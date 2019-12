Roxette: Πέθανε η τραγουδίστρια Μαρί Φρέντρικσον

Μετά από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο, που έδειχνε αρχικά να κερδίζει, η Μαρί Φρέντρικσον, η διάσημη τραγουδίστρια των Roxette, έφυγε από τη ζωή την Δευτέρα σε ηλικία 61 ετών.

Η Σουηδέζα ερμηνεύτρια μαζί με τον Περ Γκέσλε συνέθεσαν ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα όλων των εποχών και έγιναν γνωστοί σε όλο τον πλανήτη.

To 2002 η Φρέντρικσον κατέρρευσε στο μπάνιο του σπιτιού της και μετά από ιατρικές εξετάσεις διαγνώστηκε με όγκο στο πίσω μέρος του κρανίου της.

Εκανε επέμβαση και σειρά χημειοθεραπειών και επέστρεψε στο μουσικό στερέωμα το 2004, ακμαία και δυνατή και αφού είχε τιμηθεί ακόμα και από το βασιλιά της Σουηδίας.

Το θάνατό της, που προήλθε από μετάσταση του καρκίνου. ανακοίνωσε την Τρίτη το πρωί ο σύζυγός της και τα δύο της παιδιά. Η κηδεία της θα γίνει σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο όπως ήδη ανακοινώθηκε.

Η υπέροχη φωνή της Φρέντρικσον και τα έξυπνα τραγούδια των Roxette "έντυσαν" χιλιάδες παιδικά πάρτι κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 80 και του 90.

Ποιος άλλωστε δεν έχει τραγουδήσει το Spending my time, το Listen to your heart, το The Look και τα άλλα πασίγνωστα κομμάτια της σουηδικής μπάντας.

Η Φρέντρισκον ήταν ένα πλάσμα της μουσικής. Επαιζε πιάνο και πλήκτρα, διέθετε εξαιρετική φωνή και μπήκε από μικρή στη μουσική βιομηχανία κάνοντας πολλές συνεργασίες.

Η καριέρα της εκτοξεύτηκε με τους Roxette και ιδιαίτερα μετά το The Look που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1989 και καρφώθηκε στο Νο1 25 χωρών. Με το κομμάτι αυτό η σουηδική πάντα κατέκτησε την αμερικανική και ευρωπαϊκή αγορά.

Λίγο αργότερα, το album Joyride, (ήταν το τρίτο τους) ξεπούλησε καθώς έφτασε στα 11 εκατομμύρια πωλήσεις!

Απολαύστε μερικά από τα τραγούδια των Roxette