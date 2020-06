Πέθανε η λατρεμένη τραγουδίστρια του βρετανικού στρατού Vera Lynn

Η αγαπημένη τραγουδίστρια του βρετανικού στρατού, Vera Lynn, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Την είδηση του θανάτου της επιβεβαίωσε η οικογένειά της το πρωί της Πέμπτης, 18/06/2020, με μία λιτή ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το BBC, η τραγουδίστρια ήταν ιδιαίτερα γνωστή, για την ερμηνεία επιτυχιών όπως το We Will Meet Again, στα στρατεύματα της πρώτης γραμμής, κατά την διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Η οικογένειά της στην ανακοίνωση για την είδηση του θανάτου της δήλωσε: "Λυπόμαστε βαθιά που ανακοινώνουμε το θάνατο μιας εκ των αγαπημένων τραγουδιστριών της Βρετανίας".

Η οικογένεια επιβεβαίωσε ότι πέθανε την Πέμπτη 18/6, ενώ ήταν περιτριγυρισμένη από τα αγαπημένα της πρόσωπα.



Ο βρετανικός στρατός ανήρτησε στο Twitter ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρετισμού για την τραγουδίστρια.

"Σήμερα με τον λυπηρό θάνατο της Dame Verra Lynn, χάσαμε την Αγάπη μας. Αλλά ξέρουμε ότι θα βρεθούμε και πάλι... Αναπάυσου εν Ειρήνη Vera"