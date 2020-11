Πέθανε ο σπουδαίος Ken Hensley των Uriah Heep

Ο σπουδαίος κιμπορντίστας και συνθέτης των Uriah Heep, Ken Hensley, έφυγε από τη ζωή στα 75 του έτη στα σπίτι του στην ισπανία, όπως έκανε γνωστό ο αδελφός του,Trevor Hensley.

Ο Hensley ήταν ο άνθρωπος που έγραψε σπουδαία κομμάτια όπως τα "Lady in Black", "Easy livin", "The wizard", "Look at yourself".

"Ενημερώνω με βαριά καρδιά ότι ο αδελφός μου, Ken Hensley, πέθανε ήσυχα το απόγευμα της Τετάρτης" έγραψε. Και πρόσθεσε: "Η υπέροχη γυναίκα του, Μόνικα, βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό του και τον συνόδεψε στα τελευταία του λεπτά". "Ήμαστε όλοι συντετριμμένοι από αυτήν την τραγική και απίστευτα απροσδόκητη απώλεια. Θα σας παρακαλούσαμε να μας αφήσετε λίγο χρόνο και χώρο για να διαχειριστούμε αυτήν τη δυσβάσταχτη απώλεια" κατέληξε στο μήνυμά του στα social media.

Οι Uriah Heep εξέφρασαν τη θλίψη τους με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του συγκροτήματος.

Το 1965, σχημάτισε τους The Gods, συνεργαζόμενος κατά διαστήματα, με τον μετέπειτα κιθαρίστα των Rolling Stones, Μικ Τέηλορ, τον τραγουδιστή και μπασίστα Γκρεγκ Λέηκ (King Crimson, Emerson, Lake and Palmer), τον μπασίστα Πωλ Νιούτον (Uriah Heep), τον μπασίστα Τζον Γκλάσκοκ (Jethro Tull) και τον ντράμερ Λι Κέρσλεηκ (Uriah Heep, Ozzy Osbourne).

Το 1968, υπέγραψαν συμβόλαιο με την δισκογραφική εταιρεία "Columbia Records" και ηχογράφησαν τους δίσκους "Genesis" (1968) και "To Samuel A Son" (1969). Μετά την κυκλοφορία του δεύτερου δίσκου, ο Νιούτον αποχώρησε για να ενταχθεί στο συγκρότημα των Spice, γεγονός που οδήγησε στη διάλυση των The Gods.

Ο Χένσλεϊ δημιούργησε τους Toe Fat με τον Κλιφ Μπένετ και τον Ρόμπερτ Ράουσερ, ηχογραφώντας το ομώνυμο άλμπουμ τους, πριν αποχωρήσει για να ενταχθεί και αυτός στους Spice, τα Χριστούγεννα του 1969. Στις αρχές του 1970, οι Spice μετονομάστηκαν σε Uriah Heep και με τη σύνθεση τους να περιλαμβάνει εκτός του Χένσλεϊ και του Νιούτον, τον κιθαρίστα Μικ Μποξ, τον τραγουδιστή Ντέηβιντ Μπάιρον ξεκίνησαν να παίζουν τις πρώτες τους συναυλίες.

Οι Uriah Heep κυκλοφόρησαν τον πρώτο τους δίσκο, "Very 'eavy...Very 'umble" το καλοκαίρι του 1970 και γνώρισαν μεγάλη επιτυχία, με τους επόμενους δίσκους τους, "Salisbury" (1971), "Look at Yourself" (1971), "Demons and Wizards" (1972), "The Magician's Birthday" (1972) και "Sweet Freedom" (1973), όπως και με το ζωντανά ηχογραφημένο "Uriah Heep Live" του 1973. Ο Χένσλεϊ αποτέλεσε το βασικό συνθέτη των τραγουδιών του συγκροτήματος, γράφοντας μεγάλες επιτυχίες όπως τα "Stealin' ", "Sunrise", "Easy Livin' ", "The Wizard", "Look at Yourself", "July Morning", "Lady in Black" και "Salisbury".

Το 1973, κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός δίσκος του Χένσλεϊ με τίτλο "Proud Words On A Dusty Shelf". Οι Uriah Heep συνέχισαν να κυκλοφορούν δίσκους με μικρότερη εμπορική επιτυχία, με τον Χένσλεϊ να αποχωρεί μετά το "Conquest" του 1980.

Το 1981 δημιούργησε τους Shotgun, αναλαμβάνοντας τα φωνητικά και τα πλήκτρα του συγκροτήματος και αφού άλλαξαν το όνομα τους σε Ken Hensley Band, κυκλοφόρησαν το δίσκο "Free Spirit". Το 1982, εντάχθηκε στο χαρντ ροκ συγκρότημα Blackfoot, με τους οποίους ηχογράφησε τους δίσκους "Siogo" και "Vertical Smiles" και έγραψε τη μεγάλη επιτυχία "Send Me An Angel".

Ο Χένσλεϊ αποσύρθηκε και επανήλθε κατά καιρούς για συνεργασίες, όπως αυτή με τους W.A.S.P. για το δίσκο "The Headless Children", το 1989 και το "Heartbreak Station" των Cinderella, την επόμενη χρονιά. Το 1994 ηχογράφησε τον προσωπικό του δίσκο "From Time To Time", ενώ το 1999 κυκλοφόρησε το "A Glimpse Of Glory", ακολουθούμενο από τα "Running Blind" (2002) και "The Last Dance" (2003). Το 2004, συνεργάστηκε με το χέβι μέταλ συγκρότημα Ayeron για το τραγούδι "Loser" από το δίσκο "The Human Equation", ενώ το 2007 συνεργάστηκε με τους Therion για το τραγούδι "Trul" του δίσκου "Gothic Kabbalah".

Το 2011, κυκλοφόρησε το στούντιο άλμπουμ "Faster" με το προσωπικό του σχήμα, τους Life Fire.

