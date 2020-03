Ο κορονοϊός δεν τους σταματά: Από Coldplay μέχρι Legend, μουσικοί παίζουν στο ίντερνετ

Για να ελαφρύνουν το βάρος όλων εμάς που τηρούμε ευλαβικά το «Μένουμε σπίτι» για να μη συμβάλουμε στη διάδοση του κορονοϊού, μια σειρά από σταρ της μουσικής σκηνής κατέφυγαν ο καθένας στην αγαπημένη του διαδικτυακή πλατφόρμα για να παίξουν μουσική. Οι περφόρμανς ποικίλουν από «αυτοσχεδιασμό» του Chris Martin των Coldplay (live-stream 30 λεπτών στο Instagram) μέχρι μίας ώρας προγραμματισμένο show από τον Yungblud (στο YouTube).

Ο frontman των Coldplay, Chris Martin ήταν από τους πρώτους που, στο Instagram, έδωσε ένα μικρό live gig από το σπίτι του. Έπαιξε στο πιάνο και στην κιθάρα, μίλησε με θαυμαστές του, δέχθηκε παραγγελίες είτε για τραγούδια του συγκροτήματος είτε γα επιτυχίες άλλων, όπως το «Life On Mars» του Μπόουι. Όλα αυτά έγιναν υπό τη σκέπη του hashtag #TogetherAtHome, μιας πρωτοβουλίας για την αλληλεγγύη την περίοδο της έξαρσης του κορονοϊού και τη συμβολή στην προσπάθεια να εμποδιστεί η εξάπλωσή του. Ο Martin είχε επίσης την ιδέα να ακολουθεί διαφορετικός μουσικός κάθε μέρα, κι έτσι έδωσε τη σκυτάλη στον John Legend.

Ο Legend δεν άφησε τη σκυτάλη να πέσει κάτω: ανταποκρίθηκε με μια περφόρμανς 53 λεπτών στο Instagram (κάπου στη μέση, ήλθαν δίπλα του η σύζυγός του, η Chrissy Teigen και η κορούλα τους, Luna). Και αυτός δέχθηκε παραγγελίες, καθώς και μία από τη Luna (το «A Tale as Old as Time» από την ταινία του 1991 «Beauty and the Beast»).

Εκτός αυτού του hashtag, αλλά πάντα στο Instagram, άλλοι μουσικοί έπαιξαν για αυτούς που «μένουν σπίτι», συμπεριμβανομένου του Αυστραλού τραγουδιστή και τραγουδοποιού Keith Urban ο οποίος έδωσε περφόρμανς μπροστά από ένα μονομελές κοινό: τη Νικόλ Κίντμαν. Σύντομη περφόρμανς στο στούντιό της έδωσε και η Christine and the Queens και έκλεισε προσκαλώντας όλους να έρχονται στα καθημερινά stream της.

Ο Ben Gibbard των Death Cab for Cutie δίνει - στο YouTube - συναυλίες από το σπίτι του, κάθε μέρα για τις δύο εβδομάδες της προγραμματισμένης καραντίνας.

Αντίθετα με όλους τους άλλους, ο Yungblud δεν αυτοσχεδίασε. Σχεδίασαν και βιντεοσκόπησαν ένα μίας ώρας show και το ανέβασαν στο YouTube την περασμένη Δευτέρα.