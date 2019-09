Οι Μetallica δεν ξέχασαν τον αδικοχαμένο Κλιφ Μπάρτον

Ακόμα και 33 χρόνια μετά το θάνατό του, οι Metallica δεν μπορούν να ξεχάσουν τον Κλιφ Μπάρτον.

Ο μπασίστας της πρώτης μουσικής νιότης του συγκροτήματος σκοτώθηκε σαν σήμερα το 1986 σε τροχαίο ατύχημα του λεωφορείου της μπάντας στη Σουηδία στο πλαίσιο της περιοδείας Damage Inc για το Master of Puppets.

Κατά τραγική ειρωνεία ο Μπάρτον άρχισε να παίζει μπάσο στα 13 του χρόνια στη μνήμη του αδερφού του ο οποίος επίσης χάθηκε πρόωρα.

Συμμετείχε στα τρία πρώτα άλμπουμ των Metallica (Κill em All, Right the Lightning, Master of Puppets) αλλά το νήμα της ζωής του κόπηκε πολύ γρήγορα, μόλις στα 24 του χρόνια.

Στην μπάντα αντικαταστάθηκε από τον Τζέισον Νιούστιντ ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του στo Ep των Μetallica "Garage Days Re-Revisited" που κυκλοφόρησε το 1987, ένα σχεδόν χρόνο μετά το θάνατο του Μπάρτον.

Ιδού το tweet των Metallica

Το εμβληματικό σόλο του Μπάρτον στο Anesthesia (Pulling Teeth) σε συναυλία της μπάντας το 1983.