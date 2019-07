Όταν ο Bowie προσπάθησε να πετάξει πάνω από το κοινό του (και τσάκισε τον αστράγαλό του)

Ήταν 14 Ιουλίου του 1973 λίγες εβδομάδες πριν ο David Bowie αφήσει για πάντα το alter ego του, Ziggy Stardust. Εκείνο το βράδυ έπαιζε στο Salisbury City Hall.

Οι θεατές εκείνο το βράδυ είδαν τον Bowie σε μια επική εμφάνιση να ερμηνεύει μεταξύ άλλων το "White Light White Heat" των Velvet Undergorund, το "Lets Spend the Night Together" των Rolling Stones, αλλά και το "Round & Round" του Chuck Berry εκτός από τα δικά του θρυλικά κομμάτια από τα πρώτα του έξι άλμπουμ. Το 1973 άλλωστε κυκλοφόρησε το Aladdin Sane που περιελάμβανε και το "Jean Genie".

Κατά τη διάρκεια του show ο "λεπτός λευκός Δούκας" άλλαξε πολλά κουστούμια που είχε σχεδιάσει ο Kansai Yamamoto, ανάμεσά τους και τον ασύμμετρο μανδύα ο οποίος έγινε σήμα κατατεθέν της τότε περιοδείας του.

Την ώρα λοιπόν που έπαιζαν οι Spiders, η μπάντα που τον συνόδευε, ο Bowie αποφάσισε να αποτολμήσει κάτι που δεν είχε κάνει ποτέ μέχρι τότε. Ανέβηκε στις σκαλωσιές που στήριζαν τα ηχεία πάνω από τη σκηνή, και βούτηξε στο κενό. Όπως παρατηρούσε αυτόπτης μάρτυρας, προφανώς ήθελε να μιμηθεί τον φίλο του Iggy Pop, ο οποίος επιδιδόταν σε τέτοιου τύπου παράτολμες ενέργειες on stage. Ο πιανίστας Mike Garson θυμάται πως για λίγες στιγμές, ο "άνθρωπος που έπεσε στη γη" πράγματι έμοιαζε να πετάει. Μετά την πτώση του, συνέχισε το live κανονικά, ωστόσο ήταν αναγκασμένος να το κάνει καθιστός σε μια καρέκλα πριν παίξει το "White Light White Heat", λίγο πριν το τέλος.

Μάλιστα, εξομολογήθηκε στο κοινό του πως αισθανόταν πως είχε σπάσει τον αστράγαλό του.

Σύμφωνα με τον Dave Mulley που ήταν στο live και αποκάλυψε την όλη ιστορία, ο Ziggy Stardust είχε παίξει τότε τα εξής:

Hang on to Yourself

Ziggy

Watch that Man

Wild Eyed Boy

All the Young Dudes

Oh! You Pretty Things

Moonage Daydream

Changes

Space Oddity

Jean Genie/Love Me Do

Time

Width of a Circle

Lets Spend the Night Together

Suffragette City

Round and Round

Rock and Roll Suicide

Το ηχητικό ντοκουμέντο της συναυλίας εδώ: