -κακή- φήμη τους προηγείτο των ιδίων. Οι ακυρώσεις και οι καθυστερήσεις στην έναρξη εμφανίσεων είχαν γίνει ο κανόνας.

✍ Το 2012 η κλασική σύνθεση του συγκροτήματος (Axl Rose, Duff McKagan, Dizzy Reed, Slash, Matt Sorum, Steven Adler και Izzy Stradlin) μπήκε στο Rock and Roll Hall of Fame. Ήταν η πρώτη χρονιά που είχαν το δικαίωμα αυτής της εισόδου και προτιμήθηκαν.

✍ Στις 8 Απριλίου του 2016, οι Slash και Duff McKagan συνάντησαν τους φίλους τους, στη T-Mobile Αrena του Λας Βέγκας. H περιοδεία 'Not in this lifetime' που αφορούσε 21 πόλεις, 'έβγαλε' περισσότερα από 480.000.000 δολάρια. Είναι τα τέταρτα μεγαλύτερα κέρδη, στην ιστορία των περιοδειών. Παρεμπιπτόντως, πήρε το όνομα της από την αντίστοιχη φράση του Rose, σε συνέντευξη που είχε δώσει το 2012, ως απάντηση στην ερώτηση "υπάρχει περίπτωση reunion;".

✍ Το 2018 έγινε remaster του 'Appetite for Destruction', με 73 τραγούδια (σε 4 CD) εκ των οποίων τα 49 κυκλοφορούσαν για πρώτη φορά. Μέσα στο πακέτο υπήρχαν και φωτογραφίες που είχε 'τραβήξει' ο Rose και δεν είχε δει ποτέ κανείς φαν, αλλά και memorabilia. Το τραγούδι 'Shadow of your love' ήταν το πρώτο που κυκλοφόρησε η μπάντα, σε μια δεκαετία.

✍ Το 2019 η μπάντα 'έβγαλε' 44.000.000 δολάρια, σε 29 shows που εμφανίστηκε στο πλαίσιο της περιοδείας 'Not in this lifetime'. Πληροφορίες ήθελαν να αμείβεται με περισσότερα από 4 εκατομμύρια ανά σόου. Το πιο εντυπωσιακό ήταν πως οι Guns N' Roses έφτασαν εκεί, χωρίς να έχουν κάποιον μεγάλο χορηγό. Το 2020 ανακοινώθηκε νέα περιοδεία που σταμάτησε η πανδημία. Προφανώς όχι για πάντα.

